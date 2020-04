Eberbach. (RNZ) Abfall und Unrat soweit das Auge reicht – ein unschönes Bild, das immer öfter entlang der Bundesstraße B45 zwischen Eberbach und Gammelsbach zu sehen ist. Durchschnittlich zwei Mal pro Woche müssen die Straßenwärter des Stützpunktes Eberbach neuerdings ausrücken, um den betroffenen Streckenabschnitt zeitintensiv zu reinigen. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit.

"Hauptsächlich wird hier Hausmüll illegal abgeladen", erklärt Christopher Lehmann, Straßenmeister der zuständigen Straßenmeisterei Neckarbischofsheim, "dabei werden ganze Müllsäcke die Böschung hinuntergeworfen und der Inhalt verteilt sich über die gesamte Wiesenfläche."

Darüber hinaus wurden auch die anliegenden Parkplätze in den vergangenen Wochen vermehrt vermüllt – sogar mit Exkrementen verunreinigt. "Der Parkplatz an der B45 bietet in seiner Funktion als kurze Haltemöglichkeit entlang der Bundesstraße keine Toiletten und Mülleimer", so Lehmann. "Ein längeres Verweilen ist an dieser Stelle nicht vorgesehen."

Ein weiterer "Müll-Hotspot" ist derweil die Landesstraße L524 zwischen Eberbach und Waldbrunn. Auch hier werden die Parkplätze vermehrt durch die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vermüllt.

Nicht nur die Straßenmeistereien leiden unter der sich verschlimmernden Müll-Problematik an Böschungen und Straßenbanketten – auch die Tier- und Pflanzenwelt leidet. Daher bittet das Straßenbauamt alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ihren Haus- und Reisemüll fachgerecht in der heimischen Mülltonne zu entsorgen.