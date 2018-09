Von Lisa Ritter und Andreas Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. Das schöne Wetter und die warmen Temperaturen bringen auch dieses Jahr wieder Zecken mit sich. Gerade heuer sind die kleinen Quälgeister besonders aktiv. Ihre Stiche sind nicht nur lästig, sondern können auch zu Krankheiten wie Lyme-Borreliose oder FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) führen. Der Neckar-Odenwald-Kreis zählt dabei zu den FSME-Risikogebieten. Doch an welchen Symptomen erkennt man, ob es nach dem Stich eines Blutsaugers gefährlich wird? Und was kann man dagegen tun?

"Es sind jedes Jahr viele Patienten mit Zeckenstichen hier. Gefühlt sind es dieses Jahr aber tatsächlich mehr", informiert Dr. med. Andreas Schmitt von der Internistischen Gemeinschaftspraxis in Buchen, die er zusammen mit Dr. med. Kurt und Kirsten Häfner betreibt. Seine Beobachtung deckt sich mit den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI): Gemäß dieser wurden in Baden-Württemberg bis Mitte Juli dieses Jahres alleine schon 150 FSME-Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Im gesamten letzen Jahr waren es 180 Fälle, 2015 gar nur 61.

Alexander Föhr, Leiter der Abteilung Kommunikation/Politik der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, informiert diesbezüglich über die Lage im Neckar-Odenwald-Kreis. Hier zeigten die Zahlen der bei der AOK Versicherten, dass es in den letzten eineinhalb Jahrzehnten vereinzelt immer wieder zu FSME-Erkrankungen gekommen sei - wenngleich immer nur im einstelligen Bereich.

Das sieht bei den an Borreliose Erkrankten schon anders aus, wie Alexander Föhr weiter mitteilt: "Erkrankungen an Borreliose registrierte die AOK Baden-Württemberg unter ihren Versicherten zuletzt insgesamt 15.563. Das waren etwa 0,4 Prozent aller Versicherten. Prozentual ist dieser Anteil in den zurückliegenden vier Jahren in etwa gleich geblieben. Der Anteil der erkrankten Frauen lag dabei meist bei etwa 0,4 Prozent, der von erkrankten Männern bei etwas über 0,3 Prozent. Im Neckar-Odenwald-Kreis erkrankten alles in allem 467 Menschen an Borreliose; das waren immerhin über 100 mehr als noch vier Jahre zuvor."

Eine Borreliose sei jedoch nicht direkt nach einem Zeckenstich zu erkennen, wie Dr. Simon Dally, Biologe bei der AOK, anmerkt. "Die sogenannte Wanderröte tritt bei jedem zweiten Patienten einige Tage, manchmal auch erst einige Wochen nach der Begegnung mit der Zecke auf. Diese deutliche ringförmige Hautrötung ist oft im Zentrum blasser als am Rand. Der rote Ring wandert dann - wie der Name sagt - allmählich nach außen. Tritt dies ein, sollte der Hausarzt zur Abklärung aufgesucht werden. Borreliose wird in der Regel mit Antibiotika behandelt und heilt meist komplett aus. Ohne Behandlung kann es in der Folge zu einer Neuroborreliose mit Lähmungserscheinungen, Nervenentzündungen oder einer Gehirnhautentzündung kommen. Selten entwickelt sich auch eine Lymearthritis mit Entzündungen und Schwellungen der Gelenke. Beide Erkrankungen können mit Antibiotika behandelt werden und bleiben meist ohne Spätfolgen."

Doch wie sieht es bei einer Infektion mit dem FSME-Virus aus? Der AOK-Experte erklärt: "Hierbei kann es zu grippeähnlichen Beschwerden wie Fieber oder Kopfschmerzen kommen. Bei einer Mehrzahl der Betroffenen heilt die FSME ohne Folgen aus, ist aber das zentrale Nervensystem oder das Rückenmark betroffen, kann es zu bleibenden Schäden kommen."

Gerade bei der Krankheit FSME kann man jedoch vorbeugen: "Anders als gegen Borreliose-Bakterien gibt es gegen die FSME-Viren eine Impfung. Sie wird vor allem empfohlen für Personen, die sich viel im Freien aufhalten", so Dr. Simon Dally. Obwohl die Impfung von der Krankenkasse übernommen wird, lag die Impfquote in Baden-Württemberg zuletzt nur bei 20 Prozent. Eine Impfung wird ausdrücklich empfohlen.

Wann man sich impfen lasse, sei egal, erklärt Dr. Andreas Schmitt. "Insgesamt sind es drei Impfungen. Nach der ersten wird die nächste einen Monat später durchgeführt, die dritte schließlich nach einem halben bis dreiviertel Jahr. Danach sollte man alle fünf Jahre die Impfung erneuern."

Zur Prävention sollte man bei Ausflügen ins Grüne geschlossene Schuhe, lange Hosen und Oberbekleidung mit langen Ärmeln tragen. Zudem hilft es, wenn man ein helles Outfit wählt, so kann man Zecken leichter finden. Auch die Benutzung von Zeckensprays wird empfohlen. Dabei ist aber beachten, dass ein solches nur wenige Stunden einen gewissen Schutz bewirkt. Bei der Zeckensuche am Körper sollte man Stellen wie Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich oder Kniekehlen besonders gut kontrollieren. Das sind die bevorzugten Stichstellen von Zecken.

Beim Entfernen von Zecken sollte man Folgendes beachten, erklärt Dr. med. Andreas Schmitt: "Falls man gestochen wurde, sollte man eine spitze Zange möglichst weit unten, also nahe der Haut, ansetzen und einfach nur ziehen. Auf keinen Fall sollte man drücken oder drehen, schließlich haben die Zecken kein Gewinde!" Auch das Beträufeln der Zecke mit Öl oder Klebstoff ist keine gute Idee: Das könnte dazu führen, dass die Zecke mögliche Krankheitserreger abgibt.