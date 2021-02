Osterburken. (joc) Die Spannung steigt. In Osterburken vermutlich genau so wie beim Kontrahenten im rheinland-pfälzischen Rheinbrohl im Landkreis Neuwied, denn am Samstag, 13. Februar, ab 18.45 Uhr wird das beliebte Fernsehquiz "Stadt– Land – Quiz!" ausgestrahlt, in dem sich dieses Mal die beiden Römerstädte gegenüberstehen.

Die Dreharbeiten fanden bereits Mitte Januar in Osterburken statt. Die Sendereihe "Stadt – Land – Quiz" im Südwesten, moderiert von Jens Hübschen, ist ein beliebtes Städteduell mit einem sportlich-spaßigen Wettbewerb, bei dem zwei Kommunen möglichst viel über ihre Heimat wissen sollten. Pro Aufgabe/Frage gibt es eine unterschiedliche Anzahl an Punkten. Gewonnen hat am Ende die Kommune, die die meisten Punkte erzielt hat.

Osterburken war im Januar mit insgesamt sechs Rateteams vertreten. Dabei hat man versucht, das Ganze auf eine möglichst breite Basis zu stellen. So waren neben Stadträten auch Vertreter kultureller Institutionen, größerer Organisationen (unter anderem DRK und DLRG) und der Kirche im Einsatz.

Unmittelbar nach dem Abschluss der Dreharbeiten sagte Bürgermeister Jürgen Galm auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung: "Ich denke, dass wir die Römerstadt recht gut vertreten haben."

Ob diese Aussage zutrifft, kann man am Samstag im SWR-Fernsehen einer genaueren Prüfung unterziehen.