Main-Tauber-Kreis. (pol) Tierquäler haben im Nachbarkreis vier Katzen so schwer verletzt, dass jeweils ein Tierarzt eingreifen musste. In einem Fall in Bad Mergentheim hatte ein Unbekannter einer Katze die Ohrenspitzen abgeklemmt, so dass dem Veterinär nichts anderes übrig blieb, als die Ohren teilweise zu amputieren. Das Tier war nach einer Woche der Abwesenheit am Montag abgemagert und verängstigt zu seinem Besitzer zurückgekehrt.

In Wildentierbach, einem Stadtteil von Niederstetten, hatte ein Tierquäler Rattengift an einer Futterstelle für Katzen ausgelegt. Ein Zeuge entdeckte die Tiere, die nach Angaben der Polizei "sichtlich um ihr Überleben kämpften", noch rechtzeitig. Einer Tierklinik gelang es, alle Katzen zu retten. Die Polizei sicherte aufgerissene Päckchen eines Rattengifts, die der Zeuge bei der Futterstelle gefunden hatte.