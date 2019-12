Strahlende Gesichter beim Einkauf für den guten Zweck: Bürgermeister Markus Günther schlüpfte am Montag in die Rolle eines Supermarktkassierers und sammelte so Geld für den Kindergarten. Die Idee dazu hatte Alicja Eisenhauer (2.v.l.). Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Was Kassiererinnen alles leisten müssen, hat Bürgermeister Markus Günther am eigenen Leib erfahren – und trotz des Arbeitsschocks dabei eine gute Figur abgegeben. Dass die Walldürner Aldi-Filiale für ihre Wiedereröffnung am Montag etwas ganz Besonderes in petto hielt, zeigte bereits ein Blick auf den Parkplatz vor dem Discountermarkt. Zur Mittagszeit war dieser „gerammelt voll“, und auch im Inneren bildete sich eine lange Schlange. Denn kein Geringerer als das Stadtoberhaupt bemannte dort die Kasse und scannte fleißig Artikel ein.

Die Kunden strömten mit ihren Einkaufswagen allerdings nicht nur an Günthers Kasse, um später damit prahlen zu können, vom Bürgermeister bedient worden zu sein. Jeder Artikel, den Günther während seiner rund 40-minütigen Arbeitszeit über den Scanner zog, trägt seinen Teil dazu bei, den evangelischen Kindergarten finanziell zu unterstützen. Denn Aldi hat sich dazu bereit erklärt, den Wert aller Artikel, die über das Band des Bürgermeisters laufen, zu spenden.

Die Idee zu der ungewöhnlichen und einzigartigen Aktion hatte die Aldi-Verkäuferin Alicja Eisenhauer. Bei ihrem Filialleiter Marco Baumann und dem Regionalverkaufsleiter Andreas Eirich rannte sie damit offene Türen ein. „Wir haben so etwas noch nie gemacht, aber die Vorgesetzten waren sofort Feuer und Flamme“, berichtet Eirich.

Bei Bürgermeister Markus Günther brauchte es ebenfalls wenig Überzeugungsarbeit. „An der Kasse zu sitzen, hat sehr viel Spaß gemacht“, bestätigt er auf Nachfrage der RNZ. Die Arbeit der Supermarktmitarbeiter sehe er nun mit neuen Augen. „Was die Kassiererinnen tagtäglich alles leisten, ist einfach beeindruckend“, betont das Stadtoberhaupt.

Ähnlich sahen es wohl auch die vielen Kunden, die sich geduldig in der Schlange an seiner Kasse einreihten – und das obwohl es an anderen Kassen deutlich schneller voranging. Der Andrang war so groß, dass Günther sogar „Überstunden“ – zehn Extraminuten – einlegen musste. Dafür stand am Ende ein vierstelliges Ergebnis: 1062,73 Euro hat der Bürgermeister mit seinem temporären Jobwechsel für den evangelischen Kindergarten eingeworben. Die Walldürner Einrichtung will mit dem Geld eine Beschattung kaufen, die ihren Kindern auf einer neu eingerichteten Spielbaustelle Schatten spendet.

Da freut es die Leitung, die Erzieherinnen und die Kinder natürlich umso mehr, dass Aldi Süd den Betrag letztlich noch auf runde 1500 Euro aufgestockt hat. Die Walldürner Filiale des Discounters hat die einzigartige Aktion genutzt, um sich nach kurzer Pause eindrucksvoll zurückzumelden. Der Markt hatte am 21. November seine Pforten geschlossen, um die Filiale zu erweitern und übersichtlicher zu gestalten. Auf Nachfrage der RNZ teilt Regionalverkaufsleiter Andreas Eirich mit, dass der Laden nach hinten um zehn Meter verlängert wurde. Die Verkaufsfläche erhöht sich damit auf 1060 Quadratmeter.

Sowohl Eurich als auch Günther beschreiben die Spendenaktion als „tollen Erfolg“. Vorerst will der Bürgermeister aber keine weitere Schicht an der Kasse einlegen. Allerdings räumt er auf Nachfrage ein: „Für einen guten Zweck sind weitere Aktionen dieser Art natürlich immer gut vorstellbar.“