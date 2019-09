Das Rathaus in Ravenstein. Foto: H. Frodl

Ravenstein. (F) Bei der ersten öffentlichen Sitzung nach der Sommerpause waren neben den Verabschiedungen die Verpflichtung des neu gewählten Stadtrates Karlheinz Schaller, die Vereidigung der neu gewählten Ortsvorsteherin von Merchingen und die Wahl der Mitglieder für den Gemeindeverwaltungsverband und den Zweckverband RIO die beherrschenden Themen.

Und noch immer hat der Stadtrat keinen Haushalt für 2019 verabschiedet. Beim Punkt "Haushaltsberatungen 2019" stellte Kämmerer Marcus Wägele das umfangreiche Zahlenwerk kurz vor. Kräftig wurde dann an den geplanten Investitionen der Rotstift angesetzt, da viele in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden können. Die Verabschiedung des Haushalts ist bei einer der nächsten Sitzung des Gemeinderats geplant.

Bürgermeister Hans-Peter von Thenen begrüßte eine stattliche Anzahl interessierter Bürger. Nach der Anerkennung der Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 24. Juli verpflichtete er den neu gewählten Stadtrat Karlheinz Schaller auf die neue Amtszeit. Er konnte in der letzten Sitzung nicht anwesend sein.

Das Gremium wählte dann einstimmig Anne-Kathrin Kämmer zur neuen Ortsvorsteherin von Merchingen. Zu ihrem Stellvertreter wurde Tobias Vogt gewählt. Die Vereidigung erfolgte durch den Bürgermeister.

Nachdem man in der letzten Sitzung die damals auf der Tagesordnung stehenden Punkte, die Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter im Gemeindeverwaltungsverband sowie im Zweckverband "Regionaler Industriepark", nicht abarbeiten konnte, musste sich das Gremium nun erneut damit befassen. Bis zum Stichtag am 14. August hatten die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen Zeit, Vorschläge von Kandidaten bei der Stadtverwaltung einzureichen. Der Gemeinderat wählte schließlich in geheimer Abstimmung die neuen Verbandsmitglieder.

Die Stadt, so der Bürgermeister, habe sich 2012 eine Ehrenordnung gegeben, die jetzt erstmals geändert werden sollte. Vorgesehen war, dass für die Ehrenbürger der Stadt, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und die es wünschen, alle fünf Jahre ein Empfang durch die Stadt ausgerichtet werden soll. Die erste Änderung der Ehrenordnung wurde einstimmig beschlossen.

Keine Einigung gab es beim Punkt "Festlegung der Sitzungstermine für die Gemeinderatssitzungen ab dem Jahr 2020". Derzeit findet diese mittwochs statt. Die SPD stellte den Antrag, wieder zum Montag zurückzukehren. In der Diskussion konnte aber kein geeigneter Wochentag für die Gemeinderatssitzungen gefunden werden. Der Punkt wurde auf Antrag von Clemens Walz bis zur nächsten Sitzung vertagt.

Unter "Verschiedenes" gab Bürgermeister von Thenen bekannt, dass man sich in der letzten nichtöffentlichen Sitzung mit der Erweiterung der Kindertagesstätte in Oberwittstadt befasst habe und diese auch beschlossen habe. Da die Zahl der Kinder stetig steige, sei die Erweiterung notwendig geworden.

Eine Brandschutzbegehung an den städtischen Gebäuden in Merchingen habe bereits stattgefunden, informierte der Bürgermeister. Nächste Woche werden Erlenbach und Ballenberg folgen.

Genehmigt wurde auch ein Pächterwechsel eines Jagdbogens in Oberwittstadt.

Wie der Bürgermeister weiter mitteilte, konnte nach Rücksprache mit der Forstbetriebsleitung Adelsheim kein anderer Termin für die geplante Waldbegehung gefunden werden als Mittwoch, 9. Oktober. Hierfür zeigte der Stadtrat allerdings wenig Verständnis: "Sollen wir etwa mit der Taschenlampe durch den Wald gehen?", fragte ein Ratsmitglied. Jetzt wird auch über eine Verschiebung ins Jahr 2020 nachgedacht.

Ein Einwohner aus Merchingen bemängelte die "stupide Gestaltung" des neu gebauten Parkplatzes am Rathaus, wo seiner Meinung jegliches Grün fehle. Bürgermeister von Thenen entgegnete, dass man die Planung mit dem Gemeinderat besprochen habe. Die vorgetragene Anregung habe er aufgenommen.

Auch nach sieben Jahren sind die festgestellten Baumängel in der Akazienstraße immer noch nicht beseitigt erklärte ein weiterer Bürger. Er forderte die Verwaltung endlich zur Handlung auf.