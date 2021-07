Raum Eberbach. (cum) Aus Eberbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach wurden zuletzt keine neuen Corona-Infektionen mehr bekannt. Auch am Wochenende gab es dort keine neuen aktiven Corona-Fälle. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden am Montag fünf Neuinfektionen gemeldet,. Als derzeit infiziert und ansteckend galten 57 (+2). Die 7-Tage-Inzidenz lag laut Landesgesundheitsamt im Kreis bei 3,8, in Heidelberg bei 10,5. Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis wurde nach vier Tagen ohne Neuinfektionen am Montag wieder eine gemeldet. Als derzeit infiziert und ansteckend galten im Kreis sieben. In Gemeinschaftseinrichtungen wurde kein weiterer Fall festgestellt.

Drei Infizierte in einer Woche in Oberzent

Der Odenwaldkreis verzeichnete am Sonntag keinen weiteren Corona-Fall. Die 7-Tage-Inzidenz blieb unverändert bei 13,4. In Quarantäne waren 16 Infizierte, darunter Schüler des Gymnasiums in Michelstadt. In Oberzent wurden in der zurückliegenden Woche drei neue Corona-Fälle bekannt. Im Gesundheitszentrum in Erbach wurden keine Corona-Patienten behandelt. Drei an Covid19 erkrankte Odenwälder waren in Kliniken außerhalb des Kreises untergebracht. Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 11,1) meldete vom Wochenende sieben neue Infektionen, davon drei in Bensheim. In Hirschhorn und Neckarsteinach gab es zuletzt keine neuen Corona-Fälle mehr. In Quarantäne ist dort niemand. Drei an Covid19 erkrankte Bergsträßler wurden in Krankenhäusern behandelt.

Update: Montag, 12. Juli 2021, 19.59 Uhr

Inzidenz im Odenwaldkreis steigt

Odenwaldkreis (RNZ) Am Sonntag stieg im hessischen Odenwaldkreis die Inzidenz von 9,3 am Freitag auf 13,4. Am Freitag und Samstag waren fünf Personen neu erfasst worden und die Zahl der akut ansteckenden Fälle im Odenwaldkreis stieg auf 16. In Oberzent ist ein weiterer Fall hinzu gekommen, so dass es hier aktuell drei Positiv-Getestete Personen in Quarantäne gibt. Auf Grund der wieder leicht angestiegenen Inzidenz bzw. des Nachweises der Delta-Variante im Odenwaldkreis berichtet das Erbacher Landratsamt daher bis auf Weiteres wieder tagesaktuell.

Update: Sonntag, 11. Juli 2021, 17.34 Uhr

Umgebung ist nicht mehr "coronafrei"

Raum Eberbach (fhs) Weil es in Oberzent zwei Neuinfektionen seit Dienstag gegeben hat, ist die infektionslose Zeit im Raum Eberbach derzeit unterbrochen: in der Stadt Eberbach, in Heddesbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Neckarsteinach verlief diese Woche aber durchgehend ohne Meldung von Neuinfektionen. In diesen Kommunen gibt es laut den Gesundheitsämtern aktuell auch keine ansteckenden Fälle.

Der aktuelle Anstieg von Inzidenzwerten im benachbarten Odenwaldkreis geht auf Virusvarianten zurück. Die kreisweit neun neuen Fälle verteilen sich auf die unterschiedlichen Altersgruppen mit sieben Fällen auf die 10- bis 19-Jährigen sowie zwei auf die 40- bis 49-Jährigen.

Update: Freitag, 9. Juli 2021, 19.04 Uhr

Stadt und Umgebung bleiben "coronafrei"

Raum Eberbach. (fhs) Eine Neuinfektion im Kreisgebiet und im gesamten Rhein-Neckar-Kreis zusammen gerade mal 33 ansteckende Fälle (bei bislang seit Pandemiebeginn 22 512 Infizierten) – das kennzeichnet die niedrige Fallzahlenlage im Rhein-Neckar-Kreis zum Wochenanfang. Folgerichtig bleibt die Inzidenz beim niedrigen Wert 2,0 (und damit 0,4 niedriger als der Sonntagswert von 2,4 oder gar um 2 niedriger als der Wert des Vorwochenmontags 4,0). In der Stadt Eberbach und Umgebung gibt es keine Nachweise positiv Getesteter; die Gemeinden gelten gleichsam als coronafrei.

Die Mahnungen von Verantwortlichen auf Landes- wie auf Bundesebene, die Pandemie sei nicht vorbei, lassen sich damit in Einklang bringen, wenn man bedenkt, dass die amtlichen Statistiken ja nur anzeigen, welche Fälle aktenkundig geworden sind. Es bleibt die Aufforderung, weiter die Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, auch wenn man die Situation im Raum Eberbach aktuell entspannt betrachten kann.

Während überall bei Neuinfektionen und akut ansteckenden Fällen die Zahl Null steht, haben die Gemeinden rings um Eberbach folgende Zahlen der seither Infizierten: Eberbach 617, Schönbrunn 105, Heddesbach 20, Hirschhorn 113, Neckarsteinach 116, Oberzent 282, Waldbrunn 184, Aglasterhausen 252, Neckargerach 90, Neunkirchen 84, Schwarzach 239 und Zwingenberg 35.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 18.53 Uhr

Neue Angebote beim Impftermin

Raum Eberbach. (fhs) 3 000 Impfdosen "Janssen" sowie AstraZeneca können bei den "Offenen Impftagen" nächste Woche in Heidelberg ohne Termin verabreicht werden. Die Impftage sind von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. Juli. Infos: www.rhein-neckar-kreis.de

Auch die Stadt Eberbach bietet noch offene Impftermine an: einmal wenige Termine (mit dem Vakzin Moderna) beim Mobilen Impfteam-Besuch am 27./28. Juli in der Stadthalle sowie an diesem Datum und am 7./8. September 200 weitere Termine für den Impfstoff "Janssen". Bei diesem reicht eine einzelne Dosis aus. Infos hier: www.eberbach.de

Seit dieser Woche wird die Corona-Hotline des Heidelberger Gesundheitsamtes (06221/ 522-1881) durch einen digitalen Sprachassistenten unterstützt.

