Eine Kommission des Kultusministeriums und des Regierungspräsidiums war Ende April in Osterburken, um im Rahmen des eingeleiteten Aufgabeverfahrens die Bausubstanz des GTO zu bewerten. Jetzt wurde erlaubt, das Hauptgebäude abzureißen, der Musische Trakt aber soll erhalten bleiben. Die Landkreisverwaltung wertet diese Entscheidung als "wenig glücklich", wie im Kreistag betont wurde. Foto: Joachim Casel

Neckar-Odenwald-Kreis/Osterburken. (joc) Neue Fakten gab es am Mittwoch im Kreistag zum weiteren Vorgehen bei der geplanten Sanierung/Neubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO). Hier standen zuletzt Sanierungskosten in Höhe von üppigen 27 Millionen Euro im Raum.

Zwischenzeitlich habe man, so informierte Landrat Dr. Brötel am Mittwoch, ein sogenanntes formelles Aufgabeverfahren (Aufgabe = Abriss des Gebäudes) eingeleitet. Ein solches Verfahren dauere normalerweise neun Monate (!), aber Kultusministerin Dr. Eisenmann hätte eine beschleunigte Bearbeitung zugesichert. Eine Kommission des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg, des Amts für Vermögen und Bau des Landes und des Regierungspräsidiums Karlsruhe habe sich Ende April ein Bild vor Ort in Osterburken gemacht.

Und jetzt habe man erste Ergebnisse: Demnach halte die Kommission angesichts zahlreicher Mängel eine Sanierung des Hauptgebäudes "für wirtschaftlich nicht möglich" und gestatte somit den Abriss. Einer Aufgabe des Musischen Trakts wollte die Kommission dagegen nicht zustimmen.

Hintergrund Das sagt Osterburkens Bürgermeister Mit gemischten Gefühlen nahm Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm das vorgestellte Statement der Kommission zum eingeleiteten Aufgabeverfahren am GTO am Mittwoch im Kreistag auf. Die Rhein-Neckar-Zeitung befragte ihn zu einer ersten Bewertung dieser Neuigkeiten: RNZ: Herr Galm, war das Ergebnis der Kommission für Sie gestern überraschend, oder hatten Sie vorab Kenntnis davon? Offiziell und ausführlich habe ich erst gestern davon erfahren, aber ich hatte schon eine Vorahnung in welche Richtung es gehen würde. Bewerten Sie das bislang vorliegende Statement der Kommission als positiv oder negativ für die Schulstadt Osterburken? Insgesamt weiß ich noch nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Neuigkeit für die Schule bzw. die Stadt Osterburken ist. Nur eines ist jetzt sicher, der Zug geht in Richtung Neubau. Daneben ist vieles noch nicht geklärt. Somit ist die Gesamtsituation für uns derzeit schwerlich zu bewerten, zumal man ja auch noch überhaupt nicht weiß, wie viel solch ein Neubau kosten würde. Ist eine Sanierung des GTO damit vom Tisch? In Osterburken sind wir die ganze Zeit von einer Sanierung ausgegangen, denn eine Liebe zum bestehenden Gebäude ist durchaus da. Vor 50 Jahren war das ein Modellgebäude, das auch architektonisch etwas Besonderes ist. So etwas gibt man sicherlich nur ungern auf. Insofern war für uns die Kostenberechnung mit 27 Millionen ein erster Schock. Und jetzt ist mit der Entscheidung der Kommission über die Aufgabe die Sanierung vom Tisch. Denn nach der Beschlusslage der Kreistagsitzung vom Februar wird der Landkreis jetzt die Entscheidung über einen Neubau treffen müssen. Die Kommission erlaubt einen Abriss des Hauptgebäudes, möchte aber den Musischen Trakt erhalten ... Auch das ist eine vollkommen neue Situation für uns, die es getrennt zu bewerten gilt. Könnten sich aus der Zustimmung der Kommission für die Aufgabe des Hauptgebäudes auch Überlegungen ergeben, die einen komplett neuen Standort für das Ganztagesgymnasium vorsehen? Die Standortfrage wird sicherlich noch zu diskutieren sein. Ich persönlich favorisiere bei einem Neubau aus mehreren Gründen aber den bestehenden Standort. So haben wir etwa den Neubau der Realschule bewusst so konzipiert, dass sich Synergieeffekte mit dem GTO ergeben. Auch die Bündelung der Schulen an einem Ort spricht für ein Beibehalten des Standorts. Außerdem besteht der Gesamtkomplex Ganztagesgymnasium Osterburken ja aus insgesamt vier Gebäuden (Hauptgebäude, Sporthalle mit Schwimmbad, Musischer Trakt und Ersatzbau Norwegerhaus), die man dann unnötig trennen würde. Optimal, so kann man Ihren Worten entnehmen, ist die gesamte Situation demnach eher nicht. Was wäre aus Sicht von Osterburken denn optimal gewesen? Ich persönlich hätte ein Sanierung mit dem ursprünglichen Kostenvolumen als ideal angesehen. Dann hätten wir Gesamtkosten von neun Millionen gehabt, die im Laufe der Arbeiten vielleicht noch um die ein oder andere Million angestiegen wäre, aber insgesamt wäre das Ganze für alle Beteiligten noch tragbar gewesen. Beinhaltet die Stellungnahme der Kommission nach Ihrer Einschätzung schon konkrete Handlungsvorgaben? Nein, dafür ist es noch zu früh. Momentan sind da noch mehr Fragen offen, als beantwortet. ... zum weiteren Vorgehen? Das ist natürlich in erster Linie erst einmal Aufgabe des Trägers, des Landkreises. Aber Landrat Dr. Brötel hat ja die Frage der Struktur der Trägerschaft angesprochen und insofern werden wir in Osterburken als Standort der Schule ebenfalls einbezogen werden und die neue Situation natürlich auch intensiv diskutieren. Wir haben jetzt eine neue Basis, über die es nachzudenken gilt. Ich kann und will da aber dem Gemeinderat nichts vorwegnehmen. (joc)

