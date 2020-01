Osterburken. "Helfende Pfoten für Aron" unter diesem Motto steht die öffentliche Veranstaltung am Sonntag, 2. Februar, von 10 bis 16 Uhr, in der Tierarztpraxis Dr. Weniger, in der Adelsheimer Straße 49, in Osterburken. Ziel ist es bei dieser Aktion, Geld zusammen zu bekommen, um dem fünfjährigen Aron Müller zu helfen, einen Epilepsie-Assistenzhund zu finanzieren.

Veranstalter der Aktion sind Tierärztinnen und Tierärzte, die Jugendabteilung des Reitvereins Buchen, die Osterburkener Praxis Dr. Weniger mit Mitarbeitern sowie der Kiwanis-Förderverein Möckmühl.

Zum Hintergrund: Aron Müller leidet an einer nicht therapierbaren Epilepsie mit starkem, lebensbedrohlichem Sauerstoffmangel. Er kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt und musste bereits im Alter von zwei Wochen am offenen Herzen operiert werden. Außerdem lebt Aron mit der Diagnose "Klinefelter-Syndrom", wodurch er körperlich sehr eingeschränkt ist, oftmals hinfällt und stolpert.

Ein Epilepsie-Warnhund könnte Aron vor schweren Anfällen beschützen, da er die Anfälle schon einige Zeit vor dem Einsetzen des Anfalls erkennt. Dies könnte Aron vor schlimmen Folgen (Erstickung, Hirnschlag) bewahren. Der Hund kann für Aron ein richtiger Freund und Begleiter werden. Er würde für ihn Freiheit bedeuten, da er durch die Begleitung und Anwesenheit des Hundes wieder alleine in seinem Zimmer oder im Garten spielen kann.

Am Sonntag, 2. Februar, wird von 10 bis 16 Uhr folgendes geboten: Chiropraktik für Hunde durch Tierärztin Nadja Kast, ein Erste-Hilfe-Kurse für Tiere (hier wird um Voranmeldung in der Praxis Dr. Weniger gebeten, Telefon 06291-648060) unter der Leitung von Tierärztin Julika de Bruin: Der erste Kurs wird um 10 Uhr stattfinden, der zweite Kurs beginnt um 14 Uhr, Ponyreiten von der Jugendabteilung des Reit-und Fahrvereins Buchen und Kinderschminken durch Mitarbeiter der Praxis Dr. Weniger.

Auch für das leibliche Wohl ist dann bestens gesorgt. Alles für den guten Zweck, denn der Erlös wird zu 100 Prozent an Familie Müller für die Anschaffung eines Epilepsie-Assistenzhundes gespendet.

Info: Spendenkonto Kiwanis Förderverein IBAN: DE79.6209.1600.0065 8830 04, Volksbank Möckmühl – Verwendungszweck: Aron.