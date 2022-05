Sie stehen am 3. Juli zur Wahl für das Bürgermeisteramt in Hirschhorn: Amtsinhaber Oliver Berthold (von links), Thomas Wilken und Martin Hölz. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) Alle drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters wurden am Freitagabend bei der Sitzung des Hirschhorner Wahlausschusses in der Mark-Twain-Stube auf offiziell zur Wahl am 3. Juli zugelassen.

Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Arne Endreß, hatte die Zulassungsunterlagen in drei großen Ordnern zur Sitzung mitgebracht, damit sich die Mitglieder von der Ordnungsmäßigkeit des Bewerbungsverfahrens überzeugen konnten. Die drei Bewerber Amtsinhaber Oliver Berthold sowie Martin Hölz und Thomas Wilken (Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen) nahmen an der Sitzung teil, ebenso einige wenige Bürger. Auf dem Zettel für die Wahl am Sonntag, 3. Juli, stehen in der Reihenfolge Amtsinhaber Oliver Berthold sowie die Herausforderer Thomas Wilken von der SPD und Martin Hölz, der als Alleinbewerber antritt. Sollte im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erreichen, kommt es zwei Wochen später zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben.

Niemand aus dem Wahlausschuss hatte etwas zu beanstanden, so dass Arne Endreß schon nach sieben Minuten die Sitzung wieder schloss. Vorher gab’s aber noch für jedes Ausschussmitglied ein "Zehrgeld" von 7,50 Euro.