Im Impfzentrum Erbach im Odenwaldkreis ist der Wechsel von AstraZeneca zu einem anderen Vakzin bei der Zweitimpfung noch nicht möglich. Auch der Abstand zwischen den Impfungen kann nicht verändert werden. Das Landratsamt des Odenwaldkreises teilte dies mit, nachdem Anfragen wegen Äußerungen der Ständigen Impfkommission eingegangen waren.

Die aktuellen Covid-19-Zahlenmeldungen der Gesundheitsämter gestern besagen, dass in der Stadt Eberbach und es in den westlichen Umlandgemeinden keine Neuinfektion und keine ansteckenden Fälle gibt. Im Neckar-Odenwald-Kreis wird allerdings erst am Montag wieder nach Gemeinden aufgeschlüsselt, in diesem Kreisgebiet gab es gestern zwei neu Positiv-Getestete.

Weil die GRN-Klinik Eberbach seit Tagen keine Covid-Patienten hat, stellt sie jetzt ihre Corona-Tagesmeldungen ein.

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 19.14 Uhr

Sonderimpftag im Odenwaldkreis

Raum Eberbach. (fhs) Wie bereits berichtet melden wir nicht mehr täglich die niedrigen Fallzahlen. In Eberbach bleibt’s bei einem ansteckenden Fall. Coronafrei sind nach dem Wochenende sowohl die GRN-Klinik wie auch weiter die Gemeinden und Städte Heddesbach, Schönbrunn, Hirschhorn, Neckarsteinach, Oberzent sowie (unverändert seit zwei Wochen) Aglasterhausen, Neckargerach, Neunkirchen, Schwarzach, Waldbrunn und Zwingenberg. Im Odenwaldkreis ist am Samstag, 3. Juli ein AstraZeneca-Sonderimpftag auf Erbachs Wiesenmarktareal. Anmelden können sich alle Ü-18 noch Ungeimpften mit Erstwohnsitz im Odenwaldkreis. https://www.terminland.eu/odenwaldkreis/online/AstraZeneca

Update: Montag, 28. Juni 2021, 18.58 Uhr

Impfungen zeigen Wirkung

Region Eberbach (fhs) Die zu Ende gehende Woche ist geprägt vom Rückgang der Inzidenzrate im Rhein-Neckar-Kreis von 11,7 auf 5,8 bzw von 129 auf 98 aktuell ansteckende Fälle. Der Raum Eberbach ist weitestgehend coronafrei; in der Stadt Eberbach wurde am Dienstag sowie am gestrigen Freitag je eine Neuinfektion registriert, so dass aktuell zwei ansteckende Fälle zu Hause in Quarantäne sind. Schönbrunn, Hirschhorn, Neckarsteinach und Oberzent blieben diese Woche durchgehend coronafrei.

GRN-Klinik ist ohne Covid-Patienten

An der GRN-Klinik gaben die Bulletins diese Woche einzelne Verdachtsfälle an, die isoliert untergebracht waren; am Freitag allerdings teilte Klinikleiter Tim Egger mit, dass man aktuell keinen Covid-19-Patienten habe: "Darüber freue ich mich insbesondere für unsere Ärzte und Pflegekräfte, die die letzten Monate unfassbar Großes geleistet haben."

Ein Hauptfaktor für die rückläufigen Infektionszahlen seien sicherlich die Impfungen. "Zwar haben wir die wünschenswerte Impfquote von mindestens 80 Prozent noch nicht erreicht, jedoch machen sich vor allem die Impfungen von älteren Menschen und Risikopatienten im Krankenhaus bemerkbar. Aber auch die Tatsache, dass sich die Bevölkerung weitestgehend an die vorgeschriebenen Maßnahmen gehalten hat, hat zu diesem erfreulichen Rückgang geführt." Dieses Statement gab ergänzend der Chefarzt der Inneren Medizin, Dr. Bernhard Nitsche, ab.

Operationen und Eingriffe finden an der GRN-Klinik wieder im Regelbetrieb ohne Einschränkungen statt. Auch Sprechstundentermine werden wieder stärker wahrgenommen.

Ab Mitte der kommenden Woche sollen die Regelungen für Besucher gelockert werden. Sie waren wiederholt bei Angehörigen oder Besuchern auf Unverständnis oder Kritik gestoßen, mit der sich Einzelne auch an die Zeitung wandten.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis blieb die Inzidenzzahl in dieser Woche erfreulich niedrig, zwischenzeitlich ging sie sogar auf bis zu 2,1 zurück.

Aber es gab ab Mitte der Woche insgesamt fünf Neuinfektionen, und im Mosbacher Krankenhaus erlag ein 61-Jähriger seiner Covid-19-Erkrankung. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist es das 142. Corona-Opfer. Der Rhein-Neckar-Kreis zählte bislang 423 Todesfälle. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat als Betreiber von drei Impfzentren diese Woche ein Internetportal "RNK-Impfhelden – Jede Dosis wird gerettet" an den Start gebracht, auf dem sich Interessierte für kurzfristige Impfungen anmelden können.

