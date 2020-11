Von Dominik Rechner

Mudau-Reisenbach. Auf den Trauringen steht es noch, das Datum ihres eigentlichen Hochzeitstags: Der 14.11.2020. In normalen Zeiten hätten Phillip Steigleder (34) und Linda Brenneis (28) aus Reisenbach heute den Bund fürs Leben geschlossen. Eine große Feier mit 93 Gästen im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" in Buchen war geplant, standesamtlich wollten die beiden in Mudau heiraten. So war es mal geplant. Doch Corona machte frei nach dem Motto "schlimmer geht’s immer", wie Linda Brenneis im Gespräch mit der RNZ sagt, alle Pläne des jungen Paars nach und nach zunichte.

Die erste Absage betraf den Polterabend. "Uns war das Risiko einfach zu groß. Wenn jemand infiziert gewesen wäre, hätte unser Polterabend zum Corona-Hotspot werden können", sagt Linda Brenneis. Außerdem hätten sie gewusst, dass mehr als die zum Zeitpunkt der Absage Anfang Oktober noch erlaubten 100 Personen ins Reisenbacher Sportheim kommen würden. So weit, so unschön.

Doch das hätte man wohl noch leichter verschmerzen können, als die Absage der eigentlichen Hochzeitsfeier. "Lange Zeit waren wir mit den erlaubten 100 Personen für die Feier im ,Prinz Carl’ relativ sicher, dass es klappt", sagen die beiden. Anfang September habe man noch ausführlich mit den Inhabern des "Prinz Carl", Karin und Jens Jaegle, das Menü und die Sitzpläne besprochen, damit die Coronaregelungen eingehalten werden. Die kompletten Räumlichkeiten – Eiermann-Saal, Frühstücksraum und das Restaurant – hätten nur für die Hochzeitsgesellschaft zur Verfügung gestanden.

Doch dann kam das erste "Schlimmer": Die Landesregierung rief am 17. Oktober die dritte Pandemiestufe aus und ergänzte die Corona-Verordnung um landesweit geltende, verschärfte Maßnahmen.

Für Linda und Phillip bedeutete das: Sie konnten nur noch mit insgesamt 25 Personen feiern. "Im ersten Moment haben wir gedacht, das darf nicht wahr sein. Du schränkst dich das ganze Jahr ein, du denkst im November ist alles besser. Wir haben gesagt: ,Komm, wir gehen dieses Jahr nicht in Urlaub, das muss nicht sein’. Und dann das", erzählt Linda. Phillip ergänzt: "Wir haben natürlich gedacht: ,Was machen wir jetzt?’ Sagen wir das Fest ganz ab?" Dann hätten sie sich aber doch entschlossen zu heiraten, "egal was kommt".

Der nächste Plan war entworfen: Der 14. November sollte ihr Hochzeitstag bleiben. "Mama und Papa sagen trotzdem ,ja’" schrieben die jungen Eltern der beiden knapp zwei Jahre alten Zwillinge Anton und Oskar in einer Whatsapp-Nachricht an die Hochzeitsgäste. Da waren sie noch zuversichtlich, an diesem Tag standesamtlich zu heiraten und anschließend zumindest im kleinen Rahmen mit Eltern und Trauzeugen essen zu gehen. Aber es kam – natürlich – noch "schlimmer".

Am Mittwoch, 28. Oktober, beschlossen Bund und Länder zusätzliche Einschränkungen. Die neuen Regelungen gelten bekanntlich seit dem 2. November den ganzen Monat über. Demnach sind Zusammenkünfte nur mit maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Hausständen erlaubt. Heißt: Es hätte nur ein Elternpaar dabei sein können. Damit war es das dann auch mit dem 14. November als Hochzeitstag für Linda und Phillip. Sie haben sich nun auf den 19. Dezember festgelegt und hoffen, dass sie dann zumindest mit Eltern und Trauzeugen feiern können. Auf jeden Fall wollen sie aber an dem Termin festhalten: "Das steht. Und wenn wir nur zu viert ins Standesamt nach Mudau gehen", stellen beide klar. Dann werde es eben nur ein reiner "Verwaltungsakt", so Phillip.

Im Großen und Ganzen haben beide Verständnis für die Coronamaßnahmen. An Verschwörungstheorien glauben beide nicht. Was sie allerdings nicht verstehen ist, dass gastronomische Betriebe erneut schließen müssen und die Politik nicht zwischen Restaurants und Bars bzw. Kneipen, in denen auch mal gefeiert wird, unterscheide. Ebenso nicht nachvollziehbar sei, dass DJ und Fotograf bei der Hochzeit nicht extra als Personen gezählt werden sollten, sondern als "Inventar". "Und wenn ich mit Anton und Oskar ins Kinderturnen gegangen bin, haben wir als eine Einheit gezählt, im Restaurant aber als einzelne Personen", erzählt Linda. Da frage man sich schon, wo hier die Logik sei. Sie und Phillip verstehen auch die Jugendlichen, die zusammen feiern wollen: "Wir haben ja auch gerne Party gemacht." Dennoch hoffen sie, dass sich die Leute an die Regeln halten, damit die Lage bald besser wird.

Die große Feier soll jedenfalls allem Ärger zum Trotz auf jeden Fall nachgeholt werden. "Das haben wir den Gästen versprochen", betont Linda. Wann das sein wird, wissen beide noch nicht. "Aber auf jeden Fall erst dann, wenn wir wieder normal wie vor Corona-Zeit feiern können", stellt das angehende Hochzeitspaar klar. Ohne Masken und Sicherheitsabstand. Wie in den guten, eigentlich gar nicht so alten Zeiten. So wie vor Corona – ausgelassen und ohne Einschränkung.