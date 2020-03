Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) 119 Schutzprojekte für Amphibien und Reptilien wurden in den vergangenen neun Jahren mithilfe des EnBW-Förderprogramms "Impulse für die Vielfalt" unterstützt und erfolgreich umgesetzt. Diese zahlreichen Einzelprojekte bedeuten konkrete Hilfe vor Ort. Sie verbessern Lebensräume bedrohter Amphibien und Reptilien und die Entwicklung der Tierarten.

Diese positive Bilanz spornt an weiterzumachen, und so fördert die EnBW Baden-Württemberg AG auch in diesem Jahr wieder Maßnahmen für Frösche, Kröten und Co. Seit Beginn des Jahres 2011 unterstützt die LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) das Programm mit ihrer fachlichen Expertise.

Bis zum 15. Mai können Anträge bei der LUBW eingereicht werden. Bewerben können sich natürliche und juristische Personen, z. B. Verbände, Stiftungen, gemeinnützige Vereine und Organisationen, kommunale Gebietskörperschaften, Zweckverbände, Unternehmen und Privatpersonen. Maßnahmen sollen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember umgesetzt werden. Dies können beispielsweise Maßnahmen sein wie: die Anlage von Eiablageplätzen für wärmeliebende Eidechsen oder Laichgewässer für Unken oder Frösche, die Gestaltung von Landlebensräumen mit lockeren Sandböden oder anderen Versteckmöglichkeiten für Geburtshelferkröten und vieles mehr.

Damit nachhaltig Projekte gefördert werden, bewertet ein Fachgremium aus Amphibien- und Reptilienexperten sowie Vertretern des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und der Regierungspräsidien und der LUBW die eingereichten Projektideen. Mehr Infos, weitere Beispiele von Projekten und Antragsformulare gibt es auf den Internetseiten des Förderprogramms: www.impulse-fuer-die-vielfalt.de.