Der Grammer-Standort in Hardheim. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim/Amberg. (rüb/dpa) Die umstrittene bosnische Investorenfamilie Hastor steigt beim bayerischen Autozulieferer Grammer aus. Dies wurde drei Tage, nachdem die Frist für das Übernahmeangebot des chinesischen Investors Jifeng ausgelaufen war, bekannt. Die Investmentgesellschaft Cascade, hinter der die Familie Hastor steht, hat das Angebot des chinesischen Autozulieferers Jifeng angenommen und "bis auf eine kleine Stückzahl" sämtliche Aktien zum Kauf angeboten, teilte Cascade am Mittwochabend mit.

Den Hastors waren zuletzt gut 19 Prozent der Grammer-Aktien zugerechnet worden. Nach Grammer-Angaben vom Dienstag kam Jifeng zuletzt mit eigenen und zum Kauf eingereichten Grammer-Aktien auf einen Anteil von 46 Prozent. Die Hastors hatten noch im Mai Jifengs Angebot von 60 Euro je Aktie als zu niedrig abgelehnt. Nun haben sie sich aber anders entschieden. "Angesichts des bestehenden hohen Aktienanteils der chinesischen Unternehmensgruppe Ningbo Jifeng […] ist es für Cascade auf absehbare Zeit nicht mehr möglich, die ursprünglichen strategischen Ziele zu erreichen", heißt es in der Mitteilung.

Für den Automobilzulieferer Grammer, der 15.000 Mitarbeiter beschäftigt, darunter auch rund 700 in Hardheim, ist dies eine gute Nachricht. Denn die Hastor-Familie genießt in der Automobilbranche einen schlechten Ruf. So ließ sie 2016 beim Großabnehmer VW tagelang die Bänder stillstehen, um höhere Preise durchzusetzen. Im Frühjahr 2017 hatte sich das Grammer-Management gegen eine drohende feindliche Übernahme durch die Hastors zur Wehr gesetzt. Damals trat Jifeng als "weißer Ritter" auf und verhinderte die Übernahme. Nun hat das chinesische Unternehmen selbst das Sagen bei Grammer.