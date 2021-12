Die erste Vor-Ort-Impfaktion der Gemeinde Rosenberg und des hiesigen DRK fand an Heiligabend in der Sindolsheimer Mehrzweckhalle statt. Hierbei konnten 103 Personen geimpft werden. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg-Sindolsheim. (F) Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek ermöglichte vielen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde noch ein schönes vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, denn auf seine Initiative hin fand an Heiligabend erstmals eine Vor-Ort-Impfaktion der Gemeinde Rosenberg, die vor Ansteckung effektiv schützen soll, in der Sindolsheimer Mehrzweckhalle statt. Um lange Warteschlangen und Wartezeiten zu vermeiden, war eine Terminbuchung im Rathaus im Vorfeld der Impfung erforderlich. Die 100 angebotenen Impftermine waren innerhalb weniger Stunden vergeben.

Die Impfaktion selbst lief dann am Freitag reibungslos und gut organisiert ab. Dies dank der Unterstützung eines Mobilen Impfteams der SLK-Kliniken Heilbronn unter der Leitung von Ärztin Carola Penkwitt sowie der umsichtigen Betreuung durch den DRK-Ortsverein Rosenberg.

Pünktlich um 10 Uhr öffnete sich die Eingangstür der Halle, und die ersten Impfwilligen fieberten ihrem Termin entgegen.

Darunter auch Bürgermeister Ralph Matousek, der sich am Nachmittag selbst die Booster-Impfung geben ließ. Er betonte gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung, dass er sich sehr freue, dass man vor Ort erstmals eine solche wichtige Impfaktion für die Bürgerinnen und Bürger des Dorfs mit Unterstützung des DRK-Ortsvereins Rosenberg durchführen könne. Zudem freute er sich, dass dieser Impftermin seitens der Bevölkerung eine so gute Resonanz gefunden habe. Innerhalb kürzester Zeit waren alle verfügbaren Termine gebucht.

Die Helfer des DRK-Ortsvereins Rosenberg und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung arbeiteten bei der Impfaktion Hand in Hand. Foto: Frodl

Marco Baumann meinte, dass ein solches Angebot bisher einmalig in der Geschichte des DRK-Ortsvereins Rosenberg sei. Insgesamt habe man neun Helfer der Bereitschaft und des Jugendrotkreuzes im Einsatz, die an verschiedenen Stellen in der Halle für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Sehr gut fand es Bürgermeister Matousek, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rosenberger Verwaltung an diesem Tag mithalfen und somit in dieser Pandemiezeit einen wichtigen Beitrag für das Wohl der Bevölkerung leisten.

Wolfgang Lauer (Hirschlanden) fand es, wie er ausdrücklich betonte, ganz hervorragend, dass die Gemeinde eine solche Impfaktion anbiete. Sein besonderer Dank galt hier dem Initiator, Bürgermeister Ralph Matousek.

Insgesamt wurde betont, dass diese Aktion ein kleiner, aber wichtiger Beitrag sei, die in Deutschland angestrebte Zahl von 30 Millionen Booster-Impfungen zu erreichen.

Nach Beendigung der Impfaktion am Abend zog Bürgermeister Matousek denn auch ein sehr erfolgreiches Fazit. Insgesamt wurden bei 103 Personen, ursprünglich waren 90 geplant, die sogenannten Booster-Impfungen durchgeführt. Neben dem Impfteam, das auch vom eigens eingerichteten Cateringservice sehr angetan war, dankte er allen Helferinnen und Helfern, die zu dieser beispielgebenden und letztlich sehr erfolgreichen Impfaktion beigetragen haben und übergab ein kleines Weihnachtspräsent.

Die nächste Vor-Ort-Impfaktion der Gemeinde Rosenberg findet ebenfalls wieder in der Sindolsheimer Mehrzweckhalle statt. Termin ist dann Freitag, 14. Januar, von 10 bis 17 Uhr. An diesem Tag werden erneut wieder 100 Impfungen durchgeführt. Eine Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung Rosenberg ist hierfür wiederum in jedem Fall erforderlich.