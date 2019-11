Walldürn. (pm) Mit der Kanne Schmieröl auf dem Fahrrad hat Ludwig Spieler vor 80 Jahren seine ersten Kunden beliefert. Trotz dieser bescheidenen Anfänge ist die Firma Mineralölvertrieb Ludwig Spieler inzwischen zu einem modernen Unternehmen angewachsen, das Heizöl, Kraftstoffe und Dienstleistungen rund ums Auto anbietet. Am morgigen Samstag wird das Betriebsjubiläum mit einem Grillfest gefeiert.

Der Firmengründer Ludwig Spieler war in den 30er Jahren zunächst als Chauffeur für den Wachswarenfabrikanten Heinrich Kieser tätig. Weil es damals noch keine Mercedes-Werkstatt in Walldürn gab, musste Spieler für Wartungen und Reparaturen nach Mannheim in die Werkstatt fahren. Dort lernte er Rudolf Fuchs kennen, der als kleiner Ölhändler tätig war. Fuchs baute später seine Firma zu einem weltweiten Unternehmen, den Fuchs-Mineralölwerken Mannheim, aus.

Da diese Firma gerade einen großen Schmierstoffauftrag bei einem bayerischen Busunternehmen erhalten hatte, entschied Ludwig Spieler, sich Rudolf Fuchs anzuschließen. Als erster Mitarbeiter der späteren Fuchs-Werke belieferte er die Kundschaft noch per Fahrrad. Mitte der 30er Jahre stieg die Mobilität an, Industrie und Handel wuchsen, und das Ölgeschäft entwickelte sich rasant. Ludwig Spieler entschloss sich deshalb dazu, sich in seiner Heimatstadt Walldürn als Kaufmann in der Mineralölbranche selbstständig zu machen. Der Handelsregistereintrag folgte im April 1939 – noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Zu Rudolf Fuchs hielt Spieler weiterhin guten Kontakt. So entstand schließlich während des Weltkriegs ein Außenlager der Firma Fuchs für Öl und Schmierstoffe auf dem ehemaligen Parkplatz der Firma Braun, weil Mannheim stark bombardiert wurde. Nach dem Krieg unterzeichnete Ludwig Spieler mit Esso Deutschland einen Vertriebsvertrag speziell für das Heizöl-, Diesel- und Schmierstoffgeschäft. Mitte der 50er Jahre entstand auf dem heutigen Betriebsgelände eine Esso-Tankstelle, das Handelsgeschäft im Mineralöl wurde stetig erweitert. Spieler ließ auf dem Betriebsgelände einen Dieselhochtank und Heizöllagertanks errichten.

Der stetige Ausbau im Mineralölhandel verlangte schließlich eine Aufteilung der beiden Geschäfte. Deshalb übergab Ludwig Spieler am 1. Oktober 1956 das Tankstellengeschäft zur Pacht an Edgar Schmitt, der die Esso-Station um eine Kfz-Reparaturwerkstatt und einen Abschleppdienst erweiterte.

In den 70er Jahren galt die Esso-Station als eine der ersten Selbstbedienungstankstellen. Nach mehr als 30-jähriger Zusammenarbeit trat Edgar Schmitt 1994 seinen Ruhestand an. Danach übernahm Jürgen Spieler, der 1972 bereits den Mineralölvertrieb in zweiter Generation übernommen hatte, die Tankstelle wieder in Eigenbetrieb. Er baute den Shop aus und vergrößerte das Sortiment. 2004 nahm er in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Walldürn die erste Erdgaszapfsäule des Neckar-Odenwald-Kreises in Betrieb.

Als Jürgen Spieler 2010 unerwartet verstarb, übernahm der heutige Firmeninhaber Michael Spieler mit seiner Ehefrau Bettina, seiner Schwester Sabine und inzwischen 14 Mitarbeitern den Mineralölvertrieb und die Esso-Station.

2013 stellte Michael Spieler den Mineralölhandel auf Selbstversorgung um und investierte in die Anschaffung eines Tankanhängerzugs. Zuvor hatte eine Speditionsfirma den Betrieb beliefert. Zusätzlich zum CNG bietet die Tankstelle seit 2014 an einer Autogassäule LPG an, seit März diesen Jahres hat die Esso-Station zusätzlich eine ADBlue-Säule für Lkw und Pkw im Angebot. 2017 eröffnete außerdem eine hochmoderne Autowaschanlage ihre Pforten.

Im Sommer stellte die Firma ihren Esso-Shop mit integrierter Backstation fertig, der neben frischen und belegten Backwaren auch warme Speisen wie Cheeseburger, Schnitzel und Pizza anbietet. Ein vielfältiges Sortiment an italienischen Kaffeespezialitäten steht dem Kunden ebenfalls zur Verfügung.

Im Rahmen des Jubiläums wird der neue Shop am morgigen Samstag von 11 bis 19 Uhr eingeweiht. Das Walldürner Zapfsäulenteam bietet an diesem Tag warme Speisen vom Smokergrill und einer Grillstation sowie warme und kalte Getränke. Zudem gibt es eine Kaffee- und Kuchentheke. Der Erlös kommt der schwerkranken Klara aus Sennfeld, die am Rett-Syndrom leidet, für ihre Therapie zugute. Autowäschen sind an diesem Tag kostenlos, Spenden für die vierjährige Klara sind jedoch erwünscht.