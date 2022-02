Königshofen/Unterbalbach. (pol) Eine Anruferin meldete am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 4.30 Uhr zuerst dem Polizeirevier in Bad Mergentheim zwei dunkle Audi, deren Fahrer offensichtlich ein Rennen fahren würden. Die zwei Fahrer fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße B290 von Tauberbischofsheim in Richtung Bad Mergentheim, laut den Angaben der Anruferin teilweise mit bis zu 200 km/h.

Hierbei überholten sie sich ständig gegenseitig, unter anderem auch in der Überholverbotszone zwischen Unterbalbach und Königshofen. Von einem der Audi-Fahrer wurde die Anruferin bereits kurz nach dem Kreisverkehr Bad- Mergentheim in Richtung Edelfingen überholt und teilweise genötigt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Audi mit TBB-Zulassung angehalten werden. Die Personalien der beiden 18-jährigen Fahrer wurden festgestellt.

Info: Zeugen melden sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810.