Walldürn. (RNZ/pm) Die Firma Wohnfitz hat einen Antrag auf punktuelle Öffnung gestellt. Dabei geht es konkret um die Durchführung von Bauvorbesprechungen nach vorheriger Terminvereinbarung in den Geschäftsräumen. "Inzwischen dürfen die Kirchen Präsenzgottesdienste feiern, was wir begrüßen, und über die Öffnung der Grundschulen wird diskutiert", sagt Geschäftsführer Wolfram Fitz zudem in E-Mails an den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, Minister Peter Hauk, den Einzelhandelsverband und die Handelskammer. "Unser vorgelegtes Hygienekonzept schützt den Endverbraucher besser als das im Lebensmitteleinzelhandel. Ein Bild kann sich jeder selbst beim Einkaufen machen. Überhaupt nicht nachvollziehen können wir die Tatsache, dass jeder Kunde Obst, Gemüse, Salat oder auch die Brötchen anfassen und wieder zurücklegen kann. Ganz zu schweigen davon, dass diese Lebensmittel darüber hinaus nicht verpackt sind." Die Schließung der Einzelhandelsläden sei damit verglichen nicht nachvollziehbar, habe man doch Hygienekonzepte, die besser einzuhalten seien als in den genannten Branchen und Einrichtungen, so Fitz zur RNZ.

"Ich denke, der Zeitpunkt ist mehr als gekommen, über eine punktuelle Öffnung – natürlich unter Berücksichtigung aller Hygieneregeln – nachzudenken." Mit Küchen und Elektrogeräten habe Wohnfitz zudem systemrelevante Sortimente.

Der Antrag wird unter anderem von Peter Hauk und Alois Gerig unterstützt, der das Schreiben an Wirtschaftsminister Peter Altmaier weitergeleitet hat.

> Nachfolgend die wichtigsten Auszüge des Antrags:

[...] aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen rechtlichen Beschränkungen wurde mir untersagt, Kunden in meinen Geschäftsräumen zu empfangen und ich musste daher den Verkauf von Küchen seit dem 16. Dezember einstellen. Ich kann diesen Schritt der Kontaktvermeidung im Einzelhandel – insbesondere bei Laufkundschaft – absolut nachvollziehen und habe bereits seit Beginn der Pandemie dieses Ansinnen durch mein Hygiene-Konzept in meinen Geschäftsräumen aktiv unterstützt.

Mein Geschäftsbetrieb beruht jedoch nicht primär auf dem reinen Verkauf von Küchen, sondern vielmehr auf einer Gesamtleistung, bei der der Verkauf eher eine untergeordnete Rolle spielt. Sowohl die Planung der Küche in das Bauwerk, die Abstimmung mit dem Bauherrn und Architekten und die zeitliche Koordinierung anderer Bauleistungen – wie Verlegung der Elektrik und Gas- und Wasserinstallationen, sowie des Innenausbaus (Bodenbeläge und Innentüren) sind elementar für das Gelingen meiner Leistung.

[...] Da aufgrund der Schließung meiner Geschäftsräume es aktuell unmöglich ist, Bauvorbesprechungen oder die Klärung aktueller Probleme oder Nachfragen mit den Bauherren zu klären, kommen größere Bauvorhaben sowohl für Privatpersonen als auch für Behörden und öffentliche Einrichtungen ins Stocken bzw. können weder begonnen noch abgeschlossen werden.

Durch unsere hauseigene Schreinerei sind wir ebenfalls auch in der Handwerkskammer eingetragen. Tischlereien gelten als Handwerker und können deshalb weiter individuelle Beratungen durchführen. Dies sollte auch unsere hauseigene Schreinerei mit einschließen. Aus diesem sachlichen Grund erbitte ich daher um die Erlaubnis zur Durchführung von Bauvorbesprechungen in meinen Geschäftsräumen, die mit Terminvereinbarung und Adressangabe verbunden sind. Die Verkaufsräume bleiben dabei selbstverständlich für Laufkundschaft geschlossen. Es darf nur eine Bauvorbesprechung während eines Termins stattfinden. Das Hygiene-Konzept wird streng eingehalten. [...]"