Walldürn/Niedernhall. (pol/szok) Betrüger versuchen derzeit wieder einmal eine neue Masche aus.

Laut Polizei hielten am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr zwei Unbekannte auf der Kochertalstraße bei Niedernhall eine Autofahrerin an. Die Männer fragten die 36-Jährige, ob sie rumänische Lei in Euro wechseln könne. Die Frau ließ sich dabei einreden, dass sie bei dem Tausch einen kleinen Gewinn erzielen würde und ließ sich auf das Geschäft ein: Sie tauschte 350 Euro gegen 2.000 Lei. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um alte Lei handelte, die gar nicht mehr verwendet werden – und somit wertlos sind.

Die Betrüger kommen vermutlich aus Rumänien oder Bulgarien. Sie waren mit einem Audi A6 mit bulgarischem Kennzeichen unterwegs. Zwei Stunden später hielten sie auch auf der Bundesstraße B27 bei Walldürn eine Frau an. Auch sie wurde aufgefordert, rumänische Lei zu wechseln. Beide Männer müssten dringend tanken, hieß es. Die ebenfalls 36-jährige Autofahrerin ließ sich allerdings nicht darauf ein und rief die Polizei.

Daraufhin kontrollierten Beamte des Polizeireviers Buchen die Insassen eines silbernen VW Golf mit rumänischen und einen blauen VW Passat mit bulgarischen Kennzeichen. Beide Autos hatten noch ausreichend Sprit in den Tanks. Im Golf fanden sie zwei Geldbörsen mit 22 1000-Lei-Scheinen, die ebenfalls keine Gültigkeit mehr haben. Das Geld wurde beschlagnahmt. Einer der Männer ist bereits wegen Betrugs polizeibekannt.