Auf die Warteliste kann sich jede(r) eintragen. Voraussetzung dafür sind lediglich ein Handy und eine E-Mail-Adresse.

Leider komme es immer öfter vor, dass angemeldete Personen nicht zu ihrem Impftermin erscheinen. Unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfhelden finden sich Infos und der Link dazu.

Angesichts der niedrigen Fallzahlen hat der Rhein-Neckar-Kreis diese Woche auch die Erreichbarkeitszeiten des Corona-Infotelefons des Gesundheitsamts (06221/ 522-1881) zurückgefahren auf werktags 7.30 bis 16 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr.

Update: Freitag, 25. Juni 2021, 18.53 Uhr

Corona-Infotelefon kürzt Erreichbarkeit

Region Eberbach. (fhs) Das Corona-Infotelefon des Gesundheitsamts (06221/ 522-1881) ist ab sofort nur noch montags bis samstags erreichbar (werktags 7.30 bis 16 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr). Niedrige Fallzahlen sind der Grund dafür, auch wenn in der Stadt Heidelberg die Inzidenz ansteigt. Mit 9,3 (Vortag 9,3) liegt sie über den Werten des Neckar-Odenwald-Kreises 4,2 (4,2), und der Kreise Bergstraße 3,3 (4,1) sowie Odenwald 6,2 (zuletzt 18.6.: 8,3).

Der Rhein-Neckar-Kreis hat 10 (11,7). In Eberbach gibt’s nach einer Neuinfektion jetzt zwei ansteckende Fälle. Die GRN-Klinik zählte gestern drei Verdachtsfälle. Heddesbach, Schönbrunn, Hirschhorn, Neckarsteinach und Oberzent bleiben coronafrei, ebenso Aglasterhausen, Neckargerach, Neunkirchen, Schwarzach, Waldbrunn, und Zwingenberg.

Update: Dienstag, 22. Juni 2021, 19.03 Uhr

Wenig Veränderungen und niedrige Werte

Region Eberbach. (mabi) Übers Wochenende gab es keine Meldungen der GRN-Klinik Eberbach. Der Kreis Bergstraße meldete zuletzt am Freitagabend eine Inzidenz von 6,7 und keine weiteren Corona-Infizierten in Hirschhorn oder Neckarsteinach. In der Stadt Heidelberg gab es vier Neuinfizierte, die Inzidenz stieg von 4,3 auf 6,8 (Stand Sonntag). Im Rhein-Neckar-Kreis ist sie weiter fallend, von 15,5 auf 13,1. Zwei Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt Neckar-Odenwaldkreis am Samstag gemeldet; die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 7,7 auf 6,3 gesunken.

Update: Sonntag, 20. Juni 2021, 18.16 Uhr

Infektionsgeschehen bleibt auf niedrigem Niveau

Region Eberbach. (fhs) "Keine besonderen Vorkommnisse" gibt’s coronamäßig im Raum Eberbach, sieht man einmal davon ab, dass in der Stadt Heidelberg die bislang schon niedrige Inzidenz nun auch noch unter 5 liegt (genau 4,3). Im Rhein-Neckar-Kreis liegt sie bei 15,5.

In der Stadt Eberbach bleibt’s am Freitag wie am Donnerstag bei dem einen ansteckenden Fall in Quarantäne, in Schönbrunn, Heddesbach, Neckarsteinach, Hirschhorn und Oberzent meldeten die Gesundheitsämter am Freitag keine Veränderung gegenüber Donnerstag.

In der GRN-Klinik Eberbach hat es ebenfalls keine andere Zahl als am Donnerstag: ein Verdachtsfall ist isoliert auf Station. Weil die gemeldeten Werte so niedrig sind, werden wir ab sofort keine täglichen Zusammenfassungen bringen sondern je nach Anlass und Aussagekraft.

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 19.25 Uhr

Eberbach hat genau eine Neuinfektion

Region Eberbach. (fhs) Dass der benachbarte Neckar-Odenwald-Kreis am Donnerstag meldete, in seinem gesamten Kreisgebiet hat es keine Neuinfektion gegeben, weicht ebenso von den sich gleichenden Stand-Meldungen der letzten Tage ab, wie die einzelne Neuinfektion eines Eberbachers. Mit ihm gibt es nun wieder einen Akutfall in der Stadt; Schönbrunn und Heddesbach bleiben weiter coronafrei. Für Oberzent und den Kreis Bergstraße gibt es erst wieder morgen, am Freitag, aktuelle Zahlen. In Hirschhorn bleibt es bei null Akutfällen, und in Neckarsteinach gibt es nach einer Genesung nur noch einen ansteckenden Fall.

In der GRN-Klinik Eberbach sank die Zahl der Verdachtsfälle von zwei auf eins. Der Patient ist isoliert auf Station. Im Rhein-Neckar-Kreis sind 162 ansteckende Personen in Quarantäne. Die Inzidenz sinkt laut Kreisgesundheitsamt auf 17,5.

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 18.15 Uhr

Keine weitere positive Testung

Region Eberbach. (fhs) Es bleibt auch Mitte der Woche bei der günstigen Situation wie seit dem Wochenende: Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach sind coronafrei, genauer: seit Genesung der zuletzt noch drei als akut ansteckend geführten Covid-Fälle in Eberbach zu Wochenbeginn ist in den drei Gemeinden kein positiv Getesteter mehr bekannt. In der GRN-Klinik wechselten die Verdachtszahlen, bestätigte Fälle meldete das Krankenhaus auch schon letzte Woche keine mehr.

