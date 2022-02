Osterburken-Schlierstadt. (ahn) Dass ein Spielplatz nicht nur für Kinder ein Ort der Bewegung sein kann, zeigt das geplante Projekt unter dem Titel "Natürlich machen alle mit – Schlierstadt hält sich fit!". Dabei soll der Spielplatz in der Ortsmitte des Osterburkener Stadtteils in eine generationsübergreifende Freizeitanlage mit Fitnessgeräten für alle Bevölkerungsschichten umgewandelt werden. Für die Realisierung hatte der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung grünes Licht gegeben, nachdem Ortschaftsrat und Projektverantwortlicher Tobias Münch das Konzept des Mehrgenerationenspielplatzes vorgestellt hatte. Kostenmäßig rechnet man mit einer Summe von knapp 18.000 Euro. Um Zuschüsse zu bekommen, hat Münch einen Antrag bei Leader gestellt. Das hat sich gelohnt, denn Leader fördert nun das Projekt mit knapp 12.000 Euro, wie Münch berichtet.

"Ich bin stolz und dankbar, dass es solche ortsbelebende Förderprogramme wie das Regionalbudget der Leader-Aktionsgruppe gibt und dass die Mühe hinsichtlich der Antragsvorbereitung belohnt wird", sagte Münch gegenüber der RNZ. "Nach dem Lebensmittelautomat in der Ortsmitte kann der Spielplatz durch die Förderung aus dem ,goldenen Topf‘ eine weitere Erfolgsgeschichte werden."

Dafür stehen die Chancen nicht schlecht, denn "wichtige aktuelle Themen wie Bewegung und Nachhaltigkeit werden mit dem Projekt verknüpft", wie Tobias Münch weiter ausführt. Auf Anregung von Bürgern hatte er das Projekt initiiert. Somit soll "im Lauf des Sommers eine Freizeitanlage für alle Generationen" entstehen.

Dann gibt es auch für Erwachsene die Möglichkeit, an der frischen Luft etwas für ihre Fitness zu tun – gerade in Zeiten der Pandemie ein wertvoller Aspekt. Aktuell gibt es auf dem Spielplatz in Schlierstadt eine Rutsche, ein Sandkasten, ein Karussell, eine Wippe, ein Klettergerüst, eine Seilbahn und eine Schaukel. Die Spielgeräte sind zwar noch gut in Schuss, sind aber vor allem für die Kleinen attraktiv.

Das soll sich nun ändern, der Spielplatz soll einen vielschichtigeren Nutzen bieten. So sollen im Rahmen des nun geplanten Projekts zwei stationäre Fitnessräder, ein stationärer Hüfttrainer, eine stationäre Ruderbank, ein Bodentrampolin sowie eine Nestschaukel das Angebot erweitern – und damit alle Generationen ansprechen. Und wer sich nach dem Sport etwas ausruhen möchte, hat dazu auf den zwei Waldsofas aus heimischen Holz, die ebenfalls installiert werden sollen, die Gelegenheit. Außerdem sollen neben dem Hinweisschild zur Nutzung der Fitnessgeräte auch drei Informationstafeln zu den Themen freizeitliche Bewegung, klimastabile Bäume und Blühwiese angebracht werden.

Denn der Mehrgenerationenspielplatz soll auch für die Natur einen Mehrwert bieten: Das Gelände soll naturnah aufgewertet werden, nämlich durch das Anlegen einer mehrjährigen und standorttypischen Blühwiese mit einer Fläche von etwa drei Ar und mit der Pflanzung von drei klimabeständigen Bäumen. Hierbei ist geplant, dass Bürger aus Schlierstadt in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof die Pflege ehrenamtlich übernehmen.

Überhaupt setzt man im Osterburkener Stadtteil viel auf ehrenamtliches Engagement. So werden sämtliche Spiel- und Sportgeräte von freiwilligen Bürgern aufgebaut. Die Arbeiten werden vom städtischen Bauhof nach Notwendigkeit begleitet. Für die Ansaat der Blühwiese und die Pflanzung der klimastabilen Bäume dürfen die Kinder vom Kindergarten St. Joseph wieder ran. Das dürfte für die Kleinen schon fast Routine sein, denn schließlich haben sie ja bereits bei der Aussaat der Blühewiese an der Kirche und an der Grillhütte kräftig mit Hand angelegt.

Die Zusammenarbeit von Jung und Alt symbolisiert das Ziel, das man in Schlierstadt mit diesem Projekt verfolgt: nämlich "das Gemeinschaftsgefühl zu stärken", wie Ortsvorsteher Jürgen Breitinger sagt. Und die örtliche Lebensqualität zu verbessern. Das alles an einem naturnahen Ort, der sportlichen Begegnung zwischen Jung und Alt schafft.

"Mit dieser Aufwertung schaffen wir eine Freizeitanlage für alle Generationen – und zugleich machen wir unseren Spielplatz zu einem Schmuckstück für Schlierstadt und die nahe Umgebung", sagt Tobias Münch. So soll sich durch die Aufwertung auch ein touristischer Mehrwert für passierende Radfahrer und Touristen ergeben. Nicht zuletzt dadurch ist das Projekt prädestiniert für eine Leader-Förderung.

Dass es diese gibt, lobt auch Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm: "Die Leader-Förderung mit ihren vielfältigen Handlungsfeldern ist für unsere Dörfer und Gemeinden, so auch für Schlierstadt, Anreiz und wertvolle Unterstützung zugleich. Gerade mit dem Regionalbudget werden auch kleinere Projekte wie die tolle und facettenreiche Aufwertung des Schlierstadter Spielplatzes überhaupt erst möglich. Als Stadt Osterburken leisten wir da gerne unseren finanziellen Anteil, zumal hier auch ehrenamtliches Engagement eingebracht wird. Dem Ortschaftsrat Schlierstadt gilt für seine Initiative ein herzlicher Dank. Ich hoffe, auf eine reibungslose Umsetzung und freue mich schon jetzt darauf, dass der mitten im Ort gelegene Spielplatz mit neuer Attraktivität Alt und Jung vermehrt zusammenkommen lässt."

Das wird dann voraussichtlich bereits im Sommer der Fall sein, die Fertigstellung des Mehrgenerationenspielplatzes ist für den August geplant.