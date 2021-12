Region Buchen. Das war das Jahr 2021 in der Region Buchen. Wir blicken auf die Dinge zurück, die Region und Menschen am meisten bewegten. Und zwar Corona-frei. Der Jahresrückblick:

>>>Hier lesen Sie, wie das Corona-Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis verlief<<<

Mit Toni auf der Überholspur

Mit Toni auf der Überholspur

31 Prozent der Haushalte im Kreis – genauer gesagt 21.103 – hatten bis April einen Vertrag mit der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) unterzeichnet. Das Ziel von 20 Prozent wurde deutlich übertroffen, so dass das "Leuchtturmprojekt" Glasfaserausbau starten konnte: Der Neckar-Odenwald-Kreis ist nun der erste Landkreis in Deutschland, der rein privatwirtschaftlich – ohne Steuer- und Fördergelder – ausgebaut wird. Rund 120 Millionen Euro wird BBV-Gesellschafter "Infracapital" investieren, um die Landkreisbewohner auf die Überholspur der Datenautobahn zu bringen. Ende Juni fand in Aglasterhausen der Spatenstich statt (Foto). Im neuen Jahr wird der Ausbau in Buchen fortgeführt. Als Dank für das Vertrauen der Kunden spendierte die BBV ihren Kunden im Dezember drei Wochen lang kostenloses Vergnügen mit der Toni-Eisbahn.

807 Geburten in Buchen

Foto: rüb

Die Zahl der Geburten im Buchener Krankenhaus steigt: Nach 483 Geburten im Jahr 2019 und 702 im Jahr 2020 waren es diesmal sogar 807. Die Zahl 800 war nach der Schließung der Entbindungsstation in Mosbach im April 2020 mittelfristig für Buchen ausgegeben worden – nun wurde sie bereits im Folgejahr erreicht. Das erfreuliche Ergebnis und der gute Zuspruch von Patienten aus dem Landkreis und darüber hinaus sind zugleich eine Bestätigung für die engagierte Arbeit der Krankenschwestern, Hebammen und Ärzte. Eines der Babys, die 2021 in Buchen zur Welt kamen, war die kleine Derya (Foto).

Vier Menschen kamen ums Leben

Foto: RNZ

Im Neckar-Odenwald-Kreis kamen im Jahr 2021 vier Menschen bei Unfällen ums Leben. In Waldbrunn verunglückte am 9. Mai ein Pedelec-Fahrer tödlich, am 19. Juni starb in Osterburken ein Autofahrer, und am 17. Juli verlor der Beifahrer eines Microcars in Altheim sein Leben. Einige Wochen nach einem Unfall bei Bödigheim am 26. Oktober, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden, starb eines der Unfallopfer. Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 83 Personen bei Unfällen schwer verletzt. Darunter sind auch fünf Fußgänger, zwölf Radfahrer und 20 Motorradfahrer.

Die Katastrophe im Ahrtal bewegte die Region

Foto: RNZ

Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal bewegte die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis zutiefst. Viele krempelten die Ärmel hoch, um im Hochwassergebiet anzupacken. Privatpersonen fuhren ebenso ins Ahrtal wie Vereine und Gruppen. Zu den Helfern gehörten unter anderem Einsatzkräfte des DRK-Kreisverbands Buchen und der Psychosozialen Notfallversorgung des Neckar-Odenwald-Kreises.

Das "Help!-Sommermärchen-Team" organisierte eine Futterbrücke zwischen Bauland und Ahrtal, so dass dank der Heuspenden von Landwirten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Bauern im Ahrtal ihre Tiere bis ins Frühjahr 2022 versorgen können. Die gebürtige Götzingerin Alexandra Ponickau, die mit ihrer siebenköpfigen Familie bei der Flut ihr Haus verloren hat, konnte außerdem auf die Hilfsbereitschaft der Götzinger zählen.

Das Superwahljahr

Jede Stimme zählt: Neben der Landtagswahl am 14. März und der Bundestagswahl am 26. September standen noch Bürgermeisterwahlen in Höpfingen, Buchen und Osterburken an. > Bei der Landtagswahl blieb der CDU-Kandidat Peter Hauk mit 31,6 Prozent Stimmenkönig und vertritt damit als einziger Abgeordneter den Neckar-Odenwald-Kreis in Stuttgart. > Bei der Bundestagswahl blieb die CDU trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft im Wahlkreis Odenwald-Tauber. Mit 35,8 Prozent der Erststimmen sicherte sich Nina Warken als Nachfolgerin von Alois Gerig einen Sitz im Bundestag. Dr. Christina Baum von der AfD ist über die Landesliste Baden-Württemberg eingezogen. > Im Kreistag wurde Dr. Achim Brötel mit überwiegender Mehrheit bestätigt. Er war der einzige Bewerber auf den Posten. > Bei der Bürgermeisterwahl in Höpfingen setzte sich der 34 Jahre alte Christian Hauk mit 68,1 Prozent der Stimmen unter anderem gegen seinen Vorgesetzten und Vorgänger Adalbert Hauck durch. Dagegen verteidigte Roland Burger bei der Bürgermeisterwahl in Buchen seinen Rathaussessel gegen den jungen Herausforderer Felix Pflüger. Bei der Bürgermeisterwahl in Osterburken setzte sich ebenfalls der Amtsinhaber Jürgen Galm durch. Sein Herausforderer Benjamin Henn konnte allerdings beachtliche 41,6 Prozent der Wähler von sich überzeugen.

