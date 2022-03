Mudau. (joc/rüb) Ist die Mudauer Minigolf- und Freizeitanlage ein Schwarzbau, der nun durch eine nachträgliche Änderung des Bebauungsplans legalisiert werden soll? Diesen Vorwurf hat Anwohnerin Christa Villhauer in einem Leserbrief erhoben.

Wir haben bei der zuständigen Baurechtsbehörde nachgefragt und folgende Beschreibung des Sachverhalts erhalten:

"Dem Heimat- und Verkehrsverein e.V. Mudau wurde 1981 auf dem Gelände der schon damals bestehenden Minigolfanlage der Bau einer Schutz- und Gerätehütte mit Kiosk genehmigt. 1993 wurde die Umnutzung des bisherigen Geräteraums in einen Gastraum genehmigt. Die Errichtung einer Außenbewirtschaftungsfläche (Biergarten) ist baurechtlich ebenfalls genehmigungspflichtig, eine solche Genehmigung wurde bislang nicht erteilt. Seit Sommer 2021 ist entsprechend die Nutzung der Außenbewirtschaftungsfläche durch das Landratsamt untersagt."

Die Gemeinde Mudau habe für die komplette Minigolfanlage, und somit auch für den Bereich der Außenbewirtschaftung, im Mai 2021 einen Bauantrag gestellt, der die Ist-Situation sichern solle. Derzeit könne jedoch aus bauplanungsrechtlichen Gründen eine Baugenehmigung nicht erteilt werden, da der Bebauungsplan den betroffenen Bereich als "Grünfläche landwirtschaftliche Fläche" festsetzt, heißt es vonseiten des Landratsamts weiter. Eine Befreiung von der Art der Nutzung könne nicht erteilt werden.

Doch wie geht es nun weiter? "Es sind daher zunächst von der Gemeinde Mudau die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Änderung des Bebauungsplanes zu schaffen. Im Rahmen des aktuell laufenden Bebauungsplanverfahrens ist auch sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte durch den Betrieb des Minigolfplatzes mit Außengastronomie an der angrenzenden Bebauung eingehalten werden. Das Landratsamt ist in dieser Sache weiterhin in Kontakt mit der Gemeinde."