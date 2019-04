Walldürn. (pol/van) Seit Dienstag wird ein 44-Jähriger aus Walldürn vermisst, wie die Polizei berichtet. Seit dem telefonischen Kontakt gegen 23 Uhr fehlt von dem Mann jede Spur. Zum Zeitpunkt des Anrufs soll sich der Walldürner an seinem Arbeitsplatz in der Hollergasse in Buchen aufgehalten haben.

Foto: Polizei

Wie die Polizei mitteilt, könne der 44-Jährige mit einem grauen Skoda Octavia mit dem amtlichen Kennzeichen "MOS-JH 167" unterwegs sein. Er hat einen Dreitagebart, eine große OP-Narbe am Bauch sowie am Rücken und trägt beidseitig spezielle Gesundheitsschuhe.

Da nicht auszuschließen ist, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit dringend um Mithilfe gebeten. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.