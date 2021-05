Walldürn. (jam) Ein Unbekannter stiehlt vor einem Restaurant eine Fahne und bringt sie später wieder zurück – diese Geschichte, die vermeintlich unspektakulär klingt, entwickelt sich für die Inhaber, den US-Amerikaner Adam Wiegman und seine Frau Antje, innerhalb weniger Tage zu einer Gefühlsachterbahn, die nun mit einem echten "Happy End" ihren Abschluss gefunden hat.

Die besagte Amerika-Flagge – ein Geschenk für Adam anlässlich der Eröffnung seines Restaurants "Wiegman’s" am Walldürner Verkehrslandeplatz – verschwand in der Nacht auf Freitag, 23. April. Für diesen Tag hatten Adam und Antje ein Autokonzert auf der Landebahn organisiert. Normalerweise verstauen die beiden die US-Flagge nach Ladenschluss sicher im Innern ihres Fliegerstübchens. Doch ausgerechnet an diesem Abend – vielleicht aufgrund der Vorbereitungen für das Konzert – dachten sie nicht daran. "Es ist, als hätte der Dieb nur darauf gewartet, dass wir einmal vergessen, die Flagge über Nacht reinzuräumen", erzählt Antje Wiegman im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Der Dieb schnitt mehrere Kabelbinder durch und entwendete die Fahne samt Stiel.

Für Adam, der als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter für sein Land Tausende Male im Einsatz war, ist ein solches Verhalten unbegreiflich: "Ich würde gerne glauben, dass die Person, die die Flagge mitgenommen hat, einfach nur falsch verstanden hatte, was sie für einen Amerikaner bedeutet." Für wahrscheinlicher aber halten es die Restaurantbetreiber, dass der Dieb nach dem Bekanntwerden des Vorfalls kalte Füße bekommen hat und er das Diebesgut deshalb nach einigen Tagen still und heimlich in einem Blumenkübel vor dem Restaurant deponierte. Denn die Wiegmans machten noch am Freitag auf Facebook mit einem Steckbrief auf den Diebstahl der US-Flagge aufmerksam und appellierten darin an den Dieb, sie zurückzubringen: "Es ist unsere Flagge – nicht deine!" Später veröffentlichte auch die Rhein-Neckar-Zeitung eine Meldung, dass die Flagge gestohlen wurde.

Doch große Hoffnung, das gute Stück zurückzubekommen, hatten sie nicht. Denn Adam weiß, dass das Verhältnis zur Nationalflagge in Deutschland längst nicht so innig und emotional ist: "Es gibt da große kulturelle Unterschiede." Für ihn steht das Sternenbanner für Unabhängigkeit, Ehre, Rechtschaffenheit und die Werte seines Volkes. "Diese Leidenschaft für unsere Flagge ist uns von klein auf anerzogen – zum Beispiel mit dem Treuegelöbnis gegenüber der Flagge in der Schule", sagt der Amerikaner aus dem Mittleren Westen. Deshalb schmerzte ihn der Verlust umso mehr.

Doch an diesem Punkt wendet sich die Geschichte. Noch in der gleichen Woche überbrachte einer von Adams Landsmännern, der in der Region wohnt, den Wiegmans eine neue US-Flagge. Persönliche Freunde der Familie steuerten zwei weitere Exemplare bei. Kurz darauf beteiligten sich Flieger aus Mannheim an der solidarischen Aktion und überreichten Adam eine gigantische US-Fahne. Sogar Mitglieder der "5th Georgia Volunteers ,Clinch Rifles‘ Company A", die unter anderem in Walldürn geschichtliche Ereignisse in möglichst authentischer Art nachstellen, warfen sich in Schale und händigten Adam eine historisch anmutende US-Flagge aus, die sie eigens mit schwarzem Tee behandelt hatten.

Nach und nach kamen so acht Flaggen zusammen – plus eine weitere für die Kinder der Familie. "Wir haben uns über jede einzelne gefreut", betont Antje Wiegman und ergänzt: "Ich glaube nun wieder ein bisschen mehr an die Menschheit als noch vor ein paar Monaten." Dass sich so viele Leute unabhängig voneinander für ihre Familie eingesetzt haben, bezeichnet sie als "erstaunlich, extrem überraschend und ein wahnsinnig gutes Gefühl": "Wir erfahren Solidarität aus allen Ecken." Auch Adam kann wieder strahlen. Er ist sich sicher: "Die Leute wollen nicht, dass ich mich schlecht fühle wegen der Dummheit eines Einzelnen." Und allen, die das "Wiegman’s" mit einem Fahnenpräsent unterstützt haben, verspricht er: "Ich finde für jede Flagge einen Platz."