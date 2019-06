Walldürn. (jam) Der neu gegründete Zirkus Alaska gastiert vom morgigen Donnerstag bis Sonntag, 16. Juni, in Walldürn. Ihr Zelt haben die Schausteller in der Gregor-Mendel-Straße aufgeschlagen. In den jeweils 100-minütigen Shows treten nicht nur rund 50 Zirkustiere - darunter Kamele, Dromedare, Lamas, Ziegen, Alpakas und natürlich Schlangen - auf, sondern auch Feuerspucker, Seiltänzer, Luftakrobaten und Clowns. Tierischer Höhepunkt ist die Schlange Clara, "eine sechs Meter lange Python zum Anfassen", wie Seiltänzerin Natascha Köllner erklärt. Claras Nachwuchs hat gestern der Rhein-Neckar-Zeitung einen Besuch abgestattet; zuvor tourten die noch junge Riesenschlange Anna und Schlangendompteurin Chantal Frank durch die Kindergärten und Schulen der Region, um für den Zirkus Alaska zu werben.

An den Familientagen Donnerstag und Freitag beginnen die Aufführungen jeweils um 16.30 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Informationen und Reservierung unter Tel. 0163/6119941.