Hardheim. (jasch) Neun Tage dauerte der Flug von Dr. Maximilian Hollerbach aus Hardheim, der ihn in einer 45 Jahre alten Cessna von der Westküste der USA über den Atlantik nach Walldürn führte. In seinem kürzlich veröffentlichten Buch "3000 Kilometer nur Ozean" erzählt der Pilot von der intensiven Vorbereitungszeit und schlussendlichen Atlantiküberquerung im Juli 2019.

Der Hardheimer Bauunternehmer hatte in den USA studiert und dort seinen Flugschein gemacht. Nach einem Urlaub in San Diego und einem damit verbundenen Checkflug 2017 flammten seine alte Flugleidenschaft und ein lang gehegter Traum wieder auf: den Atlantik im eigenen Flugzeug überqueren.

Sein erster Gedanke dabei: "Das muss ich jetzt machen." Als Hollerbach von seinem Vorhaben erzählte, erhielt er von Familien und Freunden die unterschiedlichsten Reaktionen. Ob er Selbstmordgedanken hätte oder ob ihm schlicht zu langweilig sei. Doch Hollerbachs Entschluss stand fest. Selbst wenn seine Freundin Iris Bedenken gehabt hätte: "Meinen Dickkopf hätte ich trotzdem durchgesetzt", mutmaßt Hollerbach. Aber seine Freundin hatte nichts dagegen, unterstützte und bestärkte ihn sogar in seinem Vorhaben, obwohl sie zu jener Zeit schwanger war. "Nur wenige haben die Chance, ihren Traum zu leben. Ich hatte die Möglichkeiten, mir meinen Wunsch zu erfüllen", erklärt Hollerbach seine Entscheidung.

Bei seiner „Old Lady“ war es Liebe auf den ersten Blick. Hollerbach hat die 1974 erbaute Cessna 340 in der kalifornischen Stadt Auburn an der Westküste der USA gekauft. Foto: rnz

Bevor er sein Abenteuer jedoch in die Tat umsetzen konnte, kamen auf den Unternehmer zwei Jahre mit längeren Aufenthalten in den USA, unzähligen Flugstunden und der Kauf der Cessna 340 zu. "Bis ich so weit war, habe ich viele Fehler gemacht", resümiert Hollerbach. Er habe aber auch tolle Bekanntschaften geschlossen, die ihm halfen, sein Vorhaben zu realisieren. Eine davon ist die mittlerweile 25-jährige Freundschaft mit Yura. Der Berufspilot war Hollerbachs Fluglehrer während der Ausbildung zur Instrumentenflugberechtigung.

Die Pilotenfreunde entschieden sich, den Flug über den Atlantik gemeinsam anzutreten. Hollerbach erzählt: "Für mich war es ein Jungstrip. Ich wollte auch Spaß haben mit meinem Freund." Yura, der als Berufspilot eine Boeing 767 fliegt, habe bei der kleinen Cessna 340 erst einmal den Autopiloten gesucht, scherzt Hollerbach. Für Yura sei das Fliegen der Cessna eine Umstellung gewesen, aber "ich konnte trotzdem viel von seiner Erfahrung lernen. Er hat einen hohen Standard ins Cockpit gebracht."

Trotz Yuras Erfahrung, der Trainingseinheiten im Flugsimulator und der Inspektionsflüge quer durch die USA beschreibt Hollerbach den Moment der eigentlichen Atlantiküberquerung als neues und einmaliges Erlebnis. Während des Einflugs in den Nordatlantik von Kanada nach Grönland mussten die Piloten stündliche Positionsmeldungen abgeben. "Man würde meinen, es gäbe Zeit zum philosophieren, aber ich war noch nie so fokussiert und konzentriert", erzählt Hollerbach.

Drei Tage dauerte der Aufenthalt über dem Atlantik mit Zwischenstopps zum Auftanken in Grönland, Island und England. Insgesamt legten sie 16 Zwischenstopps ein und erreichten maximale Höhen von 18.000 Fuß (knapp 5500 Meter).

Die Unberechenbarkeit des Wetters erlebten die beiden Piloten zwischen Grönland und Island. Dort gerieten sie in ein Gewitter. "Da hat man gar nichts mehr im Griff. Man kann einfach nur warten, bis man durch ist", erinnert sich Hollerbach. Pizza-Schachteln und Trinkflaschen seien durch das Flugzeug geflogen, weil sie teilweise 1000 Meter pro Minute an Höhe verloren. Eis sammelte sich an der Windschutzscheibe. G-Kräfte wirkten auf das Flugzeug. "Man kann nur einen kühlen Kopf und Ruhe bewahren. Ich war enorm fokussiert und habe ständig ins Handbuch geschaut." Für Hollerbach und Yura gab es nur eine Möglichkeit: "Da müssen wir durch."

Eine hervorragende Perspektive auf spektakuläre Landschaften war die Belohnung für die zum Teil nervenaufreibende Flugreise des Hardheimer Unternehmers. Foto: rnz

In Pilotensprache würde man sagen: Der "Point of no Return" war erreicht. So bezeichnen Flieger den Punkt, an dem die Umkehr länger wäre als die Strecke zum Ziel. Obwohl sie die Wetterberichte gecheckt hatten, habe sie die Lage überrascht, aber die Cessna überstand das Unwetter. "Ich hatte schon schönere Momente", sagt Hollerbach rückblickend.

Die Anflüge auf Grönland seien Hollerbach nicht nur wegen der spektakulären Landschaft im Gedächtnis geblieben. Einmal habe er dort von einem Fluglotsen die Anweisung bekommen: "Jungs, ihr müsst rechts um den Eisberg fliegen, dann seht ihr die Landepiste." Hollerbach erinnert sich zurück: "Die sind dort manchmal sehr pragmatisch und arbeiten mit einfachsten Mittel. Wir haben uns aber immer gut aufgehoben gefühlt."

Die Reise mit der "Old Lady", so der Spitzname der Cessna 340, habe Hollerbach unvergessliche Erfahrungen beschert. Man erkenne auf solch einer Reise, wie klein der Mensch im Vergleich zur Natur eigentlich ist.

Warum eigentlich ein 45-jähriges Flugzeug von 1974 nehmen? Ganz einfach: "Ich habe mich in das Flugzeug verliebt." Hollerbach entdeckte den "Scheunenfund" in Auburn, Kalifornien. Dass immer wieder Reparaturen anfielen, war nervenaufreibend, aber letztendlich brachte die Cessna Hollerbach sicher über den Atlantik. "Wenn man wüsste, was dahinter tatsächlich an Arbeit und Risiko steckt, dann würde man es gar nicht wagen."