Klinge. (joc) Anfangs saß Elyas meist am Beckenrand und traute sich nicht so recht ins Wasser des Seckacher Hallenbads, aber die Erzieher des Schulkindergartens St. Theresia des Kinder- und Jugenddorfs Klinge ließen nicht locker, redeten Elyas immer wieder gut zu, und der Mut des Jungen wuchs somit von Minute zu Minute. Heute planscht Elyas vergnügt mit den anderen Kindern im Wasser, so als ob es für ihn nie etwas anderes gegeben hätte.

Über eine solch gute Weiterentwicklung ihrer Schützlinge freuen sich die Verantwortlichen des Klinge-Schulkindergartens natürlich sehr. Kindergartenleiter Bernd Grimm: "Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber wir nehmen uns diese Zeit und tun alles, damit unsere Kinder Fortschritte machen." Für Bernd Grimm ist dabei die Beziehungsarbeit mit den ihnen anvertrauten Kindern das A und O. Und diese Arbeit folgt im Kindergarten der Klinge ganz speziellen Richtlinien. So hat man als Hauptschwerpunkt "die Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung" festgelegt.

Hintergrund Der Schulkindergarten St. Theresia im Kindergartenweg 1 ist Teil der St.- Bernhard-Schule des Kinder- und Jugenddorfs Klinge und bietet Kindern ab drei Jahren mit emotionalen und sozialen sowie sensomotorischen und sprachlichen Entwicklungsverzögerungen eine gezielte Förderung. > Zur Aufnahme: Eltern melden ihr Kind an. Der Besuch im Schulkindergarten ist freiwillig und erfolgt nach Zustimmung durch das Schulamt. Es wird kein Beitrag erhoben. > Belegung: Die Kinder kommen aus dem ganzen Landkreis, von Haßmersheim bis Hardheim. Es werden zwei Gruppen angeboten, in denen jeweils maximal zwölf Kinder betreut werden. In der Mäusegruppe sind die Drei- bis Fünfjährigen, in der Igelgruppe die Fünf- bis Siebenjährigen. > Beschäftigte: Um die Kinder kümmern sich der Leiter des Kindergartens, Bernd Grimm, fünf Erzieherinnen, zwei FSJler und zeitweise eine Sonderpädagogin.

Eine Strategie, die gute Früchte trägt, wie im Gespräch mit Eltern der betreuten Kinder deutlich wird: Die Mutter von Paul beispielsweise ist voll des Lobes über die Arbeit im Schulkindergarten: "Paul ist ein lebhaftes Kind mit Bewegungsdrang. Im vorherigen herkömmlichen Kindergarten war er durch die große Gruppengröße und den kleinen Gruppenraum sehr eingeschränkt. Dazu kam noch, dass zu seiner Eingewöhnungszeit häufig Erzieherinnenwechsel stattfanden und er nie eine konstante Bezugsperson hatte. Er ist ein Kind, das konkrete Grenzen braucht. Dies war ihm durch diese Situation nicht gegeben. Laut den Erzieherinnen brauchte Paul zu viel Ansprache, die ihm nicht gegeben werden konnte. Jetzt ist Paul 14 Monate im Schulkindergarten der Klinge und für uns hat sich alles zum Positiven gewandt. Paul ist heute ein aufgeschlossenes, fröhliches Kind, das liebend gerne den Schulkindergarten besucht. Er kann sich sehr gut in neue Gruppen integrieren. Er lebt ein ganz normales Kinderleben mit Spiel, Spaß und Freude. Wir würden die Entscheidung, Paul in den Schulkindergarten des Kinder- und Jugenddorfs Klinge zu schicken, jederzeit wieder so treffen. So viel Aktivität kann keine andere Einrichtung bieten. Sie gibt den Kindern festen Halt und Zusammenhalt!"

Leiter Bernd Grimm stellte die neue Wasserspielanlage für die Kinder vor.

