Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Das kommt davon, wenn man nachfragt, "was haben Sie mit Eberbach zu tun?". Man bekommt eine interessante Geschichte zu hören über eine Frau, die es vor 50 Jahren vom Neckar hinaus in die Welt zog. Über die Kontakt-Adresse der Internet-Seite eberbach-history.de hatte sich Edith Crabb gemeldet. Ihr würden die dort veröffentlichten Geschichten über das alte Eberbach so gut gefallen. Kein "Freundliche Grüße" oder eine sonstige deutsche Schlussformel: Die Mail ist mit "Aloha" unterschrieben, dem Gruß der Hawaiianer.

Die heute 75-jährige Edith Crabb hat mit Eberbach zu tun, sie erzählt ihre Geschichte. Sie wurde als Edith Heckmann in der Neckarstadt geboren und hieß später durch Adoption Edith Dolfen. Es ist eine Erzählung, in der Namen und Begriffe vorkommen, die in Eberbach einmal Bedeutung hatten, verschwunden sind, die aber auch daran erinnern, wie der Lauf der Zeit die Stadt verändert hat: Stotz-Kontakt, Sägewerk Zimmer, Druckerei Krauth, Gasthaus "Kuckuck" in Neckarwimmersbach, die "Rose" am Neuen Markt, die Namen von Pfarrern, die in Eberbach jeder kannte. Vom SV Eberbach wird erzählt, den es so auch nicht mehr gibt.

Es war gerade Fliegeralarm, als am 4. März 1945 Gertrud Heckmann in einem Luftschutzkeller in der Luisenstraße die kleine Edith zur Welt brachte. Der Vater war Miroslav "Mirko" Berounsky, einer von zwölf Tschechen, die als Zwangsarbeiter im Stotz-Werk in Eberbach-Nord einquartiert waren. Ediths Mutter hatte ihn ein Jahr vorher im Büro des Betriebs kennengelernt, sich in ihn verliebt. Doch im Eberbacher Rathaus sperrte man sich gegen eine Vermählung, es war die NS-Zeit. Heiraten dürften die beiden nur, wenn Mirko Soldat in der Wehrmacht würde. Der lehnte ab.

Diese Entscheidung brachte ihn über einige Stationen ins Konzentrationslager Theresienstadt. Die Russen befreiten Berounsky am 5. Mai 1945. Er wollte Edith später nach Prag holen, sie blieb bei ihrer Mutter in Eberbach. Mutter Gertrud wurde in der Druckerei Krauth ausgebildet, der damaligen Herausgeberin des "Stadt- und Landboten". Eine halbjährige Ehe der Mutter im Rheinland brachte ihr und der kleinen Edith einen neuen Namen: Dolfen. Es ging wieder zurück an den Neckar. In der Kleinstadt Eberbach brauchten sich beide fortan "nicht mehr zu schämen", der neue Name schützte sie.

Mutter und Tochter zogen in ein kleines Haus im Spitalweg am Scheuerberg. Das evangelische Pfarrhaus von Pfarrer Kumpf war gleich daneben. "Wenn ein Zug durch den darunterliegenden Tunnel fuhr, wackelte das Gebäude", erinnert sich Edith Crabb. Aber es war ein schönes, naturbelassenes Grundstück. "Obst und Blumen zum kaufen", hing ein Schild am Gartentor. Wer das Krankenhaus ein paar Meter weiter besuchte, nahm etwas für die Patienten mit.

Edith ging in den evangelischen Kindergarten am Leopoldsplatz, dann in die Dr.-Weiss-Schule. Konfirmiert wurde sie von Pfarrer Moldaenke. "Mit zehn Jahren wurde vieles anders": Die Mutter heiratete Lothar Messing. Der ist den Eberbachern über Jahrzehnte als Gastwirt bekannt gewesen. Zuerst betrieben die Messings das Gasthaus "Kuckuck" in Neckarwimmersbach. Die Scheune wurde ausgebaut zu Gasträumen und Fremdenzimmern.

"Das Schönste im Kuckuck war, wenn die Fußballspieler einen Gewinn feierten und die schönen Heimatlieder gesungen haben", träumt Edith Crabb. Es waren die Spieler des damaligen SV Eberbach. Edith Dolfen ging auf die Handelsschule. Sie erinnert sich an Mitschüler Wolfgang Kleeberger, heute CDU-Stadtrat. Der erinnert sich auch noch an Edith: "Sie kam mal zu einem Jahrgangstreffen nach Deutschland." Edith Dolfen fing nach der Schule im damaligen Sägewerk Zimmer in der Hirschhorner Landstraße an. Sie erhielt "eine tolle Ausbildung in Einkauf, Verkauf und Buchhaltung."

Edith fuhr dreimal in der Woche abends nach Heidelberg, um Englisch und englische Kurzschrift zu lernen. Das Fernweh nagte immer mehr an ihr. Heimlich holte sie sich am Bahnhof die Zeitungen großer Städte und suchte nach Stellenangeboten. Dann nahm sie den Zug nach Frankfurt, um sich beim Ölriesen Shell zu bewerben. Der schickte sie fünf Jahre nach Köln, als Sekretärin für Deutsch-Englisch. Inzwischen hatte die Familie Messing das Gasthaus "Rose" am Neuen Markt übernommen. "Es waren die schönsten Zeiten": Die Handballer der HG Eberbach kamen oft, der evangelische Posaunenchor, so die Erinnerungen.

Edith wollte wieder raus. Es ging wieder nach Köln. Die neue Firma, ein britischer Automatenhersteller, schickte sie nach London und in die Schweiz. Das Fernweh trieb: Einmal New York sehen. Das war 1969. Es blieb nicht bei einem Besuch. Auf einem Hofgut in New Jersey fand Edith Dolfen Anstellung als Privatsekretärin. Oft begegnete sie Jaqueline Kennedy, der First Lady der Vereinigten Staaten, die dort zum Reiten vorbeikam. Edith hatte anfangs ein Arbeitsvisum für fünf Jahre, dann bekam sie die US-Staatsbürgerschaft: Freunde und eine Kirchengemeinde bürgten für sie.

Die Arbeitgeber schickten die Eberbacherin für ein paar Wochen nach Honolulu auf Hawaii. Die private Bootstour rund um die hawaiianischen Inseln brachte wieder einen Kick. Die kleine Stadt Hilo auf Big Island, der größten Insel, zog Edith in den Bann. Jetzt wurde sie endlich sesshaft. Edith blieb 50 Jahre auf der Insel und arbeitete 46 Jahre als Immobilienhändlerin. Seit der Heirat 1979 mit einem Hawaiianer schottischer Abstammung heißt sie Crabb. Der Mann ist seit 14 Jahren tot.

Erst vor wenigen Wochen hat Edith Crabb, geborene Heckmann aus Eberbach, sich verändert: "Ich habe Ade gesagt meiner geliebten Insel, der Lava, den Sandstränden, den Palmen und Orchideen", schreibt sie, ist in den Staat Washington gezogen zu ihren beiden Kindern und sechs Enkeln: "Es war eine große Umstellung." Aber, das neue Land "erinnert sehr an Deutschland". Jetzt werden die Gedanken an die Heimat wieder wach. Edith Crabb hofft, Deutschland und Eberbach "noch einmal zu besuchen". Vorerst liest sie im Internet, wie es damals war, zu ihrer Eberbacher Zeit.