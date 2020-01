Von Tanja Radan

Mudau. Unter dem Titel "Dieser Bus endet hier" wurde in der RNZ am Freitag, 13. Dezember, ein Leserbrief von Peter Baumann aus Mudau veröffentlicht. In seinem Brief kritisiert er folgenden Vorfall: Ein Busfahrer hat an der Haltestelle Scheidental die Fahrt des Linienbusses, der noch nach Reisenbach hätte fahren sollen, wegen starken Schneefalls beendet. Der einzige Fahrgeist, ein Jugendlicher, der nach Reisenbach wollte, sei daraufhin in Scheidental ausgestiegen. Damit sei der Busfahrer, der kein Deutsch beherrschen würde, so Baumann in seinem Leserbrief, seiner Transportpflicht nicht nachgekommen.

Auf Anfrage ließ der Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) der RNZ folgende Stellungnahme zukommen: "Es handelt sich hier um einen Fahrer, der die deutsche Sprache gut beherrscht. Er sagt, dass in Scheidental noch ein Junge im Bus war. Durch den starken Schneefall herrschten sehr anspruchsvolle Straßenverhältnisse. Schon in Waldauerbach wäre der Bus stellenweise gerutscht.

Er hat den Jungen gefragt, ob dieser sich eventuell in Scheidental abholen lassen könnte. Wenn nicht, würde er versuchen, nach Reisenbach zu fahren. Der Junge hätte gesagt, dass dies kein Problem sei, und hatte zu Hause angerufen. Er hätte daraufhin dem Fahrer bestätigt, dass er abgeholt wird.

Der Busfahrer hätte hinsichtlich des Fahrwegs nach Scheidental noch Reisenbach und Wagenschwend anfahren müssen. Da außer dem Jungen keine weiteren Personen mehr im Bus waren, hat er aufgrund der Wetterverhältnisse in Scheidental seine Fahrt abgebrochen. Nach seiner Aussage hätte er versucht, nach Reisenbach zu fahren, wenn der Junge dem Abholen nicht zugestimmt hätte."

Peter Baumann, der Verfasser des Leserbriefs, räumt daraufhin ein: "Ich bedauere, die Deutschkenntnisse des Busfahrers nicht recherchiert zu haben. Dafür entschuldige ich mich beim Fahrer. Frühere Vorfälle 2019 bestätigten jedoch, dass die Geschichte nicht nur ein Einzelfall ist. Hier gab es Busfahrer, die weder ihren Kurs noch die Geografie im Neckar-Odenwald-Kreis kannten und nur rudimentär des Deutschen mächtig waren. Sie mussten mitunter durch die im Bus anwesenden Schüler gelotst werden." Baumann unterstrich, dass sein Enkel – der Junge im Bus– an der Haltestelle in Scheidental ausstieg, weil der Busfahrer den Kurs wegen "des starken Schneefalls" abgebrochen hätte.

Ein konkretes Angebot seitens des Busfahrers, doch noch nach Reisenbach zu fahren, sei unterblieben. "Somit wurde, gleich unter welchen Voraussetzungen, die Transportpflicht nicht erfüllt", meint Baumann. Er betont, dass Fahrgästen, die eventuell ab Reisenbach mit dem Bus hätten mitfahren wollen, diese Möglichkeit durch die Entscheidung des Busfahrers genommen worden sei.

Baumann kritisiert, dass die Familie, die den Jungen in Scheidental abholte, mit dem Schneefall und den Straßenverhältnissen habe zurechtkommen müssen: "Das nenne ich Verlagerung des ÖPNV-Risikos auf Privatpersonen." Der Busfahrer und der Großvater des Fahrgasts bewerten die besagte Busfahrt unterschiedlich. Es steht Aussage gegen Aussage. Die BRN beruft sich darauf, dass der Fahrer eine Fahrt nach Reisenbach angeboten habe, Baumann bestreitet dies jedoch. Was stimmt nun?