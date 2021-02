Buchen. (joc/rüb) Am gestrigen Rosenmontag teilte uns die Soko "Wacherad" kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe mit, dass nunmehr alle Spuren in der "Diebstahlsangelegenheit einer beweglichen Sache mit weitreichender Wirkung" (so die fachspezifische Formulierung der Ermittler) ausgewertet seien.

Hintergrund Leserbrief der KjG: "Mir bräuchte gar kee Wacherad" "Hinne Houch"! Die gegen uns, die KjG, erhobenen Vorwürfe können wir nicht unkommentiert lassen: "Es wichtigste seit Jahren schon

im Zeltlager is’ Tradition.

Drum würde mir’s uns nie erlaube,

Dies offenbar mit einer faustdicken Überraschung, wie die Soko im Vorfeld ankündigte. Die abschließenden Ergebnisse der weitreichenden Untersuchungen wird der Sprecher der Soko am heutigen Fastnachtsdienstag im Rahmen einer Pressekonferenz öffentlich machen.

> Anmerkung der Redaktion: Die Rhein-Neckar-Zeitung wird an dieser Pressekonferenz, die selbstverständlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände zum Coronaschutz durchgeführt wird, natürlich teilnehmen, um Sie in diesem prekären Fall auch über die finalen Ergebnisse zu informieren.

Buchen. (mb) Auch das traditionelle "Buchemer Wacherad", dessen Mitglieder natürlich die Ermittlungen der Soko gespannt verfolgen, verstummt in der aktuellen Faschenachtskampagne nicht, sondern präsentiert sich online. Die Gruppe mit Frack und Zylinder hat ein Video coronakonform aufgenommen und online gestellt.

Man findet dieses unter www.wacherad.de, auf der Seite der FG Narrhalla unter www.huddelbaetze.de, auf dem Youtube-Kanal "WagenradBuchen" und gleich hier: