Hardheim. (dore) Im Norden Hardheims tut sich was: Die 23 Bauplätze für den ersten Bauabschnitt im Neubaugebiet "Trieb II" sind nicht nur alle schon längst vergeben, die meisten wurden in den vergangenen Wochen und Monaten auch schon fertig bebaut. Nur wenige Häuser befinden sich noch im Bau. Im Sommer (voraussichtlich Juli) soll es dann laut Bauamtsleiter Daniel Emmenecker mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts, der sich oberhalb des ersten befindet, losgehen. Die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten sei vor Kurzem erfolgt. Parallel dazu muss ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Startschuss für diese Maßnahme ist am Montag, 9. Mai, so Emmenecker. Im zweiten Bauabschnitt soll es 27 Bauplätze geben, die spätestens im Januar vermarktet werden sollen und ab dem nächsten Jahr bebaut werden können.