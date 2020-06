Im Kindergarten St. Martin freuen sich sowohl die Kinder als auch die Erzieherinnen, dass nun wieder so etwas wie Alltag herrscht. Doch Corona ist noch nicht vorbei: Absperrbänder sorgen dafür, dass die drei Gruppen nicht miteinander in Kontakt kommen. Foto: Andreas Hanel

Walldürn. (ahn) Vor allem die in letzter Zeit stressgeplagten Eltern dürfte es freuen: Seit dem gestrigen Montag haben auch die Kindergärten wieder regulär auf – so weit es eben Corona zulässt. "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" nennt es das Kultusministerium. Wie der Regelbetrieb und die Pandemiebedingungen in der Praxis umgesetzt werden, berichtet Nicole Geib, die seit rund vier Jahren den Kindergarten St. Martin in Walldürn leitet.

"Wir freuen uns natürlich auch, dass die Kinder wieder bei uns sind", sagt Geib im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Und die Kinder freuen sich auch sehr, dass sie wieder in den Kindergarten dürfen."

72 Kinder besuchen zur Zeit den Kindergarten in Walldürn, der über drei Gruppen verfügt. Zehn Erzieherinnen kümmern sich um die Kleinen, die jetzt wieder zusammen spielen dürfen – und zwar ohne Sicherheitsabstand.

Das gilt allerdings nicht für die Erzieherinnen. Diese müssen den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten – wie alle Erwachsenen, also etwa auch die Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen. Sollte es in der Praxis trotz der großen Räume zu Situationen kommen, in denen der Abstand unter den Erzieherinnen nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht. "Wir haben die Masken immer dabei", berichtet Geib. "So können wir sie dann immer aufsetzen, wenn es nötig werden sollte."

Außerdem gibt es am Kindergarten ein Hygienekonzept. "Jede Gruppe muss für sich bleiben, um den Kontakt zwischen den Gruppen zu vermeiden", erklärt die Kindergartenleiterin. "Außerdem achten wir darauf, dass die Kinder oft ihre Hände waschen." Zum Beispiel nachdem sie draußen gespielt haben oder auch vor dem Essen. "Aber das sind sowieso Dinge, die in unserem Alltag verankert sind", so Nicole Geib.

Und eben einen möglichst gewohnten Alltag wollen die Erzieherinnen ihren Kindern bieten. "Wir versuchen, es den Kindern so normal wie möglich zu machen. Es ist eben ein neuer Alltag, den wir nun gemeinsam gestalten."

Denn so ganz der alte Alltag ist es dann doch nicht. So habe man etwa am Morgen in den einzelnen Gruppen erst einmal einen Stuhlkreis gebildet, in dem sämtliche Regeln erklärt wurden. Anders ist auch, dass die Eltern ihre Kinder nur bis zur Kindergartentür bringen. Von dort werden die Kleinen dann von den Erzieherinnen abgeholt und in die einzelnen Gruppen gebracht.

Doch trotz aller Veränderungen und Vorgaben – der erste Vormittag war gestern schon einmal positiv, wie Geib verrät. Das liege auch an den Eltern. "Wir stehen in einem engen Informationsaustausch. Und die Eltern machen super mit! Durch die gute Kooperation läuft es wirklich gut." Und das sei auch wichtig, denn: "Wenn wir die Eltern nicht begeistern können, können wir auch nicht die Kinder begeistern."

Doch diese ziehen gut mit. Da hilft es auch, dass einige von ihnen mit den Coronaregeln bereits vertraut sind. Denn die Hälfte der Kinder durfte schon mit dem eingeschränkten Regelbetrieb, der seit 18. Mai läuft, in den Kindergarten. Dieser eingeschränkte Regelbetrieb war die dritte Stufe des vierstufigen Konzepts für die schrittweise Öffnung der Kindertageseinrichtungen bundesweit, das die Jugend- und Familienkonferenz am 28. April beschlossen hat. Mit dem "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" läuft nun seit gestern die vierte Phase.

Kindergartenleiterin Nicole Geib hält dies für ein gutes Konzept. "Wir sehen dem Ganzen positiv entgegen und machen das Beste daraus. Wir sind einfach froh, dass wir wieder unseren Job machen können, der für uns ja Beruf und Berufung zugleich ist."