Der Verdachtsfallpatient, der am Dienstag noch auf der Intensivstation lag, hat diese verlassen. Auch in Oberzent hat es keine Neuinfektion mehr gegeben in den letzten sieben Tagen. Das besagt das jetzt nur noch zweimal wöchentlich veröffentlichte Bulletin des Erbacher Gesundheitsamts (zuletzt vom Dienstag). Auf Kreisebenen haben die akut ansteckenden Fälle um sieben auf jetzt 166 abgenommen.

Heidelbergs Gesundheitsamt meldete zuletzt abweichend vom Robert-Koch-Institut (RKI) den Inzidenzwert 17,9 (RKI vom Vorabend 17,5). In beiden Fällen weist die Tendenz nach unten (minus 1,4 zum Vortag bzw minus 1,6). Als Genesen gelten im Kreis 21 837 Menschen; infiziert hatten sich seither 22 426. An Corona gestorben sind 423 Kreisbürger.

Update: Mittwoch, 16. Juni, 20 Uhr

Ein Verdachtspatient auf der Intensivstation

Region Eberbach. (fhs) In der Eberbacher GRN-Klinik sind von den vier am Montag gemeldeten Verdachtsfällen am Dienstag zwei übrig geblieben: einer ist weiter isoliert auf Station untergebracht, und ein Covid19-Verdachtspatient noch ohne Laborergebnisbericht liegt jetzt auf der Intensivstation. Ansonsten hat es in Eberbach, Schönbrunn, Heddesbach, Hirschhorn und Oberzent keine Ver-änderungen gegenüber dem Wochenanfang gegeben: nirgends sind neue Coronafälle festgestellt worden. Lediglich in Neckarsteinach gibt es (unverändert gegenüber Montag) noch zwei aktive Fälle. Der Blick auf die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts vom Dienstag: ergibt folgendes Bild: Rhein-Neckar-Kreis 17,5 (Vortag 19,1), Stadt Heidelberg 7,4 (9,9), Kreis Bergstraße 18,5 (19,6), Neckar-Odenwald-Kreis 11,8 (17,4).

Update: Mittwoch, 16. Juni 2021, 9.30 Uhr

Fünf Neckarsteinacher sind genesen

Region Heidelberg. (lesa) Die erfreulichsten Nachrichten kommen aus Hessen: In Neckarsteinach wurden am gestrigen Montag fünf von bis dato sieben Corona-Infizierten für genesen erklärt. Nun gelten nur noch zwei Neckarsteinacher als Corona-positiv.

Im Zuge dessen sowie dank der Genesung eines am Sonntag noch als infiziert geltenden Leimeners ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den 17 Orten rund um Heidelberg um sechs auf 39 gesunken.

Ebenfalls erfreulich: Seit Sonntag registrierten die Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Bergstraße keine einzige Neuinfektion im direkten Heidelberger Umland.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zusammen: "Alle Fälle" beschreibt die Anzahl der Personen, die sich seit März 2020 infiziert haben, "aktive Fälle" die Zahl der derzeit Infizierten – in Klammern die Änderung zum Vortag.

Update: Montag, 14. Juni 2021, 19.40 Uhr

Raum Eberbach ohne akute Fälle

Region Eberbach. (fhs) Vier Verdachtsfälle auf der GRN-Klinik Eberbach und lediglich zwei Veränderungen in Waldbrunn und Neckargerach um jeweils eine Person weniger gegenüber der Vorwoche bei der wöchentlichen Orts-Coronazahlenmeldung im Neckar-Odenwaldkreis sind bemerkenswert unter den Gesundheitsamtsmeldungen gestern: Für die vier Patienten, die mit Verdacht auf Covid-Infektion, die im Eberbacher Krankenhaus isoliert untergebracht sind, liegt noch kein Laborergebnis vor.

Eberbach, Heddesbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Oberzent wurden gestern als coronafrei ausgewiesen. Lediglich in Neckarsteinach bleiben noch zwei Akutfälle in Quarantäne. Coronafrei sind derzeit auch Aglasterhausen (bisherig Infizierte, jetzt genesene Personen: 252), Neckargerach (90), Neunkirchen (84), Schwarzach (239), Waldbrunn (184), und Zwingenberg (35).

Die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts lauten für den Rhein-Neckar-Kreis 19,1 (Vortag 22.1), für den Kreis Bergstraße 19,6 (hier ist der letzte Bezugswert vom Freitag: 19,2) und für den Neckar-Odenwald-Kreis gleichbleibend 17,4 (17,4). Der Odenwald-Kreis (zuletzt 22,8) meldet jetzt nur noch dienstags und freitags aktuelle Zahlen.

Update: Montag, 14. Juni 2021, 19.16 Uhr

Geringer Anstieg der Neuinfektionen

Region Eberbach. (jbd) Aus dem Rhein-Neckar-Kreis werden am Samstag zwanzig, am Sonntag 19 neu mit Corona Infizierte gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 19,7. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus waren nicht zu beklagen. In ganz Baden-Württemberg (in Schwäbisch Hall, Pforzheim, Ravensburg) erlagen am Wochenende insgesamt vier Infizierte der Erkrankung. Im Neckar-Odenwald-Kreis infizierten sich am Wochenende fünf Personen neu, die Inzidenz kletterte dadurch auf 17,4. Entspannung auf breiter Front meldet der Odenwald-Kreis. Hier erfasste das Gesundheitsamt am Samstag drei Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 22,8. Ab heute werden deshalb nur noch zweimal die Woche Zahlen zum Corona-Infektionsgeschehen gemeldet. Der Kreis Bergstraße meldete (Stand Freitag) fünf Neuinfektionen und eine Inzidenz von 19,2. Hirschhorn blieb bis zum Wochenende komplett coronafrei.

