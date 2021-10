Waldhausen. (mb) Mit einem Gottesdienst in der Waldhausener Kirche und dem Durchtrennen eines roten Bandes haben die Verantwortlichen des Caritasverbands Mannheim am vorgestrigen Samstagvormittag die vollendete Renovierung des Pflegezentrums St. Josef gefeiert. Der Verband hat für die Umgestaltung des Hauses in den vergangenen fünf Jahren rund elf Millionen Euro investiert.

Der heimische Pfarrer Hans Scheuermann und der Mannheimer Pfarrer Theo Hipp zelebrierten gemeinsam den Gottesdienst in der Waldhausener Kirche, in dessen Rahmen der Caritasverband Mannheim die gelungene Renovierung des Pflegezentrums St. Josef feierte. Theo Hipp wies in seiner Predigt darauf hin, dass man am vergangenen Samstag das Schutzengelfest feierte. "Der Schutzengel der Baustelle hat gut bei Ihnen gewirkt", stellte er fest. "Der Engel, der bei der Baustelle hilft, ist allerdings ein anderer als der, der beim Betrieb hilft." Jetzt gehe es darum, in dem Haus Heimat für die Bewohner zu schaffen. Er wünschte, dass der "Engel der Heimat" in das Haus einziehen möge.

Bürgermeister Roland Burger überreichte ein Gemälde und ein Gesellschaftsspiel als Geschenke an (v. l.) Pflegedienstleiterin Lilia Funk, Heimleiter Steffen Knapp und Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein. Foto: Martin Bernhard

Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim, hatte in der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Waldhausener Pflegeheims geblättert. Dieser entnahm sie, dass der Caritasverband im Jahr 1926 ein Gasthaus mit Brauerei und Schankrecht erworben hatte, das er zum St. Franziskus-Jugendheim umgestaltete. Dort verbrachten Kinder aus Mannheim unbeschwerte Wochen. Das Haus wurde noch im Jahr 1926 um einen Anbau erweitert. Im Jahr 1941 beschlagnahmten die Nazis das Heim und brachten dort evakuierte ältere Menschen unter. Nach dem Krieg wurde es zur Heimstatt von Heimatvertriebenen. Im Jahr 1953 erhielt das Haus einen weiteren Anbau. Seit dem Jahr 1961 wird es als Altenheim geführt. Nach einem Umbau in den Jahren 1975 bis 1978 bot es 150 Bewohnern Platz. Im Jahr 2000 mussten Brandschutzmaßnahmen verwirklicht werden. Deshalb sank die Anzahl der Plätze zunächst auf 126, später auf 120. Durch die aktuellen Umbaumaßnahmen reduzierte sich die Anzahl der Plätze auf 103. "Der Umbau war eine harte Zeit, aber die hat sich absolut gelohnt", stellte Hertlein fest. "Ein solcher Umbau unter laufendem Betrieb ist eine Mammutaufgabe."

Landrat Dr. Achim Brötel gratulierte im Namen des Landkreises, der Landkreisverwaltung und der Mitglieder des Kreistags. Das Pflegezentrum St. Josef sei nicht nur eine der traditionsreichsten, sondern auch eine der größten Einrichtungen der Altenhilfe im gesamten Landkreis. Er nahm Bezug auf das Leitbild der Einrichtung "Gemeinsam ein Miteinander und Füreinander schaffen". Diese Worte stünden nicht nur auf dem Papier, sondern würden im Pflegezentrum St. Josef gelebt. Außerdem gefällt dem Landrat die christliche Ausrichtung des Pflegezentrums. Angesichts des demographischen Wandels, der zu immer mehr pflegebedürftigen Menschen führen wird, habe der Landkreis die Initiative ergriffen und eine "Kommunale Pflegekonferenz" ins Leben gerufen. Diese werde am 15. November zum ersten Mal tagen, gemeinsam mit dem Ex-Minister Franz Müntefering, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Der Landrat dankte allen Mitarbeitern des Heimes für ihre Arbeit, besonders Heimleiter Steffen Knapp und Pflegedienstleiterin Lilia Funk.

Bürgermeister Roland Burger befasste sich in seinem Grußwort mit dem Wort "Heim". Dies erzeuge in Verbindung mit Alten- oder Kinderheim eher negative Assoziationen. "Unabhängig davon hat sich St. Josef auf den Weg gemacht, ein echtes Daheim zu sein", stellte Burger fest. Mit der Umsetzung der Vorschriften in der neuen Landesheimbauverordnung habe der Caritasverband "aus der Not eine Tugend" gemacht. "Das war ein gewaltiges Werk", zollte der Bürgermeister den Verantwortlichen Respekt. Er dankte allen Beteiligten und gedachte auch des im März plötzlich verstorbenen Pfarrers Werner Bier. Der ehemalige Buchener Stadtpfarrer lebte im Pflegezentrum. "Werner Bier war ein Engel", sagte Burger.

Architekt Wendelin Kuhn aus Höpfingen ging auf die fünfjährige Umbaumaßnahme ein. Diese sei in sieben Bauabschnitten erfolgt und habe insgesamt 42 Monate gedauert, vom 24. Januar 2017 bis zum 12. August 2020. Dabei seien rund 100 Tonnen Baustahl verarbeitet worden. Auch Kuhn dankte allen Beteiligten und wünschte dem Personal und den Bewohnern des Pflegezentrums alles Gute.

Am gestrigen Sonntagnachmittag konnten Interessierte bei einem "Tag der offenen Tür" das runderneuerte Pflegezentrum besichtigen.