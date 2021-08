Gottersdorf. (jam) Mit einem Pomerol Spritz als Absacker in der Hand haben die 24 Teilnehmer der RNZ-Sommertour im Odenwälder Freilandmuseum über das gerade Gehörte diskutiert – und das hatte es in sich. In eine knapp 90-minütige Führung hatte Geopark-Vorortführerin Marion Breunig eine wahre Enzyklopädie für alle an Sprichwörtern Interessierten gepackt. Bei einem lässigen Spaziergang über das charmante Areal des Gottersdorfer Museums vermittelte sie – nach eigener Aussage "ohne Punkt und Komma" – mit allerhand historischem Anschauungsmaterial die Herkunft so geläufiger, aber selten hinterfragter Redewendungen wie "Hand und Fuß haben" oder "durch die Lappen gehen".

Hintergrund > "Durch die Lappen gehen": Die Redewendung stammt wohl aus einer Zeit, in der Wolfsrudel noch das Vieh der Bauern gefährdeten. Bei Treibjagden spannten die Leute damals Schnüre mit alten Lappen daran im Wald, weil die Tiere diese fürchteten und nur selten darunter hindurchschlüpften. Die [+] Lesen Sie mehr > "Durch die Lappen gehen": Die Redewendung stammt wohl aus einer Zeit, in der Wolfsrudel noch das Vieh der Bauern gefährdeten. Bei Treibjagden spannten die Leute damals Schnüre mit alten Lappen daran im Wald, weil die Tiere diese fürchteten und nur selten darunter hindurchschlüpften. Die Wölfe, denen so die Flucht gelang, sind also den Jägern durch die Lappen gegangen. > "Hand und Fuß haben": Die Redewendung geht vermutlich auf eine heute barbarisch anmutende Strafe aus dem Mittelalter zurück. Nach altem Rechtsbrauch war es üblich, Verbrechern die rechte Hand oder den linken Fuß abzuschlagen. Damit waren die Bestraften im Schwertkampf und beim Reiten extrem benachteiligt. Wer dagegen noch sämtliche Gliedmaßen besaß, galt als wehrhaft und mobil. > "Seine Felle davonschwimmen sehen": Die Redewendung bezieht sich auf Lohgerber, die in Flüssen und Bächen ihre Tierhäute reinigten. Wenn sie nicht aufpassten, dann schwammen ihnen die Felle weg – und ihre Arbeit war umsonst gewesen. > "Dem Fass den Boden ausschlagen": Die Redewendung geht auf das Reinheitsgebot zurück. Im Mittelalter schlugen städtische Beamte einem Bierfass den Boden aus, wenn das Bier nicht den Vorschriften entsprach. jam

Pünktlich wie die Maurer startete die Führung zunächst am Lindenbaum des Museums, der in vergangenen Zeiten als Dorfmittelpunkt die auserkorene Stätte für Tanz, Geselligkeit und Gerichtsbarkeit war. Ob wirklich aller guten Dinge drei sind, erfuhren dort einst diejenigen, die nach heutigem Verständnis etwas auf dem Kerbholz hatten. Denn, so erläuterte es Marion Breunig, früher kam ein Gericht dreimal zusammen, bevor es den Urteilsspruch verkündete. Und während das Kerbholz heute für Verbrecher herhalten muss, diente das Holz mit seinen Einkerbungen in einer Zeit, in der das Lesen noch nicht so verbreitet war, als Quittung bei Transaktionen.

Nachdem der "Liebling des Museums", ein Ziegenbock, dem – entgegen der wörtlichen Bedeutung – die Besucher aus der Hand fressen, als Fotomodell hergehalten hatte, schlenderten die RNZ-Leser weiter zum Backfischhaus, das einigen Teilnehmern der Tour noch an seinem Originalstandort in Neckarburken bekannt war. Dort erläuterte Marion Breunig anhand des Kellers mit seinen ("leider leeren") Mostfässern, was es mit außer Rand und Band geratenen Kindern auf sich hat. Während die Handvoll jüngerer Teilnehmer folg- und aufmerksam lauschte, erklärte die Geopark-Vorortführerin, dass Küfer früher Fässer aus gebogenen Hölzern angefertigt haben, die zum einen nicht aus dem Rand (der Umfassung am Fassboden und -deckel) und zum anderen nicht aus den eisernen "Bändern" geraten dürfen, wenn sie dicht sein sollen.