Die RNZ sprach mit Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm über die Bewertung der Kommission. Der Landrat führte im Kreistag dazu abschließend aus, dass man jetzt erst einmal den schriftlichen Bescheid der Kommission abwarten wolle.

Zum Hintergrund: Der Kreistag hat sich in seiner öffentlichen Sitzung im Februar mit der Frage der Sanierung des Ganztagsgymnasiums Osterburken befasst (die RNZ berichtete) und dabei festgestellt, dass die ursprünglich vorgesehene Sanierung des Hauptgebäudes aufgrund weiterer Erkenntnisse und Ergebnisse des Planungsprozesses und der daraus resultierenden aktuellen Kostenschätzung (27,1 Millionen Euro) für nicht mehr realisierbar gehalten wird. Die Verwaltung ist deshalb zugleich beauftragt worden, ein Aufgabeverfahren für das Hauptgebäude inklusive dem Musischen Trakt beim Regierungspräsidium Karlsruhe einzuleiten.

Die förmliche Antragstellung sei, so der Landrat, zeitnah mit einem Schreiben vom 28. Februar erfolgt. Dem Schreiben waren u.a. eine Baubeschreibung des Schulgebäudes und eine Darstellung der baulichen Mängel, baufachliche Gutachten Statik, Brandschutz und Schadstoffe sowie Planunterlagen und Kostenschätzungen beigefügt worden. Parallel dazu habe Landrat Dr. Brötel Kultusministerin Dr. Eisenmann darum gebeten, auf eine möglichst beschleunigte Bearbeitung des Antrags hinzuwirken.

Und so habe zeitnah am 30. April eine mehrstündige Besichtigung des Gebäudes durch eine Kommission aus drei Vertretern des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, einer Vertreterin von Vermögen und Bau Baden-Württemberg und zwei Vertreterinnen des Regierungspräsidiums Karlsruhe stattgefunden

. Im Rahmen der Ortsbesichtigung hätte es auch einen intensiven fachlichen Austausch mit den bisher am Projekt beteiligten Architekten, Ingenieuren und Fachplanern sowie den Vertretern des Landratsamts gegeben.

Der Vertreter des Kultusministeriums habe im Rahmen des Abschlussgesprächs bestätigt, dass auch die Kommission die Sanierung des Hauptgebäudes für nicht wirtschaftlich halte. Die vielfältigen baulichen Mängel des Gebäudes - insbesondere im Bereich des Tragwerks, des Brandschutzes und des Schallschutzes - sowie das Problem des Ausbaus der Bauschadstoffe hätten dazu geführt, dass dem Antrag auf Aufgabe des Hauptgebäudes stattgegeben werden soll.

Ein schriftlicher Bescheid darüber liege allerdings noch nicht vor, werde jedoch in Bälde erwartet. Der Bescheid werde dann voraussichtlich auch die Auflage enthalten, dass das Altgebäude nach Erstellung des Neubaus tatsächlich abzubrechen ist und die schon bewilligten Sanierungsmittel zurückgegeben werden müssen.

Einer Aufgabe auch des Musischen Trakts wolle die Kommission aber nicht zustimmen. Dieses kleinere Gebäude sei erst zu einem späteren Zeitpunkt in konventioneller Bauweise erstellt worden. Die Mängel seien, so die Einschätzung bei dem Besichtigungstermin vor Ort, deshalb nicht so gravierend wie im Hauptgebäude. Eine Sanierung sei hier noch wirtschaftlich möglich und zumutbar.

Aus Sicht der Verwaltung, so betonte Landrat Dr. Brötel am Mittwoch, sei diese Entscheidung zwar vertretbar, aber wenig glücklich, weil das dann fortbestehende Bestandsgebäude ja funktional an den künftigen Neubau angebunden werden müsse und dadurch die planerischen Möglichkeiten auf dem Gelände einengen würden.

Zum weiteren Vorgehen: Sobald der schriftliche Bescheid vorliegt, kann im nächsten Schritt beim Regierungspräsidium Karlsruhe das Raumprogramm für einen Neubau beantragt werden. Dieses genehmigte Raumprogramm gibt dann die entsprechenden Flächen für den Neubau vor, bis zu der das Land den Schulträger maximal fördern werde.

Die endgültige Entscheidung über einen Neubau trifft nach dem Beschluss vom 20. Februar erneut der Kreistag, und zwar nach Kenntnis des genehmigten Raumprogramms. Dabei wird dann auch über die Durchführung eines Planungswettbewerbes für den Neubau zu entscheiden sein.

Ein Abriss des alten Hauptgebäudes werde erst nach Erstellung des Neubaus und dem Umzug dorthin erfolgen können. Bei einer optimalen Planungs- und Bauphase könnte das voraussichtlich frühestens Mitte 2024 der Fall sein.