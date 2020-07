Walldürn. (dore) In den vergangenen Monaten war alles anders: keine Live-Auftritte vor großem Publikum, kein Sprüche-Klopfen, kein Applaus. Die Coronakrise hat die Künstlerbranche besonders hart getroffen. Einer aus dieser Branche, der es eigentlich gewohnt ist, im Rampenlicht zu stehen, ist Rolf Miller. Der gebürtige Walldürner gehört zu den bekanntesten Kabarettisten hierzulande und tourt normalerweise das ganze Jahr über durch die großen Hallen im deutschsprachigen Raum. Wie es dem Comedian in der auftrittlosen Zeit erging und wie er sich bei seinen ersten Auftritten seit Beginn der Coronakrise gefühlt hat, erzählt er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Herr Miller, was würden Achim und Jürgen zur Coronakrise sagen?

Die würden sagen "übertriebe, was da los is" und gleichzeitig auf Amerika schimpfen, die nichts dagegen tun. Sie würden den Widerspruch nicht merken.

Was war Ihr erster Gedanke, als alle Auftritte wegen Corona abgesagt wurden? Um welchen Zeitraum handelte es sich dabei?

Das war quasi vom 13. März bis noch vor Kurzem im Juni. Es wurde aber nie klar ein Zeitraum abgesagt. Man fuhr auf Sicht. Der erste Gedanke war, dass das übertrieben ist. Das war noch in Tauberbischofsheim. Aber heute sage ich, dass ich das nicht mehr beurteilen kann. Lieber ein bisschen zu vorsichtig sein als zu viel riskieren. Allerdings sind wir jetzt weiter und wir sollten den Wirtschaftszweig Kultur wieder anfahren. Wenn auch noch mit Handbremse.

Was haben Sie als Kabarettist eigentlich in der Coronakrise ohne Auftritte gemacht?

Von März bis Juni habe ich viele Clips gedreht, Autokinos organisiert, geschrieben, Sport gemacht usw. Es war also nicht langweilig, aber für mich als "Auftreter" dennoch eintönig. Ich bin hauptsächlich Livespieler, kein Schreiber. Ich fühle mich mittlerweile aber wieder ohne Berufsverbot. Gerade habe ich sechs Auftritte in neun Tagen.

Haben Sie die Zeit ohne Auftritte dazu genutzt, ein neues Programm zu schreiben?

Da ich immer Ideen notiere, ist da keine Veränderung. Das aktuelle Programm habe ich erst ein gutes Jahr gespielt und spiele das noch bis 2022. Natürlich immer mit Veränderungen. Positiv war aber schon auch, dass ich mal richtig daheim war. Kenne ich ja gar nicht. Meine Töchter wollten anfangs wissen: Wer ist der Mann? Geht der bald wieder?

Die Coronakrise macht Auftritte in Hallen vor großem Publikum unmöglich. Wie hart trifft Sie die Coronakrise?

Das kann man leicht ausrechnen. Ich vermute Dreisatz.

Welche Alternativen haben Sie sich überlegt, um Geld zu verdienen?

Da muss man die Kollegen fragen, denen es generell auch bis zur Krise nicht so gut ging, da bin ich ja zum Glück verschont. Die größere Tragödie steht uns allen noch bevor. Wir dürfen nicht so tun, als ob das alles vorbei ist. Die Hoffnung ist aber, dass Österreich, die Schweiz und Deutschland schneller aus der Krise kommen. Dann könnte es speziell für mich gar nicht so schlimm gewesen sein. Man kann auch mal etwas öfter vor kleinerem Publikum spielen als weniger vor großem – quasi Stückzahl. Da muss ich an meine Ferienjobs am Band denken, als ich Student war. Erfreulich ist übrigens, dass die kleinen Auftritte gerade jetzt für alle etwas ganz Besonderes sind. Auch für die Zuschauer fast eine überschwängliche Stimmung. Ich trete im Sommer jetzt sogar öfter auf als letztes Jahr. Selbst jetzt kommen noch Anfragen für August: "Magst du bei uns ein Open-Air spielen?" Ich bin ja super vernetzt und kenne alle wichtigen Veranstalter, die alle ad hoc Sensationelles leisten, einschließlich meines Managements.