Update: Sonntag, 13. Juni 2021, 18.12 Uhr

Woche mit niedrigen Werten

Region Eberbach. (fhs) Die Sonne lacht, die Menschen treffen sich wieder, die amtlichen Zahlen sind niedrig – ist Corona vorbei? Mitnichten. Ratsam bleibt, Vorsicht walten zu lassen, auch wenn im Raum Eberbach der Anteil der wenigen ansteckenden Fälle unter der Gesamtbevölkerung sich minimal verändert hat und gerade mal 0,01 bzw. seit Mittwoch 0,02 Prozent beträgt (zwei bzw drei Akutfälle unter 14 428 Bürgern).

Durchgehend bei null Prozent blieben Schönbrunn und Heddesbach. Von 2 824 Schönbrunnern hatten bislang 105 die Erkrankung – das sind 3,72 Prozent, bei 459 Heddesbachern machen die 20 bisherigen bereits genesenen Fälle 4,36 Prozent aus. Bei 612 Genesenen und den drei akuten Fällen in Eberbach ergibt sich gemessen an der Einwohnerzahl der dazu vergleichbare Prozentwert 4,26. Nachdem in der GRN-Klinik am Mittwoch drei Verdachtsfälle isoliert waren, sank die Zahl am Donnerstag wieder und blieb auch gestern bei einem Verdachtsfall. Auf der Intensivstation war kein Covidpatient in Behandlung. In Hirschhorn und in Neckarsteinach bleibt es bei 0 bzw. sieben Akutfällen.

In Oberzent gab es in den letzten sieben Tagen keine Neuinfektion mehr. Die Inzidenzwerte des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitag zeigten leichte Anstiege zum Vortag beim Rhein-Neckar-Kreis um 0,5 auf 20,2 (Vortag 19,7), in der Stadt Heidelberg um 1,3 auf 11,8 (10,5), und im Neckar-Odenwald-Kreis um 1,4 auf 16,7 (15,3). Im Kreis Bergstraße sank der Wert um 0,9 auf 19,2 (21,1), im Odenwaldkreis sank sogar deutlich um 4,2 auf 19,6 (23,8).

Update: Freitag, 11. Juni 2021, 18.24 Uhr

Weiter drei Akutfälle und ein Verdacht

Eberbach. (fhs) Die Veränderung bei den täglichen Zahlen aus dem Gesundheitsamt und der GRN-Klinik kommen heute nur vom Eberbacher Krankenhaus: hier ist gegenüber Mittwoch am Donnerstag nur noch ein Verdachtsfall isoliert auf Station. Bei den übrigen Daten in Eberbach und Umgebung gibt es keine Änderung zum Vortag. Die Stadt Eberbach zählt drei aktive Fälle, Schönbrunn, Heddesbach und Hirschhorn bleiben aktuell coronafrei. In Oberzent bleibt es weiter bei nur einer Neuinfektion innerhalb der letzten sieben Tage. In Neckarsteinach gibt’s nach einer Neuinfektion wieder sieben akute Fälle..

Das Robert-Koch-Institut (RKI) nannte gestern folgende Inzidenzwerte: der Rhein-Neckar-Kreis steigt leicht auf 19,7 (Vortag 19,5), Stadt Heidelberg fällt auf 10,5 (11,1), der Kreis Bergstraße steigt auf 21,1 (20,0), der Odenwald-Kreis erhält nochmals 23,8 (23,8) und der Neckar-Odenwald-Kreis fällt auf 15,3 (20,2).

Update: Donnerstag, 10. Juni 2021, 19.01 Uhr

Eine Neuinfektion, drei Verdachtsfälle

Eberbach. (fhs) Dass auch bei niedrigen Inzidenzwerten die Pandemie nicht vorbei ist, zeigt beispielhaft dien kleine Veränderung in Eberbach: von Dienstag auf Mittwoch ist wieder eine Person nach einer Neuinfektion Corona-Positiv getestet worden, und es wurden zwei weitere Verdachtsfälle in der Klinik registriert, deren Laborergebnis noch nicht abschließend vorliegt. Derzeit sind in der Stadt Eberbach drei ansteckende Fälle in Quarantäne, in Schönbrunn und Heddesbach gab es keine Veränderungen zur Corona-nachweisfreien Tagesmeldung vom Dienstag.

Die GRN-Klinik Eberbach hat nun isoliert auf Station drei Verdachtsfälle. Hirschhorn bleibt wie gestern corona-frei, Neckarsteinach hat nach einer Genesung nur noch sechs Akutfälle. In Oberzent verbleibt innerhalb der letzten sieben Tage nur noch eine Neuinfektion. Die Umschau auf die RKI-Inzidenzwerte der benachbarten Kreise: Rhein-Neckar-Kreis 19,5 (Vortag 19,3), Stadt Heidelberg 11,1 (12,4), Kreis Bergstraße 20,0 (26.6), Odenwald-Kreis 23,8 (22,8) und für den Neckar-Odenwald-Kreis 20,2 (23,0).

