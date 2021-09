Walldürn. (Sti.) Die Kolpingsfamilie Walldürn feierte am vergangenen Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen. Neben einer Zeitreise durch die eigene Historie bei einem Festakt standen eine Kleidertauschparty und ein Festgottesdienst, ein zünftiges Weißwurstfrühstück sowie ein geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen auf dem Programm.

Den musikalischen Einstieg zum Festakt am Freitagabend gaben Alina Stumpf und Jonas Farrenkopf mit "Synchron", einer Eigenkomposition der Sängerin. Vorstandssprecher Bernhard Kehl begrüßte im Anschluss rund 100 Gäste im festlich dekorierten Saal des katholischen Pfarrheims. Oft würden sich gerade in der heutigen Zeit Ohnmacht und Verzweiflung breit machen, doch die Unterstützung, die man gebe, zeichne die Kolpingsfamilien aus, so Kehl.

Moderator Manuel Sturm leitete anschließend zu den Grußworten der Gäste über. Stadtpfarrer Josef Bregula erklärte, dass er sich von Beginn an mit der Kolpingsfamilie sehr verbunden gefühlt habe, denn auch die Ordensprovinz der Franziskaner-Minoriten in Danzig verehre Adolf Kolping sehr. Er sei sogar Namensgeber dieser Provinz. Wenn man den Ursprung der Kolpingsfamilien betrachte, nämlich den ersten Gesellenverein im Jahr 1848 in Elberfeld, so hätten diese und alle weiteren Gesellen das Vermächtnis Adolf Kolpings in die ganze Welt getragen.

„Karl Marx“ (Bertram Günther) hatte beim Kolping-Festakt einen Gastauftritt. Foto: Bernd Stieglmeier

Im Jahr 1896 sei es dann in Walldürn zu einem solchen Zusammenschluss gekommen. 1935 seien die Gesellenvereine unter dem Namen "Gruppe Kolping" in "Deutsche Kolpings Familie" und der Gesamtverband in "Kolpingwerk" umbenannt worden. "Die Ziele standen schon immer in der Satzung geschrieben und gelten heute noch", betonte Bregula. Dazu zählen: Förderung der Volks- und Berufsbildung, der Jugendhilfe und der Altenhilfe, der internationalen Gesinnung und Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens, der Religion, des Schutzes von Ehe und Familie, des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke sowie des traditionellen Brauchtums.

Bis heute sei es der Kolpingsfamilie Walldürn immer wieder gelungen, Jugendliche im Verein zu integrieren und sie für die Mitarbeit im Vorstand zu gewinnen. Nur so könne ein Verein über einen solch langen Zeitraum so lebendig geführt und gelebt werden.

Bürgermeister Markus Günther sagte, dass die Mitglieder der Kolpingsfamilie Walldürn mit Stolz auf eine sehr wirkungsvolle Geschichte zurückblicken dürften. Im Wandel der Zeiten habe man es vermocht, vielen Menschen eine Heimat zu bieten und viele Walldürner stets mit einem attraktiven Programm anzusprechen. Die Mitglieder der Kolpingsfamilie Walldürn würden die Gemeinschaft – den Kreis Gleichgesinnter – sehr schätzen, doch sie wollten auch nach außen hin wirken. "Christ sein mit Kopf, Herz und Hand" heiße es im Leitbild des Kolpingwerks. Jahr für Jahr stelle die Kolpingsfamilie Walldürn ein beeindruckendes Programm auf die Beine, das für alle Altersstufen etwas zu bieten habe und die unterschiedlichsten Interessen und Ziele abdecke – angefangen von geselligen und sportlichen Angeboten über die Brauchtumspflege bis hin zur Mitgestaltung der kirchlichen Feiertage. Auch der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit seien ihnen sehr wichtig.

Was in der Kolpingsfamilie Walldürn das ganz Jahr über geleistet werde, sei bürgerliches Engagement "par excellence". Für die Mitglieder der Kolpingsfamilie Walldürn sei es nahezu selbstverständlich, immer wieder Verantwortung zu übernehmen und auf mehr Lebensqualität hinzuwirken.

