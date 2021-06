Merchingen. (F) Neun Punkte umfasste die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Merchingen, die im Saal des Schlosses stattfand. Im Mittelpunkt stand die Übernahme von Patenschaften von Obstbäumen auf Gemeindeflächen der Gemarkung Merchingen.

Bei den einleitenden Bürgerfragen wurde die Parksituation in der Akazienstraße, vor allem am Wochenende, angesprochen. Viele Besucher der "Alla-Hopp"-Anlage würden einfach auf dem Gehweg parken. Die Ortsvorsteherin versprach, dem Problem nachzugehen. Bemängelt wurde auch, dass die Geschwindigkeits-Messtafel in der Akazienstraße immer noch nicht aufgehängt sei, obwohl dies schon mehrmals angesprochen worden sei. Die Geschwindigkeit in der Eichenstraße wurde ebenfalls als zu hoch angesehen. Dieser Punkt soll in die nächste Verkehrsschau aufgenommen werden.

Danach beantwortete Ortsvorsteherin Kämmer noch die Einwohnerfragen aus der letzten Sitzung. So würde am Rutschenturm der "Alla-Hopp"-Anlage ein Sicherheitsrisiko bestehen, da eine Sturzsicherung fehlt. Die Nutzung liege in der Aufsichtspflicht der Eltern. Weiteres Thema war die Aufstellung von "Leitboys" durch die Verwaltung.

Schriftführer Tobias Vogt gab die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt. Es handelte sich um drei Bauanträge und zwei Kaufanfragen von Grundstücken.

Kämmer stellte im Anschluss die im Rahmen des genehmigten Haushaltsplans geplanten Maßnahmen im Ortsteil Merchingen vor: Für die Sanierung von Feldwegen seien 25.000 Euro eingestellt worden. Laut Ortsvorsteherin sei dieser Betrag viel zu gering, weil man damit bei den vielen schadhaften Feldwegen nicht sehr weit kommen werde. Gemeinsam mit dem Bauhof würden die Feldwege angefahren, um zu besprechen, wo Prioritäten gesetzt werden sollen. Weitere Projekte seien geplante Wegebaumaßnahmen sowie die Kanalaufweitung im Nussbaumweg mit Mauersanierung, das Asphaltieren der gepflasterten Flächen nach Wasserrohrbrüchen sowie die geplante Baugebietserschließung "Matzenklinge".

Die Merchinger Bürger können jetzt, wie das Gremium beschloss, Patenschaften von Obstbäumen auf Gemeindeflächen der Gemarkung Merchingen übernehmen. Wie die Ortsvorsteherin erläuterte, sei bisher das Obst auf Gemeindeflächen nach einem jährlich ausgeschriebenen Versteigerungsprinzip von interessierten Bürgern, größtenteils aus Merchingen, geerntet worden. Zukünftig könnten diese eine ehrenamtliche Obstbaum-Patenschaft von Bäumen auf den örtlichen Gemeindeflächen übernehmen.

Die Konditionen einer solchen Patenschaft würden zwischen der Gemeinde und dem Obstbaumpaten in einer Vereinbarung schriftlich festgehalten. Die finale Gestaltung liege im Ermessen der Stadt Ravenstein. Geplant sei, dass eine solche Patenschaft kostenlos ist, das heißt die Ernte gehört dem Paten. Mit der Übernahme einer solcher Patenschaft zur fachgerechten und naturgemäßen Obstbaumpflege werde die Teilnahme an einem Schnittkurs empfohlen.

Die gekennzeichneten Obstbäume würden mit entsprechender Flurstück-Nummer auf einem Lageplan festgelegt und in der Vereinbarung aufgeführt. Die Obstbäume befänden sich entlang von Gemeindestraßen und -Wegen. Eine Patenschaft sei jeweils ein Jahr gültig und könne sich automatisch verlängern. Ziel der geplanten Obstbaumpatenschaft, so die Ortsvorsteherin, sei die Ernte und die Pflege sowie der Erhalt der Obstbaumlandschaften.

Aus den Reihen der Ortschafts- und Gemeinderäte gab es zu diesem Thema einige Fragen, die sich auf die Haftung sowie die Veröffentlichung und die Vergabe bezogen. So wurde beispielsweise gefragt, was mit den nicht vergebenen Bäumen geschehe. Hier sagte die Ortsvorsteherin, dass die Möglichkeit bestehe, Obst zum Ernten über das Projekt "Gelbes Band" des Neckar-Odenwald-Kreises freizugeben.

Eine weitere Frage betraf den Fall, wenn jemand der Verpflichtung zur Pflege nicht nachkomme. "Jetzt lassen wir das Projekt erst einmal anlaufen", sagte Kämmer, die sich weiter zuversichtlich zeigte, dass sich einige Bürger bei der geplanten Obstbaumpatenschaft engagieren. Die Anregung zu diesem Projekt komme aus der Einwohnerschaft, und dies möchte sie als Ortsvorsteherin gerne aufgreifen.

Nachdem Obstbaumpate Werner Attinger, der die Patenschaft der Bäume entlang der L515 mit dem Landkreis übernommen hat, über seine Erfahrungen berichtet hatte, stimmte der Ortschaftsrat den Patenschaften für Obstbäume einstimmig zu.

Ausführungen zur geplanten Grundsteueränderung und zu den neuen Bodenrichtwerten machte Bürgermeister Killian. Zudem berichtete er vom geplanten Glasfaserausbau. Was die Verträge betreffe, stehe Ravenstein an zweiter Stelle, denn mehr als 50 Prozent der Ravensteiner Bürger hätten einen Vertrag abgeschlossen. Zudem würden alle Aussiedlerhöfe in Merchingen ans neue Glasfasernetz angeschlossen.

Bei den abschließenden Informationen aus dem Ort waren die Parksituation in der Akazienstraße, die Inbetriebnahme des Seniorenheims und die Hundekotbehälter Thema. Der Ortschaftsrat war wieder aktiv und hat die letzten zwei von der Volksbank Kirnau gespendeten Ruhebänke aufgestellt. Kämmer bedankte sich bei der Volksbank Kirnau für die Bankspende. Die Aufstellung erfolgt innerorts in der Eichenstraße und außerorts an den zwei Säuleneichen.