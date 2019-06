Derzeit werden in der Uhland- und Hebelstraße in Oberwittstadt, im ersten von vier Bauabschnitten, die Kanalanschlussleitungen in offener Bauweise erneuert. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein-Oberwittstadt. (F) Der Ravensteiner Stadtteil Oberwittstadt ist erneut zur Großbaustelle geworden, denn der Stadtrat vergab im Herbst vergangenen Jahres den weiteren Ausbau mit Sanierung der Wasserleitungen in der Uhland-, Herder- und der gesamten Lessingstraße an den preisgünstigsten Anbieter, die Firma Schweikert Bau (Oberkessach). Die umfangreiche Baumaßnahme, die rund 1,7 Millionen Euro kostet, ist in vier Bauabschnitte aufgeteilt.

Bereits im März hat die Firma Schweikert mit den Arbeiten am ersten Bauabschnitt in der Hebel- und Uhlandstraße begonnen, wo derzeit die Kanalanschluss- und die Anschlussleitungen der Straßeneinläufe in offener Bauweise erneuert werden.

Sobald dieser Bauabschnitt beendet ist, werden die Bauarbeiten im nächsten Abschnitt von der Herderstraße bis zur Kirche fortgesetzt werden. Danach sind die Bauarbeiter im Bereich Herder-/Lessingstraße bis zur Einmündung in die Goethestraße tätig. Letzter Bauabschnitt ist dann die Sanierung der gesamten Lessingstraße.

In den drei letzten Abschnitten wird zudem die komplette Wasserleitung im Württemberger System erneuert. In allen Bauabschnitten werden die Straßenbeleuchtung modernisiert und die Stromkabel neu verlegt. Zum Schluss, nämlich 2020, werden die Gehwege hergestellt und ein neuer Straßenbelag aufgebracht.

Während der zweijährigen Bauzeit werden alle Bauabschnitte für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Planung und Bauleitung der umfangreichen Arbeiten, die noch bis Sommer kommenden Jahres andauern werden, liegt in den bewährten Händen des Ingenieur-Büros Sack und Partner aus Adelsheim.