Der Schäferkarren des Museums diente als Anschauungsobjekt, als Marion Breunig den jungen Tourteilnehmern den Begriff des Schäferstündchens erklärte. Foto: Mayer

Warum mittellose Menschen einst beim Armenpflegschaftsrat darum drängten, sich ein begehrtes Armutszeugnis ausstellen zu lassen, erklärte die Sprichwörterexpertin dann vor dem Armenhaus aus Reichartshausen. Herberge, Brot und Feuerholz bekam dort nur, wer ein entsprechendes Dokument vorweisen konnte. Die große offene Dreschhalle, die aus Bürgstadt nach Gottersdorf transloziert wurde, diente dann als Anschauungsobjekt für die Redewendung "essen wie ein Scheunendrescher", die auf die körperlich anstrengende Aufgabe der Landarbeiter zurückgeht. Sie schlugen stundenlang mit einem Dreschflegel auf das geerntete Getreide ein, bis sich das Korn von den Ähren löste. Aus diesem Kraftakt resultierte dann ein besonderer Appetit.

Der Schäferkarren an der Museumsgrenze zwischen Odenwald und Bauland führte dann zwangsläufig zum Begriff des Schäferstündchens. Dass sich solchen Aktivitäten "ein Riegel vorschieben" lässt, zeigte Marion Breunig ebenfalls anschaulich am Wohn- und Schlafplatz des Wanderschäfers. So galt es einst als gelungener Streich, den schlafenden Schäfer in seinem kleinen Karren einzuschließen und an einen anderen Ort zu manövrieren, um ihn dort wieder freizulassen.

Entgegen der Tradition durften dann sämtliche Teilnehmer der Tour die "gute Stube" des Bofsheimer Beckenbubenhauses betreten – die früheren Bewohner nutzten diesen besonderen Raum dagegen nur an Festtagen. An allen anderen Tagen des Jahres nahmen sie ihre Mahlzeit in der Küche zu sich, die mit ihrem Herd unter offenem Rauchabzug wohl kaum der Gesundheit zuträglich war. Außerdem bestand dort jederzeit die Gefahr, in eines der Fettnäpfchen zu treten, die das herabtropfende Fett von zum Räuchern aufgehängten Schinken auffangen sollten. Für den Hausherrn, der nach einem Umtrunk zu später Stunde heimkehrt und auf diese Weise eine Sauerei in der Kirche anrichtete, hatte das laut Marion Breunig zum Teil ernste Konsequenzen: "Da konnte es schon vorkommen, dass die Ehefrau schnell mit dem Wellholz zur Stelle war."

Werner Illg genießt nach der Tour einen Pomerol Spritz als Absacker. Foto: Mayer

Ähnlich rabiat ging es früher beim Bodenkauf zu. Die Eltern nahmen damals ihre Kinder mit zu der Vereinbarung. Damit diese den Vertrag möglichst lebhaft in Erinnerung behalten, kniffen die Eltern ihnen in die Ohren oder versetzten den unfreiwilligen Zeugen sogar eine Ohrfeige. Heute beschränken sich Eltern hoffentlich auf die Aufforderung, sich solch wichtige Dinge "hinter die Ohren zu schreiben". Falls alles Ermahnen nichts hilft, bleibt ihnen laut Marion Breunig nur, den Kindern "die Leviten zu lesen oder ihnen eine Gardinenpredigt zu halten".

Bei den aufmerksamen Teilnehmern der Sommertour war das natürlich nicht nötig. Als gelungenen Abschluss der Sprichwörterführung kredenzte Museumsleiterin Margareta Sauer den RNZ-Lesern den bereits erwähnten Absacker, der auf einen der letzten Arbeitsschritte beim Grünkerndarren zurückgeht: das Absacken, also das Befüllen der Säcke.

"Ich habe sicher viele Sprüche vergessen", räumte Marion Breunig am Ende der Führung ein. Sie appellierte aber dafür, althergebrachte Redewendungen nicht vollends in Vergessenheit geraten zu lassen: "Lesen Sie weiter Zeitung, damit unsere Sprache und Rechtschreibung nicht den Bach runtergehen." Mit einem Blick auf Gender-Sternchen und Anglizismen merkte sie allerdings an: "Sprache bewegt sich – wir werden sehen, wo die Reise hingeht."