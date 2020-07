Insolvenzverwalter Marcus Winkler hat die wesentlichen Vermögenswerte der Real Innenausbau AG an das Erwerberkonsortium Betz/LMCF2 verkauft. Dadurch bleibt der Standort in Külsheim erhalten. Foto: Janek Mayer

Külsheim. (pm) Gute Nachrichten für die Real Innenausbau AG aus Külsheim: Der Standort in Külsheim bleibt bestehen. Rechtsanwalt Marcus Winkler von der Kanzlei Winkler Gossak, Insolvenzverwalter der Real Innenausbau AG, hat die wesentlichen Vermögenswerte des international tätigen Baudienstleistungsunternehmens an das Erwerberkonsortium Betz/LMCF2 verkauft. Darüber hinaus wurden auch die Geschäftsanteile der nicht vom Insolvenzverfahren betroffenen Möbelwerk GmbH verkauft. Durch die Transaktion sichert Winkler die Standorte Külsheim und Düsseldorf sowie 88 Arbeitsplätze.

"Wir freuen uns, mit dem bisherigen CEO (Geschäftsführer, Anm. d. Red.) Michael Betz und dem Mittelstandinvestor LMCF2 ein starkes Erwerberkonsortium gefunden zu haben, welches das Unternehmen übernimmt und fortführt", sagt Sanierungsexperte Winkler. Der wirtschaftliche Übergang erfolgt mit Wirkung zum 1. Juli. Über den Kaufpreis und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der übertragenden Sanierung wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Amtsgericht Mosbach hatte das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Real Innenausbau AG am 1. Juni eröffnet und Rechtsanwalt Winkler zum Insolvenzverwalter bestellt. In seiner Funktion als vorläufiger Insolvenzverwalter hatte er mit seinem Team und dem Management vor Ort alle erforderlichen Sanierungsmaßnahmen eingeleitet und einen geordneten Investorenprozess initiiert, um einen Käufer zu finden, der das Unternehmen übernimmt und fortführt.

"Die wesentliche Aufgabe war es, den Geschäftsbetrieb trotz Insolvenz und den massiven Corona-Auswirkungen stabil zu halten", betont Winkler. "Nur dadurch haben wir uns die Chance erarbeitet, die Verhandlungen mit dem Investor auf Grundlage dessen Erwerberkonzeptes in einem zeitlich vernünftigen Rahmen ausverhandeln zu können."

Hintergrund Die Real Innenausbau AG ist ein internationales Baudienstleistungs- unternehmen, das Innenausbauarbeiten, Ladenbau, Bauleistungen und eine Vielzahl an Fachleistungen anbietet. Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen als Generalunternehmer in den Bereichen Retail, Office, Banken, Versicherungen, Fitness, Sport und Wellness sowie Hotel und Systemgastronomie tätig. Mit der Zentrale in Külsheim und dem Standort Düsseldorf bietet das Unternehmen seinen Kunden weiterhin "360°-Service" im Segment der Generalunternehmer, dabei stehen Leistungen wie Projekt-Vorklärung, Machbarkeitsstudien, Planung bis zum Bauantrag sowie das ganzheitliche Projektmanagement stark im Fokus.



Trotz zeitlicher Brisanz konnten die Käufer sowohl ein tragbares Kaufangebot als auch ein unternehmerisches Gesamtkonzept aufzeigen. "Dies hat uns abschließend überzeugt. Äußerst wertvoll in diesem Zusammenhang ist die Kundennähe und das fachliche Know-how von Michael Betz, der das Unternehmen auch zukünftig leiten wird", so Winkler weiter.

Der internationale Investorenprozess wurde vom M&A-Bereich der Unternehmensberatung Roland Berger unter Leitung von Seniorpartner Dr. Jörg Eschmann durchgeführt, der auf den Verkauf von Unternehmen in Sondersituation spezialisiert ist. Die Erstellung der Kaufverträge übernahm Rechtsanwalt Jost Rudersdorf von der Kanzlei Menold Bezler aus Stuttgart. Winkler dankt allen wesentlichen Beteiligten im Prozess für ihre tatkräftige Unterstützung. "Ohne das Engagement von Mitarbeitern, Betriebsrat, Kunden und Lieferanten wäre die übertragende Sanierung in dieser Form nicht möglich gewesen", so Winkler.

Die neuen Eigentümer ergänzen: "Wir wollen die Chance auf einen Neustart konsequent nutzen und können dabei auf ein bewährtes und solides Geschäftsmodell bauen. Marktstellung, Reputation, Innovationskraft sowie motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind die wesentlichen Komponenten für die langfristige Perspektive des Unternehmens."

Die Mitarbeiter in Külsheim und Düsseldorf wurden am 21. Juli unter Berücksichtigung der coronabedingten Sicherheitsvorkehrungen über das erzielte Ergebnis informiert.

Zum Hintergrund: Die Real Innenausbau AG hatte am 16. März beim Amtsgericht in Mosbach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzantrags gestellt. Das Gericht hat Rechtsanwalt Marcus Winkler von der auf Restrukturierung und Sanierung spezialisierten Kanzlei Winkler Gossak am 1. Juni zum Insolvenzverwalter bestellt. Er war zuvor auch als vorläufiger Insolvenzverwalter in dem Unternehmen. Vom Insolvenzantrag nicht betroffen sind: Real Shopfitting S.à r.l. aus Flaxweiler/Luxemburg und die Möbelwerk GmbH aus Lauda-Königshofen.