Osterburken. (F) Dem aufmerksamen Autofahrer dürfte es nicht entgangen sein: Die Ortsschilder an den Ortseingängen von Osterburken haben sich verändert. Diese wurden jetzt mit dem Zusatz "Römerstadt" ergänzt, was die Verbundenheit der Stadt mit der römisch-germanischen Vergangenheit dokumentiert.

In der Gemeinderatssitzung vom 27. Juli letzten Jahres befasste sich dieser mit der Antragstellung der Stadt auf die Zusatzbezeichnung "Römerstadt". Bürgermeister Jürgen Galm erinnerte an das Wirken der Römer und die Errichtung des Limes. An der Kirnau errichteten die Römer ein Kastell mit 500 stationierten Soldaten. Entsprechend viele Überreste der römischen Zeit gibt es in Osterburken, die Besucher von nah und fern anziehen.

Schon früh im 19. Jahrhundert setzte die Römerforschung ein, renommierte historische Vereine reisten nach Osterburken und gruben auf dem Kastellgelände. Die Eröffnung der Ruinenstätte "Kastell" jährt sich in diesem Jahr zum 125. Mal. Umfassende Baumaßnahmen brachten einmalige Funde zu tage. So wurde 1974 beim Bau eines Einfamilienhauses ein gut erhaltenes römisches Badegelände freigelegt. Im Laufe der Zeit gründeten römerbegeisterte Einwohner den Historischen Verein und kämpften um den Erhalt der Ruine.

Als 1982 die Vorarbeiten zum Bau der Brücke über die Gleise begannen, stieß man in vier Metern Tiefe auf eine archäologische Sensation, denn in der Baugrube fand sich ein römischer Tempelbezirk– entgegen den bisherigen Erwartungen komplett aus Holzgebäuden.

Zusammenfassend sprächen drei bedeutende Punkte für die offizielle Nutzung des Titels "Römerstadt", so Galm in der Gemeinderatssitzung im letzten Juli: die weit über die Region hinaus bekannten Funde, die Bedeutung des Kastellgeländes als Denkmal mit 125-jähriger Erinnerungstradition und die Römer als Identität stiftendes Element der Bevölkerung von Osterburken.

Nach dem positiven Beschlussvorschlag des Gemeinderats wurde ein Antrag an das Regierungspräsidium gerichtet, das über die Aufnahme des Namensbestandteils "Römerstadt" entschied. Wenige Tage vor Weihnachten kam dann die "frohe Botschaft" von Thomas Strobl, dem Innenminister von Baden-Württemberg. Er teilte mit, dass der Antrag auf die Zusatzbezeichnung "Römerstadt" positiv beschieden wurde.

So darf die Bezeichnung "Römerstadt" seit Jahresbeginn auf den Ortsschildern angebracht werden, worüber sich Bürgermeister Jürgen Galm, wie er im Gespräch mit der RNZ sagte, sehr freut. Denn die Römerstadt erfahre dadurch gerade auch im Hinblick auf den Tourismus eine besondere Aufwertung.

Eines der neuen Schilder steht in der Kastellstraße in Verlängerung der Verbindungsstraße zum Friedhof. Hier montierte nun Bürgermeister Galm fachgerecht das erste Schild. Diese sollen nur im Stadtgebiet aufgestellt werden. Assistiert wurde er von Berthold Stang und dem Leiter des Ordnungsamts, Robert Herbinger-Moser.