21 Leserinnen und Leser der Rhein-Neckar-Zeitung aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis nahmen am Donnerstag an der Sommertour im Sennfelder Schloss teil. Dabei konnte man so manch historische Rarität im schmucken Schloss mit seiner großzügigen Außenanlage entdecken. Die neue Eigentümerin Carina Hagel aus Niedersachsen, die das Schloss mit ihrem Mann Christoph Meyer im Mai erworben hat, bietet hier eine Location mit Übernachtungen, für Familienfeiern und Firmenveranstaltungen an. Alle Fotos: Joachim Casel