Update: Mittwoch, 9. Juni 2021, 17.46 Uhr

Wieder ein Tag ohne Neu-Infektionen

Eberbach. (fhs) Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert von 20,6 auf 19,3 gefallen. Weder in Eberbach noch in Schönbrunn und Heddesbach ist eine Neuinfektion registriert worden. Die 20 dennoch im Kreis gemeldeten Neuinfektionen gehen auf andere Kreisgemeinden zurück; insgesamt sind im Kreis aktuell 204 Menschen ansteckend und in Quarantäne. In Eberbach bleibt es bei zwei aktiven Fällen in der Stadt. Schönbrunn und Heddesbach sind der Datenlage des Gesundheitsamts zufolge aktuell coronafrei. In der Eberbacher GRN-Klinik wird aktuell nur ein noch nicht bestätigter Verdachtsfall isoliert auf Station betreut, die Intensivstation bleibt ohne Coronafälle. Auch in Hirschhorn und Neckarsteinach wurden seit dem Wochenende keine neuen Fälle gemeldet. Hirschhorn ist coronafrei, in Neckarsteinach gibt es sieben akute Fälle. Oberzent zählt zwei Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Die RKI-Inzidenzwerte für den Kreis Bergstraße lauten 26.6 (Vortageswert 27,4), für die Stadt Heidelberg 12,4 (8,7) , den Odenwald-Kreis 22,8 (22,8) und für den Neckar-Odenwald-Kreis 23,0 (25,8).

Update: Dienstag, 8. Juni 2021, 18.26 Uhr

Ein Verdachtsfall in der GRN-Klinik

Eberbach. (by) In der GRN-Klinik gibt es einen Verdachtsfall auf der Isolierstation, niemanden auf der Intensivstation.

In Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach wurden auch gestern keine weiteren Corona-Fälle gemeldet. In Eberbach gelten zwei Personen als infiziert, in Schönbrunn und Heddesbach weiterhin keiner.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat am Montag (Stand 16 Uhr) 18 neue Fälle gemeldet, 113 in den letzten sieben Tagen, die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 20,6. In Heidelberg wurde ein Fall mehr als am Vortag registriert, insgesamt 14 in den letzten sieben Tagen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 8,6.

Im Neckar-Odenwald-Kreis meldete das Gesundheitsamt zum zweiten Mal in Folge am Montag keine Neuinfektion. Insgesamt 41 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises sind in der vergangenen Woche positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden – in der Vorwoche waren es 47. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 78 (Vorwoche: 117), die 7-Tage-Inzidenz bei 25,8.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 18.21 Uhr

In Eberbach sind zwei infiziert

Eberbach. (by) In Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach wurden am Sonntag keine weiteren Corona-Fälle bestätigt. In Eberbach gelten zwei Personen als infiziert. In Schönbrunn und Heddesbach weiterhin keiner.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurden am Wochenende (Stand Sonntag, 16 Uhr) sieben Fälle mehr als am Freitag gemeldet, in Heidelberg waren es drei. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Kreis 19,8, in Heidelberg liegt sie bei 10,5.

Im Neckar-Odenwald-Kreis entspannt sich die Lage weiter. Am Samstag gab es vier neue Infektionen, am Sonntag keine weitere. Die Inzidenz sank damit auf 28,5, am Freitag lag sie noch bei 36,2.

Im Odenwaldkreis sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter und beträgt nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts 23,8 (Stand Sonntag, 0 Uhr). Das Gesundheitsamt erfasste in den vergangenen sieben Tagen 23 neue Corona-Infektionen, eine davon in Oberzent.

Update: Sonntag, 6. Juni 2021, 20 Uhr

Keine Infektion in Eberbach, eine in Oberzent

Eberbach. (cum) Die eine Corona-Infektion in Eberbach zog bislang keine weiteren nach sich. In Eberbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach wurden am Freitag keine weiteren Corona-Fälle bestätigt. in Eberbach war nur der eine am Donnerstag bestätigte Infizierte in Quarantäne. In Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach weiterhin keiner.

In der Eberbacher GRN-Klinik waren zwei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion auf der Isolierstation untergebracht, einer mehr als am Vortag.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden ein weiterer Toter und 16 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit ansteckend galten 277 (-18) Infizierte. Die 7-Tage-Inzidenz lag im Kreis bei 20, in Heidelberg bei 10.

Der Kreis geht davon aus, dass wegen der niedrigen Inzidenzen und durch die neuen Landesregeln am Montag weitere Einschränkungen aufgehoben werden können. Damit könnten Gaststätten wieder bis 1 Uhr nachts öffnen. Der Amateursport könnte seine Wettkämpfe mit bis zu 750 Zuschauern wieder aufnehmen. Auch Spielhallen dürften wieder öffnen. Bei Veranstaltungen und Einrichtungen im Freien, etwa dem Freibad, entfiele die Testnachweispflicht.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 36) stellte drei neue Infektionen fest. Die Zahl der Infizierten, die noch als ansteckend galten, sank um 19 auf 99.

Der Odenwaldkreis (Inzidenz nahezu unverändert 31) meldete am Freitag sieben neue Corona-Infektionen, darunter auch wieder eine in Oberzent. Als derzeit ansteckend galte 77 (+1). Die derzeit akut Infizierten sind fast alle unter 60.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz sank auf 40) meldete am Donnerstagabend 15 neue Infektionen, am Freitagabend nur noch zwei. Hirschhorn und Neckarsteinach waren nicht betroffen. Als ansteckend galten noch 273 (-15) Infizierte . In Neckarsteinach waren davon weiterhin sieben in Quarantäne.

Update: Freitag, 4. Juni 2021, 18.45 Uhr

Ein neuer Fall in Eberbach

Eberbach. (cum) Bis Mittwoch breitete sich das Corona-Virus kaum noch und wenn, dann woanders aus. Am Donnerstag wurde wieder eine neue Corona-Infektion aus Eberbach gemeldet. Aus Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach wurden dagegen weiterhin keine neuen Infektionen bekannt. In der Eberbacher GRN-Klinik war am Mittwoch nur noch ein Patient mit Verdacht auf eine Infektion isoliert. Der Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg meldete am Mittwoch neun Todesfälle in Zusammenhang mit Corona-Infektionen, aber nur noch 26 Neuinfektionen. Am Donnerstag kamen zwei weitere Tote und 31 neue Infektionen dazu. Als ansteckend galten 295, 44 weniger als am Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz blieb nahezu unverändert. Im Kreis lag sie zuletzt bei 25, in Heidelberg bei 14. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 42) meldete am Mittwoch 14 Neuinfektionen, am Donnerstag acht. Als derzeit ansteckend galten 118 (+2).

