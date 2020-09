Die Gemeinde Rosenberg ist am Freitag, 4. September, im Fernsehen zu sehen. Das Dritte Programm zeigt ab 21 Uhr den Film „Das Dornröschen-Syndrom in Rosenberg“. Unser Foto zeigt Dreharbeiten im Herbst 2019 vor dem Rosenberger Rathaus. Foto: SWR

Rosenberg. (joc) Rosenberg kommt zu Fernseh-Ehren! Die Kirnaugemeinde steht am Freitag, 4. September, im Fokus des Dritten Programms des SWR Baden-Württemberg. Ein Fernsehteam hat in Rosenberg gedreht und wird den Film aus der Fernsehserie "Landleben 4.0" (Staffel 5, Folge 4) am Freitag von 21 bis 21.45 Uhr als Erstausstrahlung unter dem Titel "Das Dornröschen-Syndrom in Rosenberg" zeigen.

Wiederholungen gibt es am Samstag, 5. September (17.30 bis 18 Uhr, Drittes Programm des SWR, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz) und am Sonntag, 6. September (5.30 bis 6 Uhr).

Zu "Das Dornröschen-Syndrom in Rosenberg" schreibt der SWR in seiner Ankündigung: "Dies ist die Geschichte einer kleinen Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, deren Name ganz märchenhaft klingt. Gleichzeitig wirkt aber alles so, als wäre die Zeit hier schon länger stehen geblieben. Die vier Dörfer der Verbandsgemeinde wurden durch die Gemeindereform in den 1970er Jahren zwangsverheiratet.

Unter diesen Voraussetzungen war ein harmonisches Miteinander nicht unbedingt zu erwarten. Um sich aber nicht selbst von der Zukunft abzuhängen, haben sich die Rosenbergerinnen und Rosenberger gegenseitig wachgeküsst. Sie schauen jetzt gemeinsam nach vorn. Der neue Schwung ist ansteckend und verbindet die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Der Anfang ist gemacht!"

Das klingt sehr spannend. Also, mal schauen, was die Fernsehleute aus Stuttgart so alles in Bild und Ton fest gehalten haben.