Von Brunhild Wössner

Neckar-Odenwald-Kreis. Auch einmal positive Nachrichten aus der Landwirtschaft – das wünscht sich neben den Bauern auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad. Die stellvertretende Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Landwirtschaft und Ernährung war auf Einladung des Bundestagsbgeordneten Dr. Jens Brandenburg nach Mosbach gekommen, um unter dem Titel "Die Zukunft der Landwirtschaft – was jetzt passieren muss" zu referieren und diskutieren.

Die Landwirte aus dem Raum Mosbach und Buchen störte besonders, dass Tatsachen und Fakten in den Medien oft verdreht würden und es keine wirksamen Möglichkeiten gebe, diese richtigzustellen. Sie werfen den Medien generell vor, "nicht immer sachgerecht" zu berichten. Viel zu oft stünden "schwarze Schafe" im Mittelpunkt der Berichterstattung, die einen ganzen Berufsstand verunglimpften. Auch von Tierschutzorganisationen nach Einbrüchen in Ställe gedrehte Videos trügen zum schlechten Image bei.

Das negativ gefärbte Meinungsbild habe spürbare Auswirkungen, sagte Carina Konrad. So komme es beispielsweise dazu, dass Kinder von Landwirten in der Schule beschimpft würden. Zudem leide auch die Bereitschaft zur Übernahme von Betrieben. "Und sind die landwirtschaftlichen Flächen erst einmal stillgelegt, werden sie zumeist nicht wieder reaktiviert", so Konrad. Dabei würden Landwirte nachhaltig für die nächste Generation wirtschaften.

In der Diskussion ging es um nichts weniger als "die Zukunft der Landwirtschaft". Die Parlamentarierin forderte, "Dampf aus dem Kessel zu nehmen" und selbst zu einem Wandel des Meinungsbilds in der Landwirtschaft beizutragen sowie verstärkt die positiven Botschaften nach außen zu tragen.

Man müsse das negative Meinungsbild durch positive Fakten verändern, meinen Carina Konrad und Jens Brandenburg. Foto: Wössner

Die Landwirtschaft befindet sich nach Meinung Konrads (sie ist selbst studierte Landwirtin) in einer "existenzbedrohten Lage". Dass der Nachwuchs wegbricht, sei das Eine. Dazu kämen Investitionserfordernisse, die mancher landwirtschaftliche Betrieb finanziell nicht stemmen könne. Nicht selten sehe der Nachwuchs daher bessere Perspektiven außerhalb Deutschlands, wie etwa in landwirtschaftlichen Betrieben in Russland. In Deutschland drohe somit, die heimische Produktionsbasis abhandenzukommen. Generell sei die Bereitschaft, auskömmliche Preise für Lebensmittel zu zahlen, unterdurchschnittlich. Im Nachbarstaat Frankreich laufe das ganz anders: Selbst bei den Discountern gebe es viele Waren französischer Herkunft, einfach weil Franzosen darauf Wert legen. "Wer aber den Anspruch hat, vor der Haustür erzeugte und möglichst ökologisch hergestellte Lebensmittel verbrauchen zu können, muss auch tiefer in die Tasche greifen", betonte Konrad.

Der Bewusstseinswandel müsse "ganz unten in den Schulen ansetzen", und hier nahm die Politikerin gleich ihren Parteifreund, den Bildungspolitiker Jens Brandenburg, mit ins Boot. Denn es müsse vermittelt werden, dass es nicht reiche, eine Verpackung aufzureißen, um "Lebensmittel to go" zu konsumieren. Kritisch sieht Carina Konrad generell auch die Landwirtschaftspolitik. Bei der Düngemittelverordnung hätten fachfremde Politiker über Dinge entschieden, die nicht alle zur Gänze verstanden hätten. Bei der Grundrente habe man mit den Landwirten eine ganze Branche außen vor gelassen.

Die Gäste – die überwiegend selbst vom Fach waren – brachten die Bedeutung von Humus ein. Eine gut integrierte Premium-Landwirtschaft produziere mehr Humus als ökologisch ausgerichtete Betriebe, was in die Kohlendioxidbilanz miteinfließen müsse. Weiter bezweifelten die Anwesenden die Echtheit von manchem "Stallvideo". Sie verurteilten Lebensmittelangebote zu Dumpingpreisen und nahmen ihrerseits die Landwirtschaftspolitik der EU in den Blick.