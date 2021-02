Walldürn. (adb) Obgleich im Erdgeschoss des Einrichtungshauses Wohnfitz beherbergt, versteht sich das Restaurant "Pastaria" keinesfalls als Betriebskantine: Das 2014 gemeinsam mit Wohnfitz eröffnete Lokal ist über Walldürn hinaus für seine gute Küche und sein mediterran-modernes Ambiente bekannt. Dennoch wirkt sich die Corona-Pandemie auch auf dieses einladende Lokal aus.

Seit Mai 2020 wird es von Singh Satvinder – bei seinen Gästen besser bekannt als "Laddi" – betrieben. Der 30-Jährige arbeitete bereits seit der Eröffnung mit, ehe er die "Pastaria" von seinem einstigen Chef als Pächter übernahm. Mit dem Wechsel erfuhr auch die Speisekarte eine behutsame Änderung: Zusätzlich zu feinen Spezialitäten der italienischen Küche kommen seither Kinder- und Seniorenportionen sowie preiswerte Tagesessen: "Wir bieten auch ein Schnitzel nach Wiener Art mit Pommes an", hebt Singh Satvinder hervor, der vier Angestellte beschäftigt. Natürlich stehen Pizza und Pasta sowie zahlreiche Salatvariationen und Desserts zur Auswahl.

Einen besonderen Stellenwert nehmen zudem die hauseigenen Black-Angus-Burger ein, die mit und ohne Pommes Frites, aber immer mit selbst gebackenem Brot serviert werden. Und wie es in Italien üblich ist, spielen Nudeln eine große Rolle: "Der Gast hat die Wahl zwischen Gnocchi, Penne, Spaghetti und Tagliatelle mit allen möglichen Soßen und Dips", schildert der gelernte Koch, der bis 2014 fünf Jahre in Italien am Herd stand. Er legt auf hohe Qualität und heimische Lieferanten ebenso Wert wie auf die schnelle Zubereitung der Speisen. Wer sich in der "PastaRia" verwöhnen lässt, muss nicht länger als zehn bis 15 Minuten auf sein Essen warten.

Auf Wunsch kann man sogar beim Kochen zusehen: "Laddi" pflegt das sogenannte "Frontcooking". "So kann man sich davon überzeugen, dass alles tatsächlich frisch ist", lässt er wissen.

Corona hat auch ihn getroffen. Zwar wagte er erst unmittelbar nach dem ersten Lockdown den Sprung in die Selbstständigkeit, doch wirkt sich die zweite Schließung umso mehr aus: "Das Sommergeschäft lief zunächst eher schleppend an, aber nicht zuletzt durch den frischen Wind des neuen Pächters wurde es immer besser und zahlreiche Gäste kamen vor allem in den Biergarten", verdeutlicht Wohnfitz-Geschäftsführer Wolfram Fitz.

Kaum hatte sich das herumgesprochen, kam der zweite Lockdown. "Ende Oktober hatte sich bereits eine gewisse Stammkundschaft herauskristallisiert, darunter viele Beschäftigte der Walldürner Unternehmen und natürlich auch Wohnfitz-Mitarbeiter – doch dann traf uns wieder fast der Schlag!", fährt Singh Satvinder fort. Aus seiner Sicht sei der zweite Lockdown für die Gastronomie, vor allem angesichts eingespielter und gut funktionierender Hygienekonzepte, nicht nachvollziehbar. "Sämtliche AHA-Regeln wären nach wie vor problemlos einzuhalten", meint er und verweist auf die großzügigen Räumlichkeiten des für etwa 80 Gäste ausgelegten Restaurants. "Hier kann man auf Abstand sitzen", bekräftigt Wolfram Fitz und hält fest, dass der zweite Lockdown "mit der Zeit ebenso an die menschliche Substanz geht".

Aktuell bietet "Laddi" mit seinen Angestellten einen Abholservice an, wobei die Kunden aus der gesamten Speisekarte wählen können. Zufrieden sei er damit nicht, müsse sich jedoch mit der unbefriedigenden Situation abfinden. "Mehr können wir zur Zeit leider nicht tun. Wir danken natürlich allen Gästen, die uns in dieser Zeit die Treue halten, herzlich", sagt der sympathische 30-Jährige, der mit seiner Familie vor mehr als sechs Jahren in Walldürn seine neue Heimat fand. Wie Wolfram Fitz weiterhin betont, fehle es für Gastronomie und Einzelhandel "an klaren Linien und Konzepten, um eine Öffnung in naher Zukunft zu erreichen", was wiederum fehlende Perspektiven und betretene Mienen sowie eine gewisse Verunsicherung bewirke. Das sei kein akzeptabler Zustand – weder für Gastronomen wie "Laddi" noch für die Gäste und ebenso wenig für die Einzelhändler: "Sowohl das Shopping als auch Ausgehen gehören zur Lebenskultur!",sagt Fitz, zu dem "Laddi" weit über das Nachbarschaftliche hinaus ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Das Einrichtungshaus verfügt über einen separaten Durchgang von den derzeit coronabedingt geschlossenen Ausstellungsräumen in die "Pastaria". In diesem Kontext fügt Fitz an, dass das Lokal zu 100 Prozent die Wohnfitz-Servicephilosophie repräsentiere.

> Kontakt: "Pastaria Pasta & more", Robert-Koch-Straße 1, 74731 Walldürn, Telefon 06282/9396888

> Bestellungen: Montag bis Samstag zwischen 11 und 20 Uhr. Es genügt, sich rund 20 Minuten vor der gewünschten Abholung zu melden.

> Speisekarte: Im Internet unter www.pastaria.net.

> Die Renner: Pizza, Pasta, Salate und die hauseigenen Black-Angus-Burger.