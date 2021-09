Nachdem sich Vertreter der Kirchengemeinde, der Stadtverwaltung sowie des Gemeinderats im Juli den Waldkindergarten in Buchen angeschaut haben, könnte ein solches Projekt nach der Gemeinderatsitzung am 27. September auch bald in Adelsheim umgesetzt werden.

Von Alina Remmler

Adelsheim. Erst kürzlich wurden die Modulbauten für die Erweiterung des evangelischen Kindergartens in Adelsheim geliefert, damit mehr Kinder einen Krippenplatz bekommen können. Doch Kindergartenplätze kann es nie genug geben. Eine etwas außergewöhnlichere Möglichkeit wäre beispielsweise ein Waldkindergarten, wie es die Stadt Adelsheim plant.

Im April dieses Jahres kam die Idee erstmals ins Gespräch. Beim Treffen der Arbeitsgruppe Kindergarten stand das Thema "Zukunft der Kindergärten" im Vordergrund. Im Zuge dessen kam dann die Idee des Waldkindergartens zur Sprache. Zwar hat die Idee allen Anwesenden gut gefallen, allerdings schien die Umsetzung zunächst unrealistisch. Wie genau gründet man so einen Waldkindergarten? Wer wäre der Betreiber? Gibt es in Adelsheim überhaupt Eltern, für die solch ein Betreuungsangebot infrage kommen würde? All diese offenen Fragen mussten zunächst einmal geklärt werden.

Nach den ersten Überlegungen meldete sich schließlich Pfarrer Dr. Markus Roser aus Sennfeld zu Wort und teilte mit, dass die evangelische Kirchengemeinde Sennfeld die Gründung einer solchen Einrichtung unterstützen würde. Außerdem sei sie bereit, als Betreiber zu fungieren.

"Dann ging es Schlag auf Schlag", so Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Am 12. Juli besichtigten Mitglieder des Gemeinderats zusammen mit Vertretern des evangelischen Kindergartens Sennfeld und der Kirchengemeinde den Waldkindergarten in Buchen sowie in Tauberbischofsheim.

Derzeit sind die Beteiligten auf der Suche nach einem potenziellen Standort für den Kindergarten der etwas anderen Art. Nah am Wald und in der Natur sollte er gelegen sein. Die erste Überlegung, nämlich auf der Jungviehweide in Sennfeld, musste aus diversen Gründen wieder fallen gelassen werden, wie Bernhardt informierte. Derzeit stehen unter anderem noch Standorte in der Nähe des Fischbachs, des Kastenbachs sowie der Aussiedlerhöfe zwischen Adelsheim und Sennfeld zur Diskussion.

Ob die Idee bald realisiert werden kann, entscheidet sich bei der Gemeinderatssitzung am 27. September. Sollte sich die Mehrheit der Mitglieder für die Umsetzung des Waldkindergartens entscheiden, könnte es schon bald losgehen, und erste Vorbereitungen könnten getroffen werden.

Gut ankommen würde ein solcher Kindergarten auf jeden Fall. Über den Sommer hinweg hätten sich nämlich nicht nur interessierte Eltern gemeldet, die ihre Kinder gerne in einen solchen Kindergarten geben würden. Auch Erzieherinnen hätten sich geäußert, dass sie sich freuen würden, Teil eines solchen Projekts zu sein, wie Bernhardt berichtet.

Zudem bringe ein Waldkindergarten einen immensen Vorteil mit sich: "Die baulichen Voraussetzungen sind um ein Vielfaches leichter zu bewältigen als bei einem Kindergarten in einem festen Gebäude – sowohl was den finanziellen Rahmen betrifft wie auch die Planungs- und Bauphase", so das Stadtoberhaupt.

Sollte der Gemeinderat zu dem Entschluss kommen, die Gründung eines Waldkindergartens zu bewilligen, dann sei das Ziel, diesen bereits im Frühjahr 2022 zu eröffnen. Nach jetzigem Stand sind 20 Plätze für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren geplant. Für den Fall, dass all diejenigen, die derzeit ihr Interesse bekundet haben, dann ihr Kind auch verbindlich anmelden werden, sind fast alle Plätze schon belegt. Bernhardt selbst hat zwar keine Kinder mehr, die im Kindergartenalter sind. Dennoch versichert er: "Hätte es solch einen Waldkindergarten schon früher gegeben, wäre das definitiv etwas für sie gewesen."