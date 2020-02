Buchen. (tra) Ein kühler Wind pfiff am Schmutzigen Donnerstag durch die Straßen der Buchener Altstadt, als Ausscheller Ludwig Lemp in der Fußgängerzone die "Buchemer" und ihre Gäste dazu aufrief, alle "Müh’ und Plooch" zu vergessen, sie im Namen des Elferrats der "Narrhalla" zu Heiterkeit und Frohsinn aufrief und sie einlud, an den Veranstaltungen "freudig teilzunehmen".

Da ließen sich die anwesenden "Huddelbätze" natürlich nicht lange bitten und nahmen freudig teil: Sie schunkelten vor dem Alten Rathaus zu den Faschenachtsliedern der Jugendkapelle der Stadtkapelle, deren Musiker – stilecht als bunte "Huddelbätze" verkleidet – den gestrigen "Schmudo" und somit die Faschenacht mit dem fröhlich gespielten Narrenmarsch "Kerl wach uff!" begrüßten.

Ausscheller Lemp wies das Narrenvolk auf die bevorstehenden Höhepunkte der Faschenacht hin: Am Sonntag schlängelt sich ab 14.11 Uhr der historische Gänschmarsch durch die Straßen der Innenstadt, bei dem die Bürger rege von ihrem Rügerecht Gebrauch machen werden. Am Rosenmontag startet um 14.11 Uhr der große Rosenmontagsumzug unter dem Motto "Kummt uns besuche – an Faschenacht in Buche". Der Faschenachtsdienstag gehört dann den kleinsten Narren: Um 14.11 Uhr findet der närrische Kinderumzug statt, anschließend ist Kindernachmittag in der Stadthalle mit vielen Tänzen und Kostümprämierung.

Am Abend des Schmutzigen Donnerstags wurden beim althistorischen Faschenachtsspiel, bei dem in der Innenstadt eine ganz besondere Atmosphäre herrschte, die bösen Geister aus Buchen vertrieben. "Ihr ,Huddelbätze’ eilt herbei, macht von dem Spuk die Faschenacht frei", rief der Nachtwächter in die Dunkelheit. Ab diesem Zeitpunkt gehörte die Stadt den "Huddelbätzen".

Diese hellen Gestalten symbolisieren den Frühling, sind ein Zeichen der Lebendigkeit und somit auch immer in Bewegung. Einer der "Huddelbätze", die beim Faschenachtsspiel den Geistern die Macht nahmen, war Bürgermeister Roland Burger. Aber auch er musste etwas abgeben: den Stadtschlüssel. Dieser gehört nun bis Aschermittwoch dem "Narrhalla"-Vorsitzenden Herbert Schwing ...

Info: Das Faschenachtsspiel wurde live im SWR gezeigt. Die Sendung ist in der ARD-Mediathek zu sehen.