Im Odenwaldkreis stieg die Inzidenz leicht auf 32. Dort wurden am Mittwoch fünf weitere positive Corona-Tests verzeichnet. Als ansteckend galten noch 76, sechs weniger als am Dienstag. In Oberzent wurde schon seit längerem keine Corona-Infektion mehr festgestellt. Seit Mittwoch ist dort die zweite Stufe des hessischen Landeskonzepts in Kraft. Schüler gehen wieder in die Schulen. Hotels und Campingplätze sowie die Innengastronomie sind unter Auflagen geöffnet. Draußen wird ein Test nur noch empfohlen. In Geschäften gilt nur noch eine Maskenpflicht.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 49) meldete am Mittwochabend 15 neue Infektionen, davon keine in Hirschhorn oder Neckarsteinach. Betroffen war aber eine Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach. Als ansteckend galten 288 (-15). In Neckarsteinach waren zuletzt noch sieben Infizierte in Quarantäne.

Update: Donnerstag, 3. Juni 2021, 17.49 Uhr

Weiterhin keine Neuinfektionen

Eberbach. (cum) Eberbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach scheinen weiterhin coronafrei. Auch am Dienstag wurde keine neue Infektion gemeldet. Auf der Isolierstation der Eberbacher GRN-Klinik wurden drei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion betreut, einer mehr als am Vortag.

Der Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg meldete am Dienstag einen weiteren Toten und 13 neue Infektionen. Als derzeit ansteckend galten 339 (-46). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Kreis leicht auf 26, in Heidelberg blieb sie unverändert bei 14.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 38) verzeichnete zehn Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten 116 (-1).

Im Odenwaldkreis (Inzidenz 28) tritt am Mittwoch die Stufe zwei des hessischen Landeskonzepts in Kraft. Gaststätten können unter Auflagen dann wieder innen öffnen. In Geschäften gilt nur noch Maskenpflicht. Weitere Infektionen wurden am Dienstag nicht festgestellt. In Oberzent gab es schon länger keine mehr. Dafür gab es einen weiteren Toten. Als ansteckend galten noch 82 (-23).

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz unverändert 40) meldete 32 neue Infektionen, allerdings keine davon in Hirschhorn oder Neckarsteinach. Als ansteckend galten im Kreis 303. In Neckarsteinach waren noch sieben Infizierte in Quarantäne.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 18.45 Uhr

Weiterhin keine neuen Infektionen in Eberbach

Eberbach. (cum) Es blieb auch am Montag dabei: keine neuen Corona-Infektionen und keine akut Infizierten in Eberbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach. Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurde kein Covid-Patient behandelt. Auf der Isolierstation waren zwei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion untergebracht.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg wurden sieben Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit ansteckend galten 385 (-21). Die 7-Tage-Inzidenz lag im Kreis bei 24, in Heidelberg bei 14. Voraussichtlich ab Mittwoch kann die Gastronomie bis 22 Uhr öffnen. Auch Hallenbäder und Saunen dürfen wieder öffnen, wenn die Inzidenz niedrig bleibt. Veranstaltungen mit 100 Leuten innen und 250 außen wären dann wieder möglich. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 34) verzeichnete zwei neue Infektionen. Als ansteckend galten 117 (-33). In Neckargerach und Waldbrunn waren noch je zwei in Quarantäne, in Aglasterhausen, Neunkirchen, Schwarzach und Zwingenberg niemand.

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 29) verzeichnete einen neuen positiven Test. Als ansteckend galten dort 105. Auch dort ist am Mittwoch mit weiteren Öffnungen zu rechnen. Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 40) meldete vier Neuinfektionen. In Neckarsteinach waren acht in Quarantäne.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 19 Uhr

Kein Infizierter mehr in Eberbach

Eberbach. (cum) Neue Infektionen: null. Aktive Fälle: null. In Eberbach gab es am Sonntag zumindest nach den offiziellen Zahlen des Rhein-Neckar-Kreises keinen akut mit dem Corona-Virus Infizierten mehr. Nach langen Wochen und Monaten schien am Wochenende auch wieder ein Stück Normalität in die Stadt zurückgekehrt: In den Restaurants empfingen am Samstagabend die Wirte wieder Gäste. Am Sonntagnachmittag saßen etliche in der Sonne in den Cafés. Auch aus Schönbrunn und Heddesbach wurde keine neue Infektion bekannt. Lediglich im nahen Lobbach gab es am Sonntag noch einen Infizierten in Quarantäne.

Der Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg meldete am Samstag 14, am Sonntag 20 Neuinfektionen und einen Todesfall. Als derzeit ansteckend galten 406, 48 weniger als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz lag im Kreis bei 26, in Heidelberg bei 14. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 48) verzeichnete am gesamten Wochenende 13 Neuinfektionen. Als ansteckend galten dort 150 (+13).

Der Odenwaldkreis (Inzidenz 28) teilte vom Samstag vier Neuinfektionen mit, vom Sonntag fünf. Als ansteckend galten 110. In Oberzent gab es zuletzt keine bekannten Corona-Fälle mehr.

