Von Martin Bernhard

Walldürn. Kaum entließ der Schulgong die Schüler der Walldürner Grundschule in die Sommerferien, rückte der Bauhof der Stadt in voller Mannstärke an. 15 Mitarbeiter unter Leitung von Armin Baumann und Hausmeister Steffen Scheuermann räumten ein Klassenzimmer nach dem anderen aus und transportierten das Mobiliar in die Auerberg-Werkrealschule (WRS) und in die Konrad-von-Dürn-Realschule (KvdRS). Denn das unter Denkmalschutz stehende Grundschulgebäude wird in den nächsten zweieinhalb Jahren grundlegend saniert. Deshalb zieht die gesamte Schule um in das Auerberg-Schulzentrum.

Wie Bürgermeister Markus Günther bei einem Pressegespräch erläuterte, bereite man die dringend nötigen Sanierungsarbeiten schon seit längerer Zeit vor. Jetzt stehe man unter Zeitdruck, um Fördergelder für die Baumaßnahme erhalten zu können. Nach den Sommerferien soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Mit 306 Schülern ist die Walldürner Grundschule die größte im Landkreis. "Wie können wir die Schüler so unterbringen, dass sie zusammenbleiben?", hätten sich Lehrer und Stadtverwaltung gefragt. "Jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden", findet der Bürgermeister.

Man werde den ersten Stock der Werkrealschule komplett für die Grundschüler freiräumen. Die Werkrealschüler werden alle in den zweiten Stock ziehen. Auf diese Weise schafft man elf Klassenräume. Weitere zwei Klassenzimmer erhalten die Grundschüler auf gleicher Geschossebene in der Konrad-von-Dürn-Realschule. Auch das Grundschulsekretariat kommt dort unter. Die Lehrerkollegien von Grundschule und Werkrealschule werden sich das bestehende Lehrerzimmer teilen.

Hausmeister Steffen Scheuermann in einem leeren Klassenzimmer. Er ist seit Wochen schon mit den Vorbereitungen des Umzugs beschäftigt. Foto: Martin Bernhard

Auch Grundschulrektorin Christina Scheuermann und WRS-Rektor Wolfgang Kögel befürworten diese Lösung. Den Rektoren war es wichtig, dass die unterschiedlichen Altersstufen möglichst getrennt voneinander bleiben. Deshalb werden separate Pausenhofbereiche für die unterschiedlichen Schularten ausgewiesen.

So erhalten die Grundschüler den bisherigen KvdRS-Schulhof als Pausenhof. Die Realschüler weichen auf den Parkplatz der Nibelungenhalle aus.

Um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, soll der Verkehr von hinten zu den Schulen geleitet werden. So darf künftig der Parkplatz im Bereich der Stadtbibliothek nur in eine Richtung befahren werden. "Das werden wir verstärkt überwachen", kündigte der Bürgermeister Kontrollen der Polizei und des kommunalen Ordnungsdiensts an. Auf dem bisherigen Lehrerparkplatz werde man Fahrradabstellplätze einrichten. Rektorin Scheuermann hat den Eltern ihrer Schüler bereits einen aktuellen Schulwegeplan geschickt.

Wie WRS-Rektor Wolfgang Kögel erläuterte, widme man bisherige Fachräume, zum Beispiel für Musik oder Physik, zu Klassenräumen für die Grundschüler um. "Das bedeutet einen erschwerten Fachunterricht", sagte er. "Experimente stehen auf Servierwagen. Mit denen kommen die Fachlehrer zu den Klassenzimmern der Schüler."

Trotz aller Herausforderungen erhoffen sich die Lehrer auch positive Effekte aus der ungewöhnlichen Situation mit insgesamt rund 770 Schülern in einem Gebäudekomplex. Denn mit dem Einzug der Grundschule würden zwei unterschiedliche Schulkulturen zusammentreffen. Während zum Beispiel in den beiden weiterführenden Schulen Essen im Klassenzimmer verboten ist, speisten die Grundschüler gemeinsam in den Räumen.

Außerdem erhielten die Grundschüler bisher zwei große Pausen, nach dem Umzug nur noch eine. Allerdings dürfen die Grundschüler auch die Wiese des Faustballvereins nutzen, wenn der Bewegungsdrang der Kinder außerhalb der großen Pause gestillt werden muss. "Es gibt Regeln und Rituale, die man anpassen oder untereinander angleichen muss", sagte Wolfgang Kögel. "Die Größeren können auf die Kleineren aufpassen", erhofft sich Christina Scheuermann.

Realschulrektor Patrick Schmid betonte, dass Präsenzunterricht auch dann möglich sei, wenn wegen Corona Wechselunterricht stattfinden müsse. Auch Bürgermeister Markus Günther bestätigte, dass man in diesem Fall auf Turn- und Sporthallen ausweichen könne.

Jörg Kettemann vom städtischen Bauamt wies darauf hin, dass die bisher im Grundschulgebäude untergebrachte Musikschule ebenfalls neue Räume erhalten habe. Je nach Instrumentenart werde der Unterricht künftig in Räumen im Auerberg-Schulzentrum, im Kulturzentrum "Alter Schlachthof" und in einem Gebäude auf dem ehemaligen Hofareal Friedlein in der Prügelgasse erteilt.

Der Bürgermeister und die Rektoren bedankten sich bei allen von der Sanierung Betroffenen für ihr Verständnis. Günther bedankte sich besonders bei den Lehrerinnen und Lehrern, Hausmeister Steffen Scheuermann und dem Team vom Bauhof.