Eine andere Mutter bestätigt dies. Ihr Sohn Tim ist seit drei Monaten im Schulkindergarten. Sie betont: "Im alten Kindergarten war die Gruppengröße etwa 20 Kinder auf zwei Erzieher - viel zu groß für Tim, der viel Aufmerksamkeit benötigt. Er hat einen großen Bewegungsdrang und dem wurde der Alltag im früheren Kindergarten nicht gerecht. Außerdem hatte er Probleme, sich in Gruppen zu integrieren und Gemeinschaftsaufgaben zu bewältigen, da seine Konzentrationsspanne sehr kurz war. Allein mit sich selbst beschäftigen konnte er sich überhaupt nicht. Hier in der Klinge hat Tim eine größere Aufmerksamkeitsspanne bekommen, er kann sich mittlerweile zehn Minuten in seinem Kinderzimmer allein beschäftigen. Vorher hat er nur randaliert und Sachen kaputt gemacht. Auch der Umgangston mit seinen Brüdern ist freundlicher geworden. Früher ist er durch Unarten aufgefallen, heute ist er ein hilfsbereiter kleiner Junge. Davon profitieren wir alle. Heute ist unser ganzes Familienleben ruhiger und entspannter, man ist nicht mehr so auf der Hut und hat Angst davor, dass es gleich wieder knallt. Das ist das Verdienst der guten Arbeit im Schulkindergarten!"

Im Schulkindergarten St. Theresia im Kinder- und Jugenddorf Klinge fördert man die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder.

Die Eltern der externen Kinder, die vorher einen Regelkindergarten besucht haben und dort an ihre Grenzen gestoßen sind, sind also voll und ganz zufrieden mit der Betreuung ihrer Kinder. Aber was ist das Erfolgsrezept im Klinge-Schulkindergarten? Hauptgarant für die gute Entwicklung der Kinder ist sicherlich der Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung", der engagiert und ganz gezielt umgesetzt wird. Das beinhaltet einen klar strukturierten und fast immer gleichen Tagesablauf. Immer zur gleichen Uhrzeit wird gefrühstückt, danach folgen Spiel- und Lerneinheiten. Immer montags geht es in die Turnhalle, am Donnerstag ist Schwimmen im Seckacher Hallenbad und am Freitag Waldtag. Diese Aktivitäten berücksichtigen die motorische Entwicklung und den Bewegungsdrang der Kinder. Neben der Arbeit in der Gruppe gibt es stundenweise individuelle Förderung durch eine Sonderpädagogin. Hervorragend bewährt hat sich auch die Kleingruppenarbeit. Hier werden zwei Kinder ausgesucht, die zusammen spielen mit dem Ziel, dass ein Kind vom anderen lernt.

Ein weiterer Vorteil ist zudem - im Vergleich zum Regelkindergarten - die kleinere Gruppengröße im Schulkindergarten der Klinge, die ein intensiveres Arbeiten mit den mit Schwierigkeiten behafteten Kindern ermöglicht. Bernd Grimm: "So sind wir näher an den Kindern dran."

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die fundierte Ausbildung und die Sensibilität der Betreuerinnen. So betont Bernd Grimm: "Allen meinen Kolleginnen gelingt es sehr gut, eine Beziehung zu den Kindern zu entwickeln, die auch Krisen aushalten können. Das ist sehr wichtig, damit man auch Rückschläge verkraften kann. Ein Schlagwort ist hier Beharrlichkeit, das heißt, wir glauben an das Kind und stärken es immer wieder aufs Neue - in der Gruppe und individuell." Bernd Grimm weiß, wovon er spricht. Er bringt als ausgebildeter Heilpädagoge und durch seinen früheren Beruf als präventiver Fachberater für Kindergärten beim Diakonischen Werk viel Know-how mit. Seit 2014 leitet er den Klinge-Schulkindergarten.

Mit den aktuell zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zeigt sich Bernd Grimm zufrieden: "Wir haben zwei Gruppenräume, in denen wir gut arbeiten können. Schön wäre noch ein Intensivraum zur individuellen Förderung und für die Sonderpädagogin. Ganz stolz sind wir auf den schönen Außenspielbereich." Neueste Errungenschaft ist dort eine Wasserspielanlage, die von den Kindern in den warmen Monaten rege genutzt wird. Fazit: Der Schulkindergarten ist nicht nur eine wichtige infrastrukturelle Einrichtung für die Region - er ist vor allem für die dort betreuten Kinder und Eltern ein Segen!