Der Kreis Bergstraße (Inzidenz 39) kündigte, da die Inzidenz fünf Tage unter 50 lag, die nächste Öffnungsstufe an: Schulen und Kindergärten haben dann wieder Präsenzbetrieb. Draußen sind wieder Veranstaltungen von bis zu 200 Teilnehmern möglich, drinnen mit Test von bis zu 100. Im Einzelhandel gilt dann noch Maskenpflicht. Tests werden nur noc empfohlen. Innengastronomie, Bars und Discos können mit Test wieder öffnen.

Vom Wochenende wurden aus dem Kreis Bergstraße 20 neue Infektionen gemeldet, darunter keine in Hirschhorn, wo zuletzt auch keiner mehr in Quarantäne war, aber wieder eine aus Neckarsteinach.

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 18.57 Uhr

Weiterhin keine neuen Infektionen

Region Eberbach. (cum) Auch am Freitag wurde aus Eberbach, Schönbrunn, Hirschhorn und Heddesbach keine neue Corona-Infektion gemeldet. Zwei Eberbacher waren noch in Quarantäne, nun auch in Hirschhorn keiner mehr. Auf der Intensivstation der Eberbacher Klinik lag kein Covid-Patient. Auf der Isolierstation befanden sich ein Infizierter und zwei mit Verdacht auf eine Infektion. Der Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg verzeichnete 36 Neuinfektionen. Als ansteckend galten 454 (+4). Die Inzidenz lag im Kreis bei 30, in Heidelberg bei 18. Bleibt sie unter 50 sind von Sonntag an wieder Treffen von bis zu zehn Leuten aus drei Haushalten und Einkaufen ohne Termin und Test erlaubt. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz 36) meldete fünf Neuinfektionen, der Odenwaldkreis (Inzidenz 48) acht, der Kreis Bergstraße (Inzidenz 42) 20.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 19.19 Uhr

Entspannung bei Corona in Sicht

Region Eberbach. (cum) Das sieht nicht schlecht aus: Auch drei Tage nach Pfingsten wurde am Donnerstag keine neue Corona-Infektion in Eberbach, Schönbrunn oder Heddesbach festgestellt. Das ist noch keine Entwarnung, aber zumindest schnellen die Zahlen, nachdem über Pfingsten weniger Labortests gemacht wurden, in und um Eberbach nicht wieder in die Höhe. In Eberbach waren noch zwei Infizierte in Quarantäne, in Schönbrunn und Heddesbach niemand mehr.

Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurde kein Covid-Patient mehr behandelt. Bei dem einen Patienten vom Vortag hatte sich der Infektionsverdacht nach einem neuerlichen Test nicht erhärtet. Auf der Isolierstation wurden nur noch ein positiv Getesteter und drei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion betreut.

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg wurden am Donnerstag 31 Neuinfektionen gemeldet. Als derzeit ansteckend galten 450 (-26). Die 7-Tage-Inzidenz lag im Kreis nahezu unverändert bei 32, in Heidelberg ebenso fast unverändert bei 19. Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz weiterhin 43) meldete 16 Neuinfektionen. Als ansteckend galten dort 144 (+1). Im Odenwaldkreis sank die Inzidenz weiter 60 auf 51. Allerdings gab es dort einen weiteren Toten. Als ansteckend galten 126(-14). In Oberzent gab es seit einer Woche keine offiziell festgestellte Neuinfektion mehr. Der Kreis Bergstraße (Inzidenz von 36 auf 42 gestiegen) meldete am Donnerstagabend 21 weitere Infektionen, darunter keine Hirschhorn oder Neckarsteinach. Als ansteckend galten 392 (-10), davon einer in Hirschhorn und sieben in Neckarsteinach. Im Kreis Bergstraße hat das Gesundheitsamt an ehemals Infizierte, die zumindest für ein halbes Jahr als immun gelten, Genesenen-Nachweise verschickt, die einem negativen Test oder einem Impfnachweis gleichgestellt sind.

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 19.34 Uhr

Eberbach ohne Neuinfektionen

Region Eberbach. (cum) Ob’s die wenigen Tests über Pfingsten waren oder die Corona-Ausbreitung tatsächlich gestoppt ist, ist noch nicht ganz klar. Doch aus Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach wurden auch am Mittwoch keine neuen Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. In Eberbach waren weiterhin vier noch Infizierte in Quarantäne, in Schönbrunn und Heddesbach keiner.

Auf der Intensivstation der Eberbacher GRN-Klinik wurde dagegen wieder ein Covid-Patient behandelt. Auf der Isolierstation waren vier positiv Getestete und drei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion untergebracht.

Der Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg verzeichnete fünf weitere Tote und 27 Neuinfektionen. Als derzeit ansteckend galten 476 (-25). Die 7-Tage-Inzidenz sank im Kreis von 42 auf 33, in Heidelberg von 24 auf 18.

Der Neckar-Odenwald-Kreis (Inzidenz leicht gesunken auf 43) meldete elf Neuinfektionen. Als ansteckend galten dort 143 (+2).

Im Odenwaldkreis sank die Inzidenz wieder von 70 auf 60. Dort wurden zwei Neuinfektionen festgestellt. Als ansteckend galten 140 (-14). In Oberzent wurden in den zurückliegenden sieben Tagen noch zwei neue Infektionen registriert.

Der Kreis Bergstraße (offizielle Inzidenz laut RKI von 55 auf 36 gesunken) meldet meist am aktuellsten: am Mittwoch zwei weitere Tote und nach am Vortag einer nun wieder 41 Neuinfektionen, darunter auch zwei in Neckarsteinach. Als ansteckend galten 402 (-12), davon weiterhin einer in Hirschhorn und nun sieben in Neckarsteinach.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 19.21 Uhr