Weitere Grußworte sprachen Alexander Ost als Mitglied des Diözesanvorstands und Vorsitzender der Kolpingsfamilie Hardheim sowie Sandra Röckel als Bezirksvorsitzende der Kolpingsfamilie und Vorstand der Kolpingsfamilie Buchen. Beide dankten der Kolpingsfamilie Walldürn für all das in der Vergangenheit auf Diözesan-, Bezirks- und Vereinsebene im Dienste und Sinne von Adolf Kolping stets mit Teamgeist, Tatkraft, Mut, Verantwortung und viel Freude und Gottvertrauen Geleistete.

Das von Alina Stumpf und Jonas Farrenkopf dargebotene Musikstück "Memories" leitete zum Festvortrag von Prof. Dr. rer. pol. Thomas Bartscher über. Der gebürtige Walldürner ist langjähriges Mitglied der Kolpingsfamilie Walldürn und seit 1998 Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer an der TH Deggendorf mit den Forschungsschwerpunkten Personalmanagement, Innovations- und Transformationsmanagement sowie Digitalisierung und Arbeit. Bartscher ging auf das Thema "Orientierung in der Digitalisierung – kann Kolping hierzu einen Beitrag leisten?" ein. Vor allem ältere Menschen würden sich mit der fortschreitenden Digitalisierung oft schwer tun – im Gefühl lebend, in der Vergangenheit das Leben besser im Griff gehabt zu haben. Und wissend, dass man in einer Zeit lebe, in der viel digitalisiert werde. Fakt sei, dass bei allem digitalen Geschehen von heute die Bildung nach wie vor ein wichtiger Punkt sein und weiter im steten Mittelpunkt stehen müsse, um die Welt von heute und morgen noch besser verstehen zu können.

Für viele sei es in dieser schnelllebigen Zeit von heute sehr schwer, sich zu orientieren, zumal die ständige Erneuerung persönlichen Wissens heute in immer kürzerer Zeit erfolgen müsse. Oft stelle sich dabei für viele die Frage: "Kann man dies überhaupt noch schaffen?" Für viele gebe es heute die Form der Sicherheit nicht mehr im gleichen Maße wie früher noch, und oft müssten die Menschen sich wahrlich immer wieder neu erfinden. Schön und erfreulich sei es, dass es mit der Kolpingsfamilie eine Institution gebe, in der eine Orientierung auch weiterhin gewährleistet werde.

Der nächste Liedvortrag von Alina Stumpf und Jonas Farrenkopf "Voila" von Barbara Pravi leitete dann über zu einer lockeren Gesprächsrunde unter dem Motto "Kolping erleben". Dabei sprachen die vier langjährigen Kolpingmitglieder Josef Kreis, derzeit ältestes Vereinsmitglied und ehemaliger Vorsitzender, Conny Dörr, langjähriges Vorstandsmitglied und Mitglied im Vorstandsteam, Maximilian Dunkel, derzeit jüngstes Mitglied im Vorstandsteam, sowie Sandra Röckel über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in der Kolpingsfamilie.

Im Anschluss an den nächsten Liedbeitrag von Alina Stumpf und Jonas Farrenkopf "Sign of the Times" von Harry Styles stellte die Aufführung des 20-minütigen historischen Spiels "Menschen, die auch zur Zeit Adolf Kolpings lebten und wahre Persönlichkeiten der damaligen Zeit darstellten" durch sieben Mitglieder der Kolpingsfamilie Walldürn einen Höhepunkt des Festabends dar. Dabei wirkten mit: Bertram Günther als Karl Marx, Erhard Lang als Johann Gregor Breuer, Rolf Kieser als Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Heike Hefner als Marie Curie, Sidonia Frauenkron als Bertha Benz, Nikolai Kehl als Schustergeselle sowie Bernhard Kehl als Adolf Kolping.

Mit dem gemeinsam von allen Anwesenden im Saal gesungenen Kolpinglied "Wir sind Menschen" klang der offizielle Teil des Festabends aus.