Schlechte Zeiten für Bauherren

Foto: jam

"Unterm Strich wird Bauen deutlich teurer" – das titelte die RNZ im Mai bei einem Blick auf die Baubranche. Die freute sich zu diesem Zeitpunkt zwar über volle Auftragsbücher, andererseits waren aber viele Rohstoffe wie verarbeitetes Holz kaum lieferbar. In der Folge verzögerten sich reihenweise Bauprojekte. Beim stockenden Warenfluss spielt die Corona-Pandemie eine entscheidende Rolle: Produktionen wurden heruntergefahren, während Reiseeinschränkungen die Baulust in der Urlaubszeit ankurbelten. Trotz dieser Verteuerung ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden in der Region groß – und die Kommunen möchten mit neuen Bauplätzen rechtzeitig die Weichen stellen. Da passt es unter anderem dem Landrat so gar nicht, dass der Regionalplan den Gemeinden wenig planerische Freiheiten einräumt.

Panzerbataillon 363 ist komplett

"Die Büffelfamilie ist endlich vollzählig", freute sich Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane am 1. Oktober beim feierlichen Appell in der Carl-Schurz-Kaserne zur Aufstellung der zweiten Kompanie. Damit verfügte das Panzerbataillon 363 Hardheim erstmals über alle Einheiten eines Panzerbataillons. Vollständig im Sinne der personellen und materiellen Lage sei man, wie Pane sagte, damit aber noch lange nicht – der Aufbau und das Herstellen der Einsatzbereitschaft nähmen noch Zeit in Anspruch.

Während des Appells wurde zudem die Patenschaft des Verbands mit dem Neckar-Odenwald-Kreis offiziell begründet. 2021 war überhaupt ein sehr ereignisreiches Jahr für die Hardheimer Soldaten: Neben dem ersten Schuss im Mai, dem Ausbildungsschießen der vierten Kompanie und dem zweiten Truppenübungsplatzaufenthalt in Baumholder im November hat das Bataillon auch die coronabedingten Amtshilfeeinsätze 2021 erfolgreich gemeistert.

Hubschrauberabsturz fordert drei Leben

Foto: rüb

Beim Absturz eines Hubschraubers zwischen Steinbach und Stürzenhardt sterben im Oktober drei Männer im Alter von 18, 34 und 61 Jahren. Die Ursache ist weiter unklar. Die Bundesstelle für Flugunfallunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig hat bisher nur einen Zwischenbericht zu dem Unfall veröffentlicht. Der 61 Jahre alte Pilot hatte den Hubschrauber dem Bericht zufolge am 17. Oktober gegen Mittag vom Verkehrslandeplatz Herzogenaurach gestartet, um nach Speyer zu fliegen.

Mit an Bord waren sein 18-jähriger Sohn und ein 34 Jahre alter Freund der Familie, der bekannte IT-Unternehmer Wolfgang Haupt. Etwa eine Stunde später stürzte der Hubschrauber ab, alle Insassen starben. Augenzeugen berichteten direkt vor dem Absturz von einem mechanisch klingenden Knall und nach oben gefalteten Rotorblättern. Mit dem Abschlussbericht zu dem Unglück rechnen Experten erst in einigen Monaten.

Götzingen hat Zukunft

Foto: tra

Beim 27. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" hat der Buchener Stadtteil Götzingen den Bezirksentscheid gewonnen. Punkten konnte Götzingen unter anderem mit der wunderschönen "Fit am See"-Anlage, mit dem Dorfplatz und den Plänen für den Dorfladen, mit Artenschutzprojekten und vor allem auch mit dem Ideenreichtum der Bürger. Unter Leitung von Angelika Appel vom Regierungspräsidium Karlsruhe bereiste und bewertete eine interdisziplinäre Bezirkskommission die teilnehmenden Gemeinden. In Götzingen waren sie am 17. September zu Gast. "Es tut sich offensichtlich was in Ihrem Dorf", hatte Angelika Appel damals konstatiert. Götzingen hat sich mit Lichtenau-Muckenschopf aus dem Landkreis Rastatt für den Landesentscheid 2022 qualifiziert. 2023 werden die Bundessieger ermittelt.

Energiewende führt Investoren in ländlichen Raum

Foto: rüb

Deutschland braucht für die Energiewende erheblich mehr Solarstrom, als heute erzeugt werden kann. Investoren drängen daher auf Flächen im ländlichen Raum und wollen dort renditegetriebene Großvorhaben durchsetzen. Zuletzt sind sogar landwirtschaftlich genutzte Flächen in den Fokus gerückt, weil Solarstrom inzwischen ohne EEG-Umlage zu Marktpreisen rentabel ist. Gemeinde- und Ortschaftsräte diskutierten daher 2021 zum Teil hitzig darüber, ob sie auf ihrer Gemarkung solche Großprojekte befürworten können. Für das Maß an Unmut, das mancher geplante Windpark im Kreis auf sich zieht, haben die Solarparks allerdings bislang noch nicht gesorgt.