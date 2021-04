Walldürn. (jasch) Berechtigte Hoffnungen auf eine schöne Freibad-Saison dürfen sich Badefreunde in und um Walldürn machen: "Wir bereiten uns darauf vor, das Freibad am 1. Juni zu öffnen. Die Bademeister sind gerade dabei die nötigen Vorbereitungen zu treffen", teilte Meikel Dörr, der Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters, mit, schränkte aber im gleichen Atemzug ein: "Die Öffnung hängt von der jeweiligen Corona-Verordnung und Pandemielage ab."

Für Individualsport im Freien und auf Außen- und Innensportanlagen sieht die Landesregierung in der aktuellen Corona-Verordnung leichte Lockerungen vor. Die Schwimmbäder hingegen – das ist in der gültigen Fassung vom 19. April in den "Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg" eindeutig nachzulesen – sind hiervon ausgenommen.

Die öffentlichen und privaten Sportstätten bleiben für den allgemeinen Publikumsverkehr weiterhin geschlossen. Darunter fallen auch Thermen, Saunen und Spaßbäder. "Momentan hat die Corona-Verordnung Bestand", so Meikel Dörr.

Doch in der Stadtverwaltung ist man optimistisch. Unter Vorbehalt plane die Stadt mit demselben Bäderkonzept, das vergangenes Jahr eingeführt wurde und sich bewährt habe. Demnach sollen Reservierungen bzw. Tickets wieder online gebucht werden. Die Reservierungsbestätigung gilt dann als Eintrittskarte für den Bäderbesuch und muss zwingend vorgelegt werden. Auch die Regel, dass nur Einzelkarten verkauft werden, soll Bestand haben. "Wir hatten im letzten Jahr den Betrieb auf 231 Personen ausgelegt und werden dies wohl auch dieses Jahr so machen", teilte Dörr hinsichtlich der zulässigen Besucherzahl mit.

Sollte die Öffnung des Freibads am 1. Juni realisiert werden, ist Walldürn im zweiten Pandemiejahr einen Monat früher dran. 2020 startete die Freibadsaison am 1. Juli. Den Besucherzahlen tat der Start in eine verspätete Saison aber keinen Abbruch. 7000 Einzelkarten wurden trotz der Einschränkungen durch die Pandemie verkauft, hatte die Stadt in einer Pressemitteilung verkündet. So kann auch in diesem Jahr erwartet werden, dass viele Gäste den Aufenthalt im Freibad nutzen und genießen werden – sofern das Wetter passt.

Keine Perspektive sieht man bei der Stadtverwaltung hingegen für eine Öffnung des Auerberg-Sportbads. "Anfang November wurde das Schwimmbad für den Publikumsverkehr geschlossen", teilt Dörr mit. Danach wurde es von Schulen noch bis Dezember genutzt, seitdem ist komplett dicht.