Kabarettisten kennt man eigentlich nur gut gelaunt. Wie war es bei Ihnen ohne Auftritte? Gibt es melancholische Phasen, in denen Sie sehr nachdenklich sind oder um Ihre Existenz als Künstler gebangt haben?

Ich bin schon immer nur auf der Bühne gut gelaunt. Privat kommt mir meine launische Art jetzt sehr entgegen. Ganz ehrlich: Gerade mit den besten Komikern wollte ich nicht in Urlaub fahren. Es hilft jetzt nicht zu jammern, aber noch einmal: Die zweite und dritte Riege hatte es vor Corona schon schwer durchzukommen, da ist jetzt der Staat gefragt. Das betrifft aber auch junge Unternehmen, die noch nicht fest im Sattel sitzen.

Kann das Autokino ein adäquater Ersatz für "normale" Auftritte sein?

Für mich war das sehr gut, um im Text zu bleiben. Eine harte Schule, aber im Auto selbst kam das super an. Jetzt war das mit dem Wetter ein Problem für die Autokinos. Die Gegner sollen mir mal eine Alternative zum Autokino nennen. Ich bedanke mich bei allen, die gekommen sind. Es war viermal eine tolle Sache. Dennoch ist Theater, Halle, Open-Air unbezahlbar. Aber wir wussten ja beim Start nicht, ob das Autokino eventuell für sehr lange Zeit die einzige Chance ist. Jetzt sieht es schon wieder besser aus – zumindest in einigen Bundesländern, in Österreich und in der Schweiz.

Wie lange könnten Sie ohne Auftritte über die Runden kommen?

Das hängt ja bei jedem davon ab, wie viel er vorher verdient hat, aber auch wie viel er dann mit monatlich laufenden Kosten kreditfinanziert investiert hat. Und so ist es auch bei mir. Und wehe, Sie wollen was ohne Fremdkapital machen, dann kommt aber der Herr Steuerberater. Man könnte ja in ganz schlechten Zeiten auch mal etwas verkaufen, aber das mache ich ja schon aus Trotz nicht, also vom Berufsethos her, und ich glaube auch, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern glimpflicher davonkommen. Aufgrund des Präventiv-Paradoxons werden wir aber nie wissen, warum. Wenngleich viele meinen, wegen des amtierenden Kanzlers Söder.

Werden Auftritte aktuell immer noch abgesagt und wo sind ihre nächsten Auftritte?

Es gibt eigentlich keine abgesagten Auftritte mehr. Die Auftritte finden teilweise statt, teilweise werden sie verschoben. Wenn sie stattfinden, dann reduziert in der Anzahl des Publikums oder in Ausweichhallen. In Landau habe ich vor 150 Leuten statt vor 600 gespielt. In Bonndorf waren wir in der Stadthalle vor 200 Leuten. Das Lustspielhaus in München geht bis September ins Freie. Die Veranstalter schießen jetzt auch Open-Airs kurzfristig aus der Hüfte wie jetzt am 22. Juli in Rottendorf. Die Szene hält sehr gut zusammen und klagt nicht.

Was glauben Sie: Wann stehen Sie wieder vor einer großen Zuschauermenge auf der Bühne, so wie das vor Corona der Fall war?

Das Gefühl hatte ich bereits bei den Auftritten: Man sollte nicht immer alles von der Zuschaueranzahl her sehen. Ich bin 15 Jahre lang vor drei bis 50 Leuten aufgetreten. Ich glaube, es kann jetzt nur noch aufwärts gehen, auch ohne Impfstoff. Wir können uns auf Dauer – und das gilt für alle Bereiche – keinen Stillstand auf lange Sicht erlauben. Auch ohne Impfstoff müssen wir vielmehr lernen, das Virus zu respektieren, dadurch zu akzeptieren, und nicht so zu tun, als könnten wir ihm ausweichen. Wenn ein Virologe unser Leben bestimmt, können wir nicht mehr aus dem Haus gehen – für immer. Das ist nicht von mir, sondern von Hendrik Streeck, Leiter der Heinsberg-Studie, und der ist auch kein Verschwörungstheoretiker. Weil darauf habe ich auch keine Lust, dass mir der Aluhut aus der Fontanelle wächst. Apropos: Bei der Musik von ihm hat mich beim Retter Naidoo nichts gewundert. Soweit ich weiß, wollte er sich ursprünglich "Savior Naidoo" nennen ... äh nee du.