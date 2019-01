Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Die CDU-Kreistagsfraktion hat bei ihrer Sitzung neben Beschlussempfehlungen zur Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken, die inzwischen bekannt gemacht wurden, auch das Thema Mobilfunk beraten.

Dem Bundestagsabgeordneten Alois Gerig galt zunächst der Dank für seinen erfolgreichen Einsatz für die Rückkehr der Bundeswehr an die Standorte Hardheim und Altheim. Die Fraktion gab Landrat Karl Heinz Neser, der der CDU-Fraktion vorsitzt, "grünes Licht" für seine Idee, dass der Landkreis für das neue Bataillon die Patenschaft übernimmt.

Positiv wurde auch gewürdigt, dass sich Minister Hauk (MdL) mit dem grünen Verkehrsminister Winfried Hermann bei der Förderung des kommunalen Straßenbaus darauf geeinigt hat, bei der Förderung künftig auch die Verkehrssicherheit und den Ausbauzustand zu berücksichtigen. Ob dies einen Durchbruch für den Neckar-Odenwald-Kreis bedeutet, wird man erst im konkreten Fall beurteilen können.

"Nach bisheriger Praxis wäre nach den ,grünen Vorgaben’ nur eine Kreisstraße in zehn Jahren ausgebaut worden. Und das Thema Landesstraßen bleibt weiter auf der Tagesordnung", so die CDU-Fraktion, die sich seit dem Regierungswechsel im Land 2011 vehement dafür einsetzt, dass der Landkreis beim Straßenbau nicht vergessen wird. "So langsam gibt es Bewegung beim grünen Verkehrsminister", stellte Neser fest.

Nachdem man landesweit beim Ausbau des Breitbandnetzes an der Spitze steht, wurde nun der angekündigte Förderantrag zur Schließung letzter Versorgungslücken und zur Anbindung aller Gewerbegebiete und Schulen eingereicht; Landkreis und Gemeinden profitieren von einem Förderprogramm des Bundes. Dass es beim Mobilfunk noch genügend "weiße Flächen" gibt, ist bekannt: Dieses Thema will nun auch die Metropolregion aufgrund eines Antrags der CDU-Regionalverbandsfraktion angehen, indem sie sich dem Bund als 5G-Modellregion anbietet.

Für die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen in diesem Frühjahr müsse der Bund Rahmenbedingungen für das nationale Roaming und die Flächenabdeckung setzen, damit der ländliche Raum nicht "hinten runterfällt". Die CDU-Fraktion verwahrt sich gegen die gegen den ländlichen Raum gerichtete "letzte Milchkannen"-Diskussion. "Skeptiker sollten lieber vorurteilsfrei zur Kenntnis nehmen, dass die Digitalisierung auch Chancen für den ländlichen Raum bietet", so Karl Heinz Neser.