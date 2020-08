Walldürn. (jam) Privatpersonen können ab 1. Oktober die Forstschutzhütte Auerberg für Feiern und sonstige Veranstaltungen mieten. Die Hütte, die Anfang der 80er Jahre im Marsbachtal für die Forstarbeiter errichtet wurde, beherbergt im oberen Geschoss einen großen möblierten Sitzungssaal. Dort fanden einst besondere Gemeinderatssitzungen und Klausurtagungen statt. "40 Leute finden problemlos darin Platz", berichtet Ralf Mechler von der Stadt Walldürn, der lange als Hüttenwirt fungierte.

Eine Zeit lang stand die Hütte auch den Walldürner Vereinen und Institutionen offen. Der Gemeinderat hatte zwischenzeitlich sogar beschlossen, dass Privatpersonen die Hütte mieten können. Dann aber offenbarte eine Brandschutzschau, dass die Wasserversorgung im Brandfall nicht ausreiche. 2016 gab Bürgermeister Markus Günther daraufhin bekannt, dass man zuerst die Auflagen erfüllen müsse, bevor eine Vermietung wieder genehmigungsfähig sei.

Die Voraussetzungen hat die Stadtverwaltung inzwischen geschaffen: Sie hat eigens einen Löschwasserbehälter in der Nähe gebaut und die Hütte, die vonseiten der Kläranlage vollständig erschlossen ist, auf Vordermann gebracht. In der Hütte gibt es einen Kachelofen und einen offenen Kamin, eine Küchenzeile samt Kühlschrank, Herd und Warmwasserboiler sowie geschlechtergetrennte Toiletten und einen Vorraum mit Garderobe. Das Untergeschoss mit Schlechtwetterarbeitsplatz, Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen für die Forstarbeiter steht dagegen nicht zur Vermietung.

Ein Manko, das Ralf Mechler im Gespräch mit der RNZ anspricht, ist die Verköstigung: "Die Hütte ist nur bedingt geeignet, um dort Essen zuzubereiten." Zum Beispiel sei der Wasserdruck zu gering. Als Lösung bringt er daher Catering ins Spiel: "Jeder muss sich selbst um seinen Nachschub sorgen", so Mechler. Dafür – so erklärt es Meikel Dörr aus der Stabsstelle Bürgermeister – dürfen bis zu zwei Fahrzeuge den Waldweg am Friedhof nutzen. Aber: "Wild mit den Autos zur Waldhütte zu fahren, ist verboten", merkt er an.

Wer also in der Hütte feiern möchte, sollte halbwegs gut zu Fuß sein. Bis zum Friedhof in der Miltenberger Straße sind es rund 1,3 Kilometer. Damit der Heimweg durch den Wald bei Nacht sicher ist, gibt es bereits Überlegungen, Solarlampen am Wegrand anzubringen, wie Bürgermeister Markus Günther mitteilt. Pandemie-bedingt müssen Feiernde außerdem Zusatzaufwand bei der Reinigung einplanen. Darauf weist Meikel Dörr hin: "Aufgrund der Corona-Krise reicht es nicht aus, die Hütte nach der Veranstaltung nur besenrein zu übergeben."

Ansprechpartner im Rathaus ist Sarah Dahlhues, Tel. 06282/67160 oder E-Mail (sarah.dahlhues@wallduern.de).