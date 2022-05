Klinge. (ahn) "Eure Aufgabe ist es jetzt, kleine Sätze zu formen", sagt Inge Marie Bonin an die rund zehn jungen Frauen gewandt, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind und zurzeit unter Bonins Leitung in einem der Häuser im Kinder- und Jugenddorf Klinge Deutsch lernen. "Ich habe Hunger." "Ich habe eine Katze." "Ich habe zwei Kinder" – so lauten dann die Antworten der Flüchtlinge. Dafür, dass dies erst die dritte Sitzung ist, zeigen die jungen Ukrainerinnen bereits bemerkenswerte Fortschritte. Das liegt auch an Bonins Lehrfähigkeiten, die sie sich im Laufe der Jahre in der Erwachsenenbildung zugelegt hat. Inzwischen ist die Pädagogin aus Zimmern im Ruhestand – oder wohl eher im "Unruhestand". Denn sie nutzt ihre freie Zeit und gibt ehrenamtlich Deutschstunden für die Flüchtlinge.

"Warum ich das mache? Weil ich kann und weil ich ein Helfer-Syndrom habe", meint sie mit einem Lachen. Die gute Laune ist nicht nur ihr anzumerken, sondern auch den jungen Frauen aus der Ukraine. Trotz der verheerenden Lage in ihrem Heimatland, trotz der erschreckenden Bilder des Krieges, trotz der Fluchterfahrung und der Ungewissheit wird unter den Ukrainerinnen viel gelacht und gescherzt – die Stimmung ist gut. Das liegt wohl auch an den räumlichen Gegebenheiten im Kinder- und Jugenddorf. Einige der ukrainischen Frauen sind dort in den Häusern untergebracht, was ein Kennenlernen erleichtert.

"Wir haben erst gestern Abend gegrillt und chillen hier mit Freunden", berichten Olha Orel, Tania Vynohradna und Olha Biloshapra, während Olena Lynbetrenko ergänzt, dass sie beim Maibaumstellen in Zimmern waren und auch schon Eberstadt besucht haben – zu Fuß. Außerdem haben sie auch schon einen Abstecher in die Galerie des Seckacher Künstlers Armin Warin gemacht.

Inge Marie Bonin aus Zimmern bringt den ukrainischen Flüchtlingen dreimal in der Woche die deutsche Sprache näher, die für die jungen Frauen nicht einfach ist. Foto: Andreas Hanel

Die vier Frauen sind alle um die 30 Jahre alt und kommen aus Boryspil beziehungsweise Kiew – also aus Städten, in denen die Einwohner das Kriegsgeschehen hautnah miterleben. Um Putins Soldaten und Bomben zu entkommen, sind sie mit dem Bus nach Polen geflohen und haben dabei viele Verwandte verlassen, die in der Ukraine bleiben wollen oder müssen. Schließlich kamen sie am 24. April in Deutschland an und haben nun in der Klinge zunächst einmal eine neue Bleibe gefunden.

"Natürlich haben wir auch Angst", meinen die Frauen. "Doch wir unterstützen uns gegenseitig". Und von den Mitarbeitern in der Klinge bekommen sie auch Hilfe. "Die Menschen in der Verwaltung sind sehr hilfsbereit", erklären die Ukrainerinnen. "Immer wenn wir hinkommen, fragen sie uns gleich, wie sie uns helfen können und was sie für uns machen können." Durch solch eine Atmosphäre der Hilfsbereitschaft lassen sich dann auch Probleme wie fehlendes Bargeld leichter lösen.

Und für junge Ukrainerinnen, die mit ihren Kindern nach Deutschland geflohen sind, bietet das Kinder- und Jugenddorf ja auch einiges. Nicht nur gibt es auf dem großen Klinge-Spielplatz die Möglichkeit zu spielen, sondern die kleinen Ukrainer können auch die dortige Schule besuchen. Wie etwa der zehnjährige Sohn und die siebenjährige Tochter von Olena.

Doch die positiven Eindrücke der jungen Ukrainerinnen beschränken sich nicht nur auf die Klinge. Allgemein finden sie, "dass die Deutschen sehr freundlich sind". Dabei sei vor allem hilfreich, dass viele Englisch sprächen und die Flüchtlinge in Worten und Taten unterstützten.

Wie zum Beispiel Inge Marie Bonin mit ihren ehrenamtlichen Deutschkursen. "Frau Bonin ist sehr charmant", sind sich ihre Schülerinnen aus der Ukraine einig. "Sie ist sozusagen eine Inspirationsquelle für uns." Und das hilft dabei, die deutsche Sprache zu lernen. "Deutsch ist schon sehr schwer", meinen die jungen Frauen. "Das fängt schon bei der Begrüßung an. Bei uns im Ukrainischen drücken wir das deutsche ,Guten Tag, wie geht es Ihnen?‘ mit zwei Wörtern aus."

Also heißt es: üben, üben, üben. Wann die offiziellen Sprachkurse beginnen, weiß noch niemand so recht. Doch mit der ehrenamtlichen Arbeit Bonins haben die jungen Ukrainerinnen auf jeden Fall einen mindestens gleichwertigen Ersatz.

Wobei sie die ukrainischen Flüchtlinge nicht nur in Sachen Sprache unterstützt. Denn Bonin ist auch Mitglied im Arbeitskreis Integration in Seckach, der 2015 in Leben gerufen wurde und noch immer existiert. Die Mitglieder helfen den ukrainischen Flüchtlingen zum Beispiel bei Behördengängen, bei Arztbesuchen oder beim Einkaufen, erklärt Bonin. Außerdem unterhalten sie die "Spendenkammer" in der Klinge, wo Flüchtlinge für kleines Geld gut erhaltene Kleider erwerben können.

Und in Sachen "Deutsch lernen" werden die Flüchtlinge von der ehemaligen bzw. wieder tätigen Lehrerin unterstützt. Dreimal in der Woche gibt sie ihnen zwei Stunden lang Deutschunterricht. Von den Fortschritten ihrer ukrainischen Schülerinnen zeigt sich Bonin begeistert. "Die jungen Frauen sind hochintelligent und gebildet. Sie können in der dritten Stunde schon konjugieren."

Und nicht nur das. Gegen Ende der Stunde erklärt eine junge Ukrainerin auf Englisch ihren Mitschülerinnen, was der Unterschied zwischen "nicht" und "kein" ist. Und dann heißt es wieder: kleine Sätze bilden und